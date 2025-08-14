Violenta entradera a una empleada pública en City Bell: la golpearon y huyeron con dinero en efectivo

Los delincuentes ingresaron por una ventana del piso superior mientras la víctima ya se encontraba recostada en su habitación (Télam)

Un violento robo domiciliario sacudió la madrugada de este miércoles al barrio El Rincón III de City Bell, cuando cuatro personas armadas ingresaron a una vivienda, amenazaron a sus ocupantes y huyeron con dinero en efectivo y distintos objetos de valor. Una de las víctimas es empleada del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

Todo sucedió minutos después de la medianoche en una casa ubicada en la intersección de las calles 444 y 31, cuando la mujer y su pareja fueron sorprendidas mientras descansaban. La causa quedó caratulada como “robo agravado” y es investigada por la UFI N°9 de Autores Ignorados, con intervención de la comisaría Décima.

Según indicaron fuentes policiales al medio local El Día, los asaltantes lograron forzar una ventana ubicada en el piso superior de la propiedad y, una vez dentro, se toparon con la mujer de 42 años, quien ya se encontraba recostada en su habitación.

La zona en donde ocurrió todo (Foto: El Rincón Facebook)

La irrupción fue rápida y violenta: uno de los intrusos la redujo de inmediato y comenzó a amenazarla y maltratarla, mientras los demás recorrían el resto del domicilio en busca de dinero.

La situación no tardó en escalar. En una habitación contigua, su pareja fue agredida con un golpe en la cabeza, presuntamente con la culata de un arma de fuego, lo que le provocó una herida cortante. Todo se desarrolló en pocos minutos, en medio de exigencias, gritos y un clima de tensión creciente.

Tras revisar cada rincón de la casa, los asaltantes escaparon con un teléfono celular, una cámara digital con accesorios y una consola de videojuegos. También se llevaron una suma de dinero en efectivo no precisada. Una vez que los delincuentes huyeron, las víctimas solicitaron asistencia. Al lugar acudió una ambulancia, aunque finalmente no fue necesario el traslado a un centro médico.

De inmediato, la policía inició una investigación que incluyó la toma de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. La instrucción del caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°9 del Departamento Judicial de La Plata, bajo la carátula de “robo agravado” y con la participación de efectivos de la comisaría Décima. Hasta el momento, no se reportaron detenciones, y los investigadores intentan identificar a los responsables del hecho.

Cayeron dos delincuentes que le robaron el auto a una odontóloga en La Plata

Allanamiento y detención en La Plata (Video: PBA)

En una numerosa ronda de allanamientos, la Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a dos hombres y secuestró varias armas de fuego a partir de una investigación que comenzó a partir de la denuncia de una odontóloga de la localidad de Gonnet, La Plata.

El operativo se realizó durante la jornada del lunes 11 de agosto en la zona sur de la ciudad capital. La denunciante de 56 años se presentó en la comisaría el 26 de julio para informar que había sido abordada por un grupo de personas armadas mientras ingresaba su vehículo en el garaje de su vivienda, ubicada en calle 12 y 497.

Según detalla la información a la que tuvo acceso Infobae, en la denuncia se detalla que cuatro hombres descendieron de un Chevrolet Corsa blanco, redujeron a punta de pistola y le sustrajeron su automóvil Chevrolet Ónix, también blanco. Posteriormente, la Policía encontró el vehículo sin ocupantes en calle 9 entre 508 y 509.

Durante los allanamientos, la Policía incautó una pistola marca Bersa Thunder calibre 9 mm, un pistolón Ranger calibre 14, dos cargadores con casi dos docenas de proyectiles, cartuchos diversos, un celular Samsung S20f, un pasamontañas negro y municiones de distintos calibres.

Como resultado de las tareas, fueron aprehendidos C.R.F, de 43 años, y M.F. R., de 42 años. Ambos son acusados de participar en el robo a mano armada perpetrado contra la víctima de robo en Gonnet.

La investigación continúa su curso dado que falta identificar y localizar al resto de los implicados en el hecho, lo que implica el análisis de pruebas y el seguimiento de datos que puedan contribuir al esclarecimiento total del caso.

En tanto, se supo que el avance en los domicilios estuvo supervisado por el comisario general Alejandro N. Rey, jefe de la Superintendencia Región Capital 1 de La Plata.