Se negó a declarar el falso policía detenido por raptar a una nena de 12 años: la Justicia confirmó que quería sacarla del país

Grooming en Junín: el camino que hizo un secuestrador con la nena de 12 años a la que había raptado de su casa

El falso policía detenido en las últimas horas tras ser descubierto cuando raptaba a una menor de 12 años en la localidad bonaerense de Chacabuco, se negó a declarar este viernes ante la fiscal Vanina Lisazo, a cargo de la causa en la que lo imputó por rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y honores con coacción y abuso sexual infantil.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el sospechoso hizo uso de su derecho de abstenerse a dar su declaración en la Justicia y posteriormente fue trasladado a la comisaría de General Pinto, donde quedará alojado hasta que se determine su eventual prisión preventiva. Se trata de una dependencia policial que alberga a los imputados por delitos de contenido sexual, explicaron a este medio.

En el marco de la investigación, la fiscal continúa evaluando las pruebas recabadas, entre ellas los registros fílmicos que permitieron seguir el camino que hizo el imputado para llevarse a la menor. En este sentido, fuentes de la causa precisaron que investigan si se trató de un caso de trata de personas, al tiempo que confirmaron que a la niña la quisieron sacar y que el rápido accionar de la DDI local “evitó un desastre”.

El próximo paso para las autoridades es determinar con qué fin intentaba llevarse a la víctima fuera de Argentina. Entre las hipótesis, evalúan si fue porque el hombre está vinculado a una red de trata de personas o si era un “negocio de él” para después venderla, explotarla sexualmente o para hacerla trabajar.

Todo se descubrió cuando personal de la Sub DDI Chacabuco de la Policía Bonaerense se movilizó con extrema velocidad el miércoles para localizar a una niña de 12 años, quien cerca de las 22, fue denunciada como desaparecida por su madre, una mujer de 49 años.

Según el reporte policial, la niña había salido de su casa en Junín y no había regresado. Minutos antes, la había visto subir a un auto, pero no pudo aportar características del mismo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron clave para atrapar al sospechoso y auxiliar a la víctima de grooming.

Al activar el protocolo de búsqueda, personal del Grupo Técnico Operativo de la comisaría 2a de Junín se abocó a revisar las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) local, cuyas imágenes fueron determinantes para dar con la víctima y el sospechoso.

Las grabaciones en cuestión captaron a ambos subiendo al tren de la línea San Martín, por lo cual se le dio aviso inmediato a los investigadores de la DDI Chacabuco.

Con esa información entre manos, los agentes se presentaron en la estación local y atraparon al secuestrador en el vagón 502 de la formación. La menor, en tanto, fue puesta a resguardo y luego devuelta a su progenitora.

Según precisaron las fuentes oficiales consultadas por este medio, el sospechoso, identificado como J.C.B, de 32 años y oriundo de la provincia de Misiones, vestía una campera refractaria verde flúor de la Policía bonaerense con sus logos identificatorios, en su búsqueda por no levantar sospechas.

El aprehendido quedó alojado en la sede de la Sub DDI Chacabuco, a la espera de la audiencia imputativa.

Tras su aprehensión, se le secuestraron dos teléfonos celulares, el uniforme policial que llevaba puesto un buzo de color azul y documentación personal.

Todo lo que le secuestraron al sospechoso.

No obstante, las fuentes del caso explicaron que la carátula del expediente podría modificarse una vez que se realice el peritaje de los teléfonos celulares del sospechoso y la menor. “Vamos a tener muchos más elementos”, aseguraron a este medio.