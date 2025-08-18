Crimen y Justicia

Caso Máximo Jerez: pidieron perpetua para los acusados del crimen del nene de 11 años en un atentado narco

La solicitud fue del fiscal Adrián Spelta, a cargo de la investigación por el homicidio ocurrido en marzo de 2023 en Rosario, cuando sicarios dispararon contra un búnker mientras la víctima y sus amigos jugaban en la vereda

Por Agustín Lago

El nene de 11 años asesinado en Rosario

La investigación por el crimen de Máximo Iván Jerez, el nene de 11 años que fue asesinado el 5 de marzo de 2023 al quedar en medio de una balacera contra un búnker en Rosario, llegó este lunes a la audiencia preliminar.

El fiscal Adrián Spelta, a cargo del caso, pidió la pena de prisión perpetua para cuatro de los cinco imputados: los hermanos Nicolás Ariel y Maximiliano Oscar Castillo, Ezequiel Miguel Godoy y Nicolás Torres. Para el taxista Gustavo Marcelo Borda, que estaba preso al momento del homicidio, solicitó 4 años y medio de cárcel.

La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal ante el juez Hernán Postma, que mantuvo la prisión preventiva efectiva para los cinco acusados. Salvo Borda, a quien se le atribuye haber dado la orden a su familia de guardar en su casa de barrio Godoy el auto Honda Civic usado para el crimen, al resto se los apuntó como presuntos coautores del ataque.

Spelta enfatizó que Maximiliano Castillo manejó el Civic en el que estaba su hermano Nicolás, Godoy y Torres, quienes abrieron fuego contra un búnker de la presunta banda de “Los Salteños”, como se hacía llamar la familia Villazón, que está sindicada por venta de droga al menudeo en el barrio Los Pumitas.

La familia, vecinos y demás personas de la comunidad exigieron justicia por Máximo Jérez (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

En la balacera en la que murió Jerez resultaron heridos otros tres niños que jugaban con él.

El día después del homicidio del nene hubo una “pueblada”, cuando vecinos se levantaron contra “Los Salteños”, derrumbaron algunos puntos de venta, prendieron fuego en algunos lugares y hasta robaron algunos elementos que posteriormente fueron devueltos tras amenazas de soldaditos vinculados al clan Villazón.

En ese levantamiento barrial contra “Los Salteños” la Policía se llevó presos a Juan José Villazón y su pareja Claudia Campos, padre y madre del famoso “salteño” Cristian Villazón, preso desde 2020 –purga una condena de 15 años de prisión por un triple crimen en el barrio Empalme Graneros–, quien se cree que es el líder de la presunta estructura.

Algunas de las amenazas de “Los Salteños” se hicieron conocidas, como fue el caso del sicario Uriel Leandro Enrique, quien se filmó armado el 6 de marzo exigiendo el reintegro de todos los objetos que habían sido sustraídos a la presunta organización. Ese delincuente en noviembre del año pasado aceptó una condena a 4 años y 6 meses de prisión por intimidar a la familia de Jerez.

Máximo Jérez fue asesinado mientras jugaba con sus primos en la calle

Otros condenados

Por su parte, la familia del taxista Borda ya fue condenada en julio de 2023 por haber guardado el Honda Civic utilizado en la balacera. Se trata de Alejandra Rodríguez, Esteban Marengo y Gustavo Nicolás Borda, quienes aceptaron un juicio abreviado por una pena de 2 años y 6 meses de prisión.

La investigación pudo comprobar que Rodríguez recibió la orden desde la cárcel de su pareja, el taxista, para que guarde el automóvil Honda Civic, que fue secuestrado un día después del homicidio en una vivienda ubicada en Campodónico al 3200, donde la mujer residía con Borda.

En el domicilio, vivían también los otros dos condenados. Fue un vecino quien vio cómo guardaban el auto en el garaje y dio aviso a la Policía, dado que coincidía con el vehículo utilizado en la balacera.

