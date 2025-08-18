Crimen y Justicia

Quién era el hombre que fue asesinado por Gastón Zárate, el “perejil” del caso Dalmasso

Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años, murió luego de que el pintor le asestara un golpe con un hierro en el cráneo

Guardar
Rubén Acuña Ustarroz, asesinado por
Rubén Acuña Ustarroz, asesinado por Gastón Zárate

Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años, murió al instante cuando un hierro le atravesó la cabeza, tras una discusión que se inició en un partido disputado en una cancha de Río Cuarto, en Córdoba. El presunto agresor fue detenido. Se trata de Gastón Zárate, el pintor que recibió el apodo de “perejil” luego de ser detenido y liberado en 2007 por el crimen de Nora Dalmasso.

El fiscal Javier Di Santo, el mismo que había ordenado su arresto por el asesinato de “Norita”, analizó testimonios y cámaras del complejo deportivo Águila y ordenó que Zárate sea apresado, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Aunque los resultados de la autopsia aún no están disponibles, las fuentes indicaron que el hierro con el que Acuña Ustarroz fue atacado ingresó en la bóveda craneana.

Gastón Zárate (NA)
Gastón Zárate (NA)

En diálogo con Eldoce, Beatriz, la mamá de la víctima, dio detalles sobre la relación de su hijo con el detenido. “Se conocían de la cancha, iba de vez en cuando a jugar para distraerse. Su cable a tierra era un rato de fútbol, porque no toma, no fuma, no sale. Era una persona excelente”, dijo.

La mujer, al mismo tiempo, contó que lo había adoptado de niño: “Es hijo adoptivo, lo tengo desde chiquito, desde que lo dejó la mamá. A sus 24 años me dieron el poder”. “Se dedicaba al estudio y al trabajo. Estudiaba ingeniería en electricidad, le faltaba una materia, me decía que este año se recibiría. El patrón le daba los días para estudiar”, mencionó.

Sobre Zárate, la mujer contó que le comentaron que “era muy violento, que busca peleas y discusiones con cualquiera”. “No entiendo cómo pasó todo esto”, lamentó y añadió: “Ya no me lo van a devolver más”.

Cómo fue la pelea que terminó con el asesinato

El complejo donde se registró
El complejo donde se registró el crimen

Todo ocurrió este sábado por la tarde, en el complejo deportivo “El Águila”, ubicado la calle Lamadrid al 1.500, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

El partido reunía a varios jugadores locales, entre quienes se encontraban Zárate y sus hijos de 15 y 17 años. La atmósfera habitual cambió poco después de las 18 cuando, en circunstancias que aún no fueron esclarecidas, se produjo una fuerte disputa entre Zárate y Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años.

La pelea continuó fuera del predio y se intensificó delante de varios testigos y, en el fragor del enfrentamiento, Zárate utilizó un trozo de hierro que halló en el lugar para agredir a Acuña Ustarroz.

De acuerdo a las fuentes consultadas porInfobae, en la puerta del polideportivo, “El Perejil” le pegó a su contrincante con el hierro en la cabeza.

Temas Relacionados

Gastón ZárateNora DalmassoRubén Ezequiel Acuña UstarrozHomicidiosRío CuartoCórdobaúltimas noticias

Últimas Noticias

Dos madres entregaron a sus hijos menores de edad por el brutal asesinato de una mujer en Villa Luzuriga

El caso, en manos del fiscal Adrián Arribas, ya tenía a un sospechoso detenido, que cayó por comprar un agua tras el crimen

Dos madres entregaron a sus

Cuatro heridos tras un impactante choque y vuelco en el barrio de Boedo: uno de los conductores quedó atrapado dentro del auto

El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Inclán y Castro Barros

Cuatro heridos tras un impactante

Giro en la causa por la muerte de un médico y su hijo de 9 años en la Ruta 88: cocaína en sangre y exceso de velocidad

A raíz de las pericias, el camionero Raúl Alejandro Lozano García, inicialmente detenido como presunto responsable del choque, fue liberado por falta de mérito

Giro en la causa por

Una turista italiana fue atacada con un ladrillazo camino al Aeropuerto de Ezeiza: fue internada y perdió el vuelo

El violento episodio ocurrió anoche en uno de los accesos a la autopista Riccheri, cuando la víctima era trasladada en auto por su hermano a la terminal aeroportuaria. “Tuvimos que suspender el viaje”, lamentó el yerno de la víctima, quien sufrió un corte en su rostro

Una turista italiana fue atacada

Las fotos de Instagram del motochorro detenido por matar a una joven y balear a una policía en La Matanza

Ricardo Daniel Zacarías posaba con pistolas y cambió su nombre de usuario mientras la Justicia lo buscaba: sus redes sociales fueron la clave para capturarlo. Personal de la Comisaría de Laferrere lo arrestó y encontró la moto usada en el hecho

Las fotos de Instagram del
ÚLTIMAS NOTICIAS
La queja de una dirigente

La queja de una dirigente hotelera: “Volar al Sur de la Argentina sale USD 800, a Punta Cana USD 400”

Dos madres entregaron a sus hijos menores de edad por el brutal asesinato de una mujer en Villa Luzuriga

Encontraron una dupla que potencia la memoria: la relación entre la microbiota y la dosis justa de actividad física

Cuatro heridos tras un impactante choque y vuelco en el barrio de Boedo: uno de los conductores quedó atrapado dentro del auto

Una gigante minera internacional anunció las mayores inversiones en cobre bajo el RIGI por USD 13.300 millones

INFOBAE AMÉRICA
Encontraron una dupla que potencia

Encontraron una dupla que potencia la memoria: la relación entre la microbiota y la dosis justa de actividad física

Compró arañas por internet, una lo mordió y murió envenenado: agonizó una semana

Jeanine Añez: “El objetivo se cumplió, apartar del poder a un partido que tanto dolor nos dejó”

EN VIVO: Trump recibe a Zelensky y a líderes europeos en Washington para debatir un acuerdo que detenga la guerra en Ucrania

Era ateo y lo sobrenatural le parecía absurdo, pero lo que vio cuidando moribundos cambió para siempre su visión de la fe y del más allá

TELESHOW
Silvina Escudero celebró los 15

Silvina Escudero celebró los 15 años de su mascota Mulata con una gran fiesta: brillos, tul y globos rosas

Dolor en la televisión: murió Jorge Maestro, el histórico guionista de los grandes éxitos de la pantalla argentina

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez: “Ella me pidió tomarse un tiempo para pensar”

La felicidad de Carolina Baldini al enterarse que también será abuela de su hijo Giovanni Simeone: “¿Esto es real?"

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto festejaron juntos el cumpleaños de su hija Giovanna: música, glitter y Bandana