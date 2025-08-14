Vendían droga a domicilio y los atraparon cuando hacían una entrega en La Plata

El vehículo fue interceptado tras una persecución que culminó en calle 64 entre 12 y 13 (Foto: La Buena Info)

Una secuencia breve, dos movimientos sospechosos y un intento de fuga que terminó frustrado a pocas cuadras. Todo ocurrió en cuestión de minutos en La Plata, la escena incluyó una persecución por varias calles y derivó en la detención de dos hombres, el secuestro de 29 envoltorios de cocaína y la confirmación de un pedido de captura vigente desde 2023.

Todo comenzó a última hora de la tarde, cuando el sol ya caía sobre el barrio San Carlos. Eran las 19:30 y un grupo de efectivos de la delegación Drogas Ilícitas de La Plata llevaba adelante tareas encubiertas en la zona de calle 40 entre 140 y 141. En ese contexto, los investigadores detectaron la llegada de un Ford Ka gris con dos ocupantes que, sin perder tiempo, se detuvo frente a una vivienda.

Fue allí cuando uno de los pasajeros descendió para interactuar brevemente con una persona que salió del domicilio. El contacto fue rápido: un típico “pasamanos”, según describieron fuentes del caso al portal local La Buena Info.

El episodio no terminó ahí. Aguardaron, tomaron nota y decidieron seguir los pasos del vehículo, que retomó la marcha y se desplazó hasta la calle 66 entre 15 y 16. En ese nuevo punto, el acompañante volvió a bajarse del auto y repitió el mismo movimiento: otro intercambio fugaz con un sujeto que lo esperaba en la vereda.

Esta vez, los agentes no esperaron más. Decidieron intervenir. Intentaron frenar la maniobra, pero el conductor del Ford Ka, al notar la presencia policial, pisó el acelerador e intentó escapar. La persecución se extendió por unas cuadras hasta que el vehículo fue alcanzado y finalmente detenido en calle 64 entre 12 y 13. Allí, los uniformados lograron reducir a los dos ocupantes.

Con un testigo presente, los policías requisaron el auto y hallaron 29 envoltorios de nylon blanco que contenían clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo y varios teléfonos celulares. Una vez en la comisaría, al constatar la identidad de los implicados, descubrieron que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente desde 2023.

Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia bajo los cargos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y resistencia a la autoridad. La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 18, especializada en estupefacientes, a cargo del fiscal Hugo Tesón, quien ahora lleva adelante la investigación para determinar la magnitud de las maniobras que venían ejecutando los detenidos.

Las autoridades no descartan nuevas derivaciones y, mientras tanto, los acusados continúan privados de su libertad.

Intentó coimear a la Policía: los detuvieron con éxtasis y tusi y 4.000 dólares

Un control de rutina en el barrio porteño de Caballito de la Policía de la Ciudad finalizó con en un hallazgo inesperado luego de que el conductor intentara coimear a los agentes: les encontraron drogas sintéticas y dinero en efectivo.

El hecho ocurrió el pasado 18 de julio de 2025, cerca de las 18, pero trascendió este miércoles, cuando una pareja que viajaba en un Peugeot 208 fue detenida por la Policía de la Ciudad en el cruce de la avenida Díaz Vélez e Hidalgo.

Según informaron fuentes del caso, el hombre al volante fumaba un cigarrillo armado y mostró nerviosismo ante la requisitoria de los agentes que lo frenaron en el control vehicular. A partir de allí, los policías dispusieron revisar el vehículo.

Fue en ese momento que el conductor sacó un fajo de billetes e intentó sobornar a los agentes a cargo del control para que lo dejaran continuar con su viaje.

De inmediato, y ante la sospecha de cohecho —artículo 258 del Código Penal—, se convocó a testigos y se procedió a la requisa del vehículo.

En el interior del auto, los agentes hallaron una bolsa tipo Ziploc con 786 gramos de MD/MDMA (éxtasis) y varios envoltorios con tusi —también conocida como cocaína rosa—.

Además, secuestraron 1.510.000 pesos, 2.900 dólares y el propio rodado. El valor de la droga incautada se estimó en 15.700 dólares en el mercado ilegal, indicaron las fuentes oficiales.

Tras el secuestro de la droga, el dinero y el vehículo, los dos ocupantes del auto, con domicilio en el partido bonaerense de Lanús, quedaron a disposición de la Justicia Federal.

En paralelo, se labraron las actuaciones correspondientes por el intento de cohecho que, de acuerdo con el reporte, se produjo al inicio de la intervención policial del personal de la Comisaría Vecinal 6 A.