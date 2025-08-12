Crimen y Justicia

Cayeron dos delincuentes que redujeron a punta de pistola y le robaron el auto a una odontóloga en La Plata

El delito tuvo lugar a fines de julio en la localidad de Gonnet. Los detenidos son dos adultos de 42 y 43 años. Aún buscan a otros dos

Allanamiento y detención en La Plata (Video: PBA)

En una numerosa ronda de allanamientos, la Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a dos hombres y secuestró varias armas de fuego a partir de una investigación que se inició por la denuncia de una odontóloga de la localidad de Gonnet, La Plata.

El operativo se realizó durante la jornada del lunes en la zona sur de la ciudad capital. La denunciante de 56 años se presentó en la comisaría el 26 de julio para informar que había sido abordada por un grupo de personas armadas mientras ingresaba su vehículo en el garaje de su vivienda, ubicada en calle 12 y 497.

Según detalla la información a la que tuvo acceso Infobae, la denuncia señaló que cuatro hombres descendieron de un Chevrolet Corsa blanco, la redujeron a punta de pistola y le sustrajeron su automóvil Chevrolet Ónix, también blanco. Posteriormente, la Policía encontró el vehículo sin ocupantes en calle 9 entre 508 y 509.

Realizaron cinco allanamientos en varias
Realizaron cinco allanamientos en varias localidades del sur de La Plata (Foto: PBA)

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad, los efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) identificaron los movimientos de los sospechosos, quienes tras abandonar el Ónix continuaron la huida en el vehículo en el que llegaron al domicilio de la profesional. El análisis de estos registros permitieron individualizar a los presuntos autores y ubicar sus domicilios habituales. Con esta información, la fiscalía UFI N°1 del Departamento Judicial La Plata solicitó cinco órdenes de registro domiciliario y secuestro, que fueron ejecutadas en distintos puntos del partido. El cuerpo de agentes se presentó en las localidades de Gonnet, Barrio Nuevo, Ringuelet, Altos de San Lorenzo y Los Hornos.

Durante los allanamientos, la Policía incautó una pistola marca Bersa Thunder calibre 9 mm, un pistolón Ranger calibre 14, dos cargadores con casi dos docenas de proyectiles, cartuchos diversos, un celular Samsung S20f, un pasamontañas negro y municiones de distintos calibres.

Uno de los detenidos tiene
Uno de los detenidos tiene 43 años y el otro 42 (Foto: PBA)
Los investigadores tratan de localizar
Los investigadores tratan de localizar a otros dos delincuentes que se dieron a la fuga (Foto: PBA)

Como resultado de las tareas, fueron aprehendidos C.R.F, de 43 años, y M.F. R., de 42 años. Ambos son acusados de participar en el robo a mano armada perpetrado contra la víctima de robo en Gonnet.

La investigación continúa su curso dado que falta identificar y localizar al resto de los implicados en el hecho, lo que implica el análisis de pruebas y el seguimiento de datos que puedan contribuir al esclarecimiento total del caso.

En tanto, se supo que el avance en los domicilios estuvo supervisado por el comisario general Alejandro N. Rey, jefe de la Superintendencia Región Capital 1 de La Plata.

Robó un auto en Virrey del Pino y lo atraparon cuando escapaba

La Policía de La Matanza detuvo la semana pasada un joven de 18 años tras una persecución y tiroteo luego del robo de un Chevrolet Onix en la localidad de Virrey del Pino. El hecho se inició cuando el propietario del vehículo, de 48 años, fue interceptado en la intersección de Costilla Hidalgo y Campana por tres delincuentes armados que lo amenazaron y le sustrajeron el auto. Al recibir el alerta radial, los detectives de la DDI La Matanza que patrullaban la zona, localizaron el auto en fuga hacia González Catán y desplegaron un operativo cerrojo.

El seguimiento se extendió por más de diez cuadras y terminó en un asentamiento, sobre las calles Los Hornos y Domingo Scarlatti, donde los sospechosos abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie. Durante la persecución, uno de los fugitivos disparó contra el personal policial, desencadenando un enfrentamiento en el lugar. Con apoyo del personal de Infantería, los efectivos realizaron una intensa búsqueda dentro del asentamiento, logrando la aprehensión de uno de los ladrones, identificado como T.K.S., de 18 años.

El detenido fue trasladado a la sede policial junto al automóvil recuperado, un teléfono celular de la víctima y documentación sustraída. La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego, atentado y resistencia a la autoridad, y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, dirigida por el Dr. Gastón Duplaa.

Los otros dos implicados lograron escapar a pie y continúan siendo intensamente buscados por las autoridades.

