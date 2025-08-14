El psiquiatra de Julieta Prandi apuntó contra Contardi: “No creo que esté muy alejado de los cuadros psicopáticos”

Habló el psiquiatra de Julieta Prandi

El psiquiatra de Julieta Prandi habló sobre el calvario que sufrió la modelo durante su relación con Claudio Contardi, luego de que ayer se lo condenara a 19 años de prisión por abuso sexual agravado: “En su estado anímico es un avance, pero hay que seguir”, adelantó, sobre la salud mental de su paciente.

“Fue un calvario. La empecé a atender en 2022 y pensaba: ‘¿Cómo puede ser que toleró lo que toleró y esté viva?’“, sostuvo Rafael Herrera Milano, en declaraciones a Radio La Red.

Sobre el perfil del condenado, a quien conoció por primera vez durante el juicio, opinó: “No creo que esté muy alejado de los cuadros psicopáticos, pero no lo puedo asegurar porque no se sometió a pericias”.

La primera foto de Contardi, después de su detención.

De acuerdo con el doctor, si bien Prandi experimentó “altos y bajos”, este miércoles fue un “día bisagra”. Además, advirtió que el proceso judicial no tuvo una “aceleración especial” por ser una reconocida modelo e, incluso, el día que tuvo que ir a declarar no sabía hasta último momento si se suspendería el juicio.

A pesar de que los abusos fueron entre 2015 y 2018, el caso se conoció en 2021, a partir de la denuncia de Prandi ante la UFI N° 4 de Escobar.

El calvario de 10 años recién terminó ayer, cuando el empresario fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima.

Contardi abusó de Prandi a lo largo de tres años (Jaime Olivos)

“No hay que dejar de destacar que el trauma no termina cuando cesa la violencia, sigue vivo en la memoria, en el cuerpo y en cada instante de silencio de la persona que fue traumatizada”, detalló Herrera Milano.

En esa línea, explicó que el daño psíquico es intangible y que, a veces, la psique “se fractura” y no se consolida fácilmente. “En este caso, hay recuerdos muy implantados y cualquier situación de la vida cotidiana que retrotraiga a lo vivido, se revive. Eso con el tiempo se va destiñendo y con el cambio de aire hace que pueda enfrentar su vida. Pero no es que lo de ayer es ‘ya está, se terminó’“, aseguró.

Claudio Contardi esperando la lectura del veredicto.

Anteriormente, durante su declaración como testigo ante la Justicia, Herrera Milano indicó haber encontrado una similitud entre la forma de mirar de Prandi y los veteranos de Malvinas -con quienes trabajó en 2017-, ya que ambos presentaban características de “ir a la guerra”.

“Les queda eso en la mirada, difícil de explicar, pero el que lo conozca, lo reconoce”, señaló el psiquiatra al mencionar que la presentadora tenía problemas para dormir. Bajo su punto de vista, explicó que las complicaciones surgían porque lo relacionaba con el hecho de “ir a combatir”, puesto que las agresiones solían ocurrir cuando dormía.

De esta manera, interpretó que la acción de dormir no solo la llevaba a recordar lo ocurrido, sino que la hacían revivir los episodios. “Tuvo que tratarlo con psicofármacos, porque era tan gravoso, tan profundo y tan consolidado el cuadro que no alcanzaba ninguna clase de psicoterapia disponible”, subrayó.

Herrera Milano comparó la mirada de Prandi con la de veteranos de Malvinas (Jaime Olivos)

Otro de los datos tenidos en cuenta por los jueces fueron los resultados que arrojó la Escala de Hamilton respecto a los grados de depresión (20) y ansiedad (27) sufridos por Prandi a mediados de 2022. Siendo ambos considerados como un cuadro de depresión severa y de ansiedad grave, de acuerdo con los estándares mundiales.

En línea con esto, la psicóloga de Prandi, Flavia Crupi, recordó que al momento de iniciar la terapia “estaba muy frágil, tenía crisis de ansiedad, pesadillas” y que “tenía dos síntomas básicos orgánicos, uno era las náuseas, las arcadas y la otra, eran los problemas respiratorios“, por lo que relacionó la sintomatología como efectos de situaciones post traumáticas que se dieron de forma reiterada.