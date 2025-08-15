Crimen y Justicia

Capturaron a dos hermanos en Florencio Varela que balearon a un policía durante una persecución

El hecho ocurrió a finales de julio y la víctima permaneció en grave estado por un largo tiempo. Uno de los detenidos tiene 18 años y un tercero está prófugo

Guardar
Atraparon a dos hermanos que eran buscados por tentativa de homicidio (Video: Policía bonaerense)

En un importante operativo policial ocurrido en las últimas horas en Florencio Varela, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Avellaneda-Lanús logró dar con dos individuos acusados de intentar asesinar a un policía bonaerense durante una persecución ocurrida hace varias semanas en el sur del Conurbano. Las autoridades continúan trabajando para encontrar a un tercer sospechoso.

El caso tuvo su origen el 23 de julio, cuando el sargento M. G., de 33 años de la Unidad de Prevención Policial Local Lanús, detectó la presencia sospechosa de un vehículo Volkswagen Vento gris en calles Hornos y Balcarce de Villa Caraza. Al intentar interceptar dicho automóvil, los ocupantes iniciaron la huida, desencadenando en una persecución policial que se extendió hasta Villa Centenario, en Lomas de Zamora. Allí, tres hombres descendieron del auto en la intersección entre La Haya y Murature, y abrieron fuego contra el oficial. Uno de los disparos lo alcanzó, hiriéndolo gravemente en el rostro.

El efectivo fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de la localidad, donde tuvo que ser operado debido a la lesión facial que le produjo el impacto de la bala, que tuvo orificio de entrada y salida. Tras la intervención, M. G. permaneció con pronóstico reservado, según confirmaron desde la fuerza.

Los detenidos son dos hermanos
Los detenidos son dos hermanos (Foto: Policía bonaerense)

En el lugar de los hechos, los agentes de la Comisaría novena y de otras seccionales realizaron los respectivos relevamientos, mientras que la Policía Científica efectuó los peritajes en el automóvil que había sido abandonado por los atacantes durante la fuga. A raíz del aporte de testimonios, pudieron actuar con inmediatez y realizar algunos allanamientos de urgencia en dos domicilios donde habían visto a los agresores ingresar.

Aunque en aquel entonces no lograron encontrarlos, los agentes secuestraron, durante el registro de las viviendas ubicadas en La Haya y Conesa de Villa Centenario, una pistola Bersa TPR calibre 9mm. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, en los procedimientos surgieron los datos de los hermanos T.D.O., de 18 años, y D.A.O. de 28; y E.N.B., quienes fueron señalados como los implicados principales en el tiroteo.

En paralelo, los investigadores supieron que el auto en el que circulaban los agresores pertenecía a la novia de uno de los sospechosos. La mujer, identificada como L.G., admitió que su ex pareja, E.N.B., le pidió que lo denunciara como robado tras participar en el enfrentamiento armado con la Policía. Se trata de un hombre con antecedentes penales, como una causa por hurto en el departamento judicial de Quilmes en marzo de 2024.

A su vez, un tercer auto fue secuestrado a pocos metros. Se trataba de un Volkswagen Golf gris, con pedido de secuestro activo del 22 de julio por un robo ocurrido en el partido de Tres de Febrero. En ese rodado la científica halló huellas dactilares que señalaron al hombre que continúan buscando.

Un tercer sospechoso con antecedentes
Un tercer sospechoso con antecedentes penales continúa prófugo (Foto: Policía bonaerense)

Tras reunir las pruebas que contaron con recopilación de nuevos testimonios, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad y pedidos de informes a empresas de telefonía en busca de movimientos y ubicaciones de los acusados, el fiscal Martín Rodríguez solicitó órdenes de detención para los tres prófugos. Este jueves las fuerzas de seguridad lograron arrestar primero al mayor de los hermanos y, horas después, al de 18 años en una vivienda donde se ocultaba en Florencio Varela, durante un procedimiento de urgencia.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa activa la búsqueda del tercer acusado, que permanece prófugo y es señalado como partícipe fundamental del hecho.

