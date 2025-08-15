Capturaron a dos hermanos en Florencio Varela que balearon a un policía durante una persecución

Atraparon a dos hermanos que eran buscados por tentativa de homicidio (Video: Policía bonaerense)

En un importante operativo policial ocurrido en las últimas horas en Florencio Varela, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Avellaneda-Lanús logró dar con dos individuos acusados de intentar asesinar a un policía bonaerense durante una persecución ocurrida hace varias semanas en el sur del Conurbano. Las autoridades continúan trabajando para encontrar a un tercer sospechoso.

El caso tuvo su origen el 23 de julio, cuando el sargento M. G., de 33 años de la Unidad de Prevención Policial Local Lanús, detectó la presencia sospechosa de un vehículo Volkswagen Vento gris en calles Hornos y Balcarce de Villa Caraza. Al intentar interceptar dicho automóvil, los ocupantes iniciaron la huida, desencadenando en una persecución policial que se extendió hasta Villa Centenario, en Lomas de Zamora. Allí, tres hombres descendieron del auto en la intersección entre La Haya y Murature, y abrieron fuego contra el oficial. Uno de los disparos lo alcanzó, hiriéndolo gravemente en el rostro.

El efectivo fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de la localidad, donde tuvo que ser operado debido a la lesión facial que le produjo el impacto de la bala, que tuvo orificio de entrada y salida. Tras la intervención, M. G. permaneció con pronóstico reservado, según confirmaron desde la fuerza.

Los detenidos son dos hermanos (Foto: Policía bonaerense)

En el lugar de los hechos, los agentes de la Comisaría novena y de otras seccionales realizaron los respectivos relevamientos, mientras que la Policía Científica efectuó los peritajes en el automóvil que había sido abandonado por los atacantes durante la fuga. A raíz del aporte de testimonios, pudieron actuar con inmediatez y realizar algunos allanamientos de urgencia en dos domicilios donde habían visto a los agresores ingresar.

Aunque en aquel entonces no lograron encontrarlos, los agentes secuestraron, durante el registro de las viviendas ubicadas en La Haya y Conesa de Villa Centenario, una pistola Bersa TPR calibre 9mm. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, en los procedimientos surgieron los datos de los hermanos T.D.O., de 18 años, y D.A.O. de 28; y E.N.B., quienes fueron señalados como los implicados principales en el tiroteo.

En paralelo, los investigadores supieron que el auto en el que circulaban los agresores pertenecía a la novia de uno de los sospechosos. La mujer, identificada como L.G., admitió que su ex pareja, E.N.B., le pidió que lo denunciara como robado tras participar en el enfrentamiento armado con la Policía. Se trata de un hombre con antecedentes penales, como una causa por hurto en el departamento judicial de Quilmes en marzo de 2024.

A su vez, un tercer auto fue secuestrado a pocos metros. Se trataba de un Volkswagen Golf gris, con pedido de secuestro activo del 22 de julio por un robo ocurrido en el partido de Tres de Febrero. En ese rodado la científica halló huellas dactilares que señalaron al hombre que continúan buscando.

Un tercer sospechoso con antecedentes penales continúa prófugo (Foto: Policía bonaerense)

Tras reunir las pruebas que contaron con recopilación de nuevos testimonios, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad y pedidos de informes a empresas de telefonía en busca de movimientos y ubicaciones de los acusados, el fiscal Martín Rodríguez solicitó órdenes de detención para los tres prófugos. Este jueves las fuerzas de seguridad lograron arrestar primero al mayor de los hermanos y, horas después, al de 18 años en una vivienda donde se ocultaba en Florencio Varela, durante un procedimiento de urgencia.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa activa la búsqueda del tercer acusado, que permanece prófugo y es señalado como partícipe fundamental del hecho.

La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Avellaneda-Lanús, avanza con múltiples diligencias judiciales y operativos realizados en distintos partidos del Gran Buenos Aires. Los tres serán acusados de homicidio en grado de tentativa, el cual ocurrió tras el intento de asesinato al agente. Aunque el objetivo no llegó a concretarse, M. G. debió permanecer en observación debido al disparo que recibió.