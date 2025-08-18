Quién era el hombre que fue asesinado por Gastón Zárate, el “perejil” del caso Dalmasso

Rubén Acuña Ustarroz, asesinado por Gastón Zárate

Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años, murió al instante cuando un hierro le atravesó la cabeza, tras una discusión que se inició en un partido disputado en una cancha de Río Cuarto, en Córdoba. El presunto agresor fue detenido. Se trata de Gastón Zárate, el pintor que recibió el apodo de “perejil” luego de ser detenido y liberado en 2007 por el crimen de Nora Dalmasso.

El fiscal Javier Di Santo, el mismo que había ordenado su arresto por el asesinato de “Norita”, analizó testimonios y cámaras del complejo deportivo Águila y ordenó que Zárate sea apresado, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Aunque los resultados de la autopsia aún no están disponibles, las fuentes indicaron que el hierro con el que Acuña Ustarroz fue atacado ingresó en la bóveda craneana.

En diálogo con Eldoce, Beatriz, la mamá de la víctima, dio detalles sobre la relación de su hijo con el detenido. “Se conocían de la cancha, iba de vez en cuando a jugar para distraerse. Su cable a tierra era un rato de fútbol, porque no toma, no fuma, no sale. Era una persona excelente”, dijo.

La mujer, al mismo tiempo, contó que lo había adoptado de niño: “Es hijo adoptivo, lo tengo desde chiquito, desde que lo dejó la mamá. A sus 24 años me dieron el poder”. “Se dedicaba al estudio y al trabajo. Estudiaba ingeniería en electricidad, le faltaba una materia, me decía que este año se recibiría. El patrón le daba los días para estudiar”, mencionó.

Sobre Zárate, la mujer contó que le comentaron que “era muy violento, que busca peleas y discusiones con cualquiera”. “No entiendo cómo pasó todo esto”, lamentó y añadió: “Ya no me lo van a devolver más”.

Cómo fue la pelea que terminó con el asesinato

Todo ocurrió este sábado por la tarde, en el complejo deportivo “El Águila”, ubicado la calle Lamadrid al 1.500, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

El partido reunía a varios jugadores locales, entre quienes se encontraban Zárate y sus hijos de 15 y 17 años. La atmósfera habitual cambió poco después de las 18 cuando, en circunstancias que aún no fueron esclarecidas, se produjo una fuerte disputa entre Zárate y Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años.

La pelea continuó fuera del predio y se intensificó delante de varios testigos y, en el fragor del enfrentamiento, Zárate utilizó un trozo de hierro que halló en el lugar para agredir a Acuña Ustarroz.

De acuerdo a las fuentes consultadas porInfobae, en la puerta del polideportivo, “El Perejil” le pegó a su contrincante con el hierro en la cabeza.