La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Avellaneda-Lanús, avanza con múltiples diligencias judiciales y operativos realizados en distintos partidos del Gran Buenos Aires. Los tres serán acusados de homicidio en grado de tentativa, el cual ocurrió tras el intento de asesinato al agente. Aunque el objetivo no llegó a concretarse, M. G. debió permanecer en observación debido al disparo que recibió.

Temas Relacionados

LanúsAvellanedapolicíasdetenidoshomicidiosúltimas noticiasFlorencio Varela

Últimas Noticias

Cayó un ladrón con un amplio historial penal que intentó robar una moto en Palermo y fue perseguido por los vecinos

El joven de 25 años fue arrestado en Gorostiaga y Migueletes luego de un intento de robo. El sospechoso tiene siete causas previas por delitos similares

Cayó un ladrón con un

Colgaron una bandera con amenazas para Bullrich y Pullaro tras la detención del jefe de la barra de Rosario Central

La Justicia investigará si el hecho tendría vinculación con el arresto de “Laucha” G., quien fue detenido el miércoles durante un operativo bajo la Ley Antimafia y el Plan Bandera

Colgaron una bandera con amenazas

Condenaron al joven que baleó una estación de servicio en Rosario y dejó una amenaza para Ángel Di María

En un juicio abreviado, Marcos Natanael Sánchez recibió una pena de 6 años de prisión. El hecho ocurrió el 29 de mayo de 2024

Condenaron al joven que baleó

Un policía de la Ciudad le disparó a un motochorro que quiso asaltarlo a punta de pistola en una plaza de Morón

El joven de 22 años debió ser trasladado a un hospital de la zona con una herida de bala en la ingle. Se encuentra bajo custodia policial

Un policía de la Ciudad

Apuñalaron a un adolescente en Mar del Plata tras una discusión y el agresor fue su primo de 11 años

Un conflicto entre dos primos en una vereda del barrio Florencio Sánchez terminó en una violenta agresión con arma blanca que dejó al adolescente internado con una perforación intestinal y pronóstico reservado

Apuñalaron a un adolescente en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó un ladrón con un

Cayó un ladrón con un amplio historial penal que intentó robar una moto en Palermo y fue perseguido por los vecinos

Colgaron una bandera con amenazas para Bullrich y Pullaro tras la detención del jefe de la barra de Rosario Central

Siguen subiendo las tasas de los plazos fijos: cuánto paga cada banco al ahorrista

Pagó el depósito del alquiler en pesos y ahora la Justicia ordenó que se lo devuelvan en dólares

Contrabando: la Aduana incautó 2.839 bultos con mercadería ingresada de forma irregular en todo el país

INFOBAE AMÉRICA
Tobias Dirty, en las puertas

Tobias Dirty, en las puertas de las percepción abstracta

Lecturas para el fin de semana: la poesía como utopía cotidiana

Una nueva teoría sobre el origen del lenguaje humano desafía las tradicionales ideas patriarcales

Ecuador designó como entidad terrorista al Cártel de los Soles, el grupo narco vinculado al dictador Nicolás Maduro

Israel bombardeó presuntas instalaciones de Hezbollah en el sur del Líbano

TELESHOW
La tajante frase que compartió

La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”

Entre bromas y anécdotas, La Mona Jiménez y Mario Pergolini recordaron sus primeros encuentros: “Vos odiabas el cuarteto”

Yanina Latorre quebró en llanto al escuchar el sufrimiento de Julieta Prandi en su relación con su ex: “Tu historia me mata”

Julieta Prandi contó el calvario que vivieron sus hijos durante su relación con Claudio Contardi: “Le tienen miedo a su padre”

La reacción de Wanda Nara luego de que su mamá recordara su primer trabajo: “Te esperaba tremendo futuro”