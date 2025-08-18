Crimen y Justicia

Dos madres entregaron a sus hijos menores de edad por el brutal asesinato de una mujer en Villa Luzuriga

El caso, en manos del fiscal Adrián Arribas, ya tenía a un sospechoso detenido, que cayó por comprar un agua tras el crimen

Guardar
Video: la fuga de los delincuentes tras el crimen

Dos menores que estaban prófugos por el brutal crimen de una mujer en Villa Luzuriaga, en medio de un robo y frente a su hijo de 15 años, fueron entregados a la Policía bonaerense por sus propias madres, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Por el homicidio, ocurrido el jueves pasado en esa localidad de La Matanza, ya había sido detenido un mayor de edad, tras una rápida investigación a cargo del fiscal de Homicidios, Adrián Arribas.

Durante este fin de semana, las tareas de campo continuaron con el objetivo de dar con los menores identificados en la causa como responsables del crimen.

Las fuentes detallaron que se implementó un grupo de contención y asesoramiento con sus familiares, especialmente junto a las progenitoras de ambos, con quienes se venía negociando la entrega de sus hijos.

Este lunes, ambos se presentaron en sede policial junto a sus madres. Quedaron a disposición de la Justicia para ser indagados.

La pista que delató a los acusados provino de un supermercado chino, ubicado a seis cuadras de la escena del hecho. Allí, realizaron compras después del crimen; uno de ellos pagó con una billetera virtual a su nombre, lo que llevó a una serie de allanamientos en la zona de Rafael Castillo.

El delincuente mayor de edad
El delincuente mayor de edad detenido, filmado a metros de la escena del crimen

La víctima fue identificada como Rita Mabel Suárez, de 47 años. El hecho ocurrió en la esquina de Miró y Florio, donde llegó personal de la Policía Bonaerense alertados por el hijo de la mujer, que aseguró que los tres ladrones balearon a su madre para robarle su Renault Sandero sin mediar palabra.

La víctima fue trasladada rápidamente a la clínica Cruz Celeste en San Justo, donde finalmente falleció.

Así, la Bonaerense, bajo las directivas de Arribas, que se hizo presente en la escena del hecho, comenzó la investigación.

Uno de los delincuentes acusados
Uno de los delincuentes acusados por el hecho

Los investigadores reconstruyeron la ruta de cámaras de seguridad. Obtuvieron el video de la fuga de los hampones, que ilustra esta nota, así como sus pasos posteriores y su llegada al supermercado chino, donde, irónicamente, compraron una botella de agua. Tras la compra, los tres tomaron un remise en una agencia de la zona para seguir su curiosa fuga.

Arribas, al llegar al supermercado chino descubrió que, efectivamente, uno de los imputados, uno de los menores de edad, de 17 años, había aportado su billetera virtual para realizar el pago.

El mayor de edad tras
El mayor de edad tras ser detenido: la misma campera del crimen

La billetera tenía una dirección asociada, ubicada en la calle Vernet de Rafael Castillo. Arribas requirió un allanamiento inmediato con helicópteros policiales; un menor intentó escapar por los techos. El mayor de edad detenido, identificado como Alex Muñoz, de 19 años, vestía la misma ropa que usó para supuestamente cometer el hecho. Además de la ropa, le encontraron una pistola Bersa calibre .380 con ocho balas en el cargador junto a cincuenta municiones marca Magtech en una caja.

Con respecto al menor de edad que compró el agua, su nombre fue cotejado con los registros del RENAPER, lo que permitió conocer con precisión la cara de uno de los tres acusado, así como su fecha de nacimiento. Al comprobarse su edad, 17 años, Arribas remitió la causa a la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°1 de La Matanza. La indagatoria del mayor de edad detenido se espera en las próximas horas.

La pistola incautada podrá ser sometida a un peritaje balístico para determinar si fue el arma empleada para matar a Rita Mabel Suárez.

El arma y la ropa
El arma y la ropa incautadas al mayor de edad detenido

Temas Relacionados

Villa LuzuriagaLa MatanzaInseguridadFiscal Adrián Arribasúltimas noticias

Últimas Noticias

Cuatro heridos tras un impactante choque y vuelco en el barrio de Boedo: uno de los conductores quedó atrapado dentro del auto

El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Inclán y Castro Barros

Cuatro heridos tras un impactante

Giro en la causa por la muerte de un médico y su hijo de 9 años en la Ruta 88: cocaína en sangre y exceso de velocidad

A raíz de las pericias, el camionero Raúl Alejandro Lozano García, inicialmente detenido como presunto responsable del choque, fue liberado por falta de mérito

Giro en la causa por

Quién era el hombre que fue asesinado por Gastón Zárate, el “perejil” del caso Dalmasso

Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años, murió luego de que el pintor le asestara un golpe con un hierro en el cráneo

Quién era el hombre que

Una turista italiana fue atacada con un ladrillazo camino al Aeropuerto de Ezeiza: fue internada y perdió el vuelo

El violento episodio ocurrió anoche en uno de los accesos a la autopista Riccheri, cuando la víctima era trasladada en auto por su hermano a la terminal aeroportuaria. “Tuvimos que suspender el viaje”, lamentó el yerno de la víctima, quien sufrió un corte en su rostro

Una turista italiana fue atacada

Las fotos de Instagram del motochorro detenido por matar a una joven y balear a una policía en La Matanza

Ricardo Daniel Zacarías posaba con pistolas y cambió su nombre de usuario mientras la Justicia lo buscaba: sus redes sociales fueron la clave para capturarlo. Personal de la Comisaría de Laferrere lo arrestó y encontró la moto usada en el hecho

Las fotos de Instagram del
ÚLTIMAS NOTICIAS
La queja de una dirigente

La queja de una dirigente hotelera: “Volar al Sur de la Argentina sale USD 800, a Punta Cana USD 400”

Encontraron una dupla que potencia la memoria: la relación entre la microbiota y la dosis justa de actividad física

Cuatro heridos tras un impactante choque y vuelco en el barrio de Boedo: uno de los conductores quedó atrapado dentro del auto

Una gigante minera internacional anunció las mayores inversiones en cobre bajo el RIGI por USD 13.300 millones

Giro en la causa por la muerte de un médico y su hijo de 9 años en la Ruta 88: cocaína en sangre y exceso de velocidad

INFOBAE AMÉRICA
Encontraron una dupla que potencia

Encontraron una dupla que potencia la memoria: la relación entre la microbiota y la dosis justa de actividad física

Compró arañas por internet, una lo mordió y murió envenenado: agonizó una semana

Jeanine Añez: “El objetivo se cumplió, apartar del poder a un partido que tanto dolor nos dejó”

EN VIVO: Trump recibe a Zelensky y a líderes europeos en Washington para debatir un acuerdo que detenga la guerra en Ucrania

Era ateo y lo sobrenatural le parecía absurdo, pero lo que vio cuidando moribundos cambió para siempre su visión de la fe y del más allá

TELESHOW
Silvina Escudero celebró los 15

Silvina Escudero celebró los 15 años de su mascota Mulata con una gran fiesta: brillos, tul y globos rosas

Dolor en la televisión: murió Jorge Maestro, el histórico guionista de los grandes éxitos de la pantalla argentina

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez: “Ella me pidió tomarse un tiempo para pensar”

La felicidad de Carolina Baldini al enterarse que también será abuela de su hijo Giovanni Simeone: “¿Esto es real?"

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto festejaron juntos el cumpleaños de su hija Giovanna: música, glitter y Bandana