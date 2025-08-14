Crimen y Justicia

Descubrieron un fraude con licencias de conducir en un municipio de Córdoba que afectó al padrón electoral

En 2025, más de 50 personas declararon residencias inexistentes. La investigación apunta a que la maniobra comenzó en 2015. Hay un empleado municipal involucrado

Guardar
Escándalo en Córdoba por una
Escándalo en Córdoba por una red de fraude con licencias de conducir que afectaron al padrón electoral

Un municipio de Córdoba denunció maniobras fraudulentas vinculadas a la emisión de licencias de conducir: se les otorgaban permisos a personas sin domicilio real en la ciudad. Esto podría haberse extendido por más de una década e, incluso, señalan que afectó al padrón electoral.

El fraude se descubrió en la Municipalidad de Mendiolaza, cuando la intendenta Adela Arning ordenó que se realicen auditorías internas dentro de la administración.

El caso involucra a C. P. H., conocido como “Pino”, quien se desempeñaba como empleado municipal, parte de la Dirección de Tránsito, y delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Este ya fue denunciado penalmente y se solicitó la exclusión de su tutela sindical mientras avanza la investigación.

Según la denuncia penal presentada, C. P. H. ofrecía su domicilio particular, ubicado en la calle 6 y esquina 16, para que terceros gestionaran licencias de conducir —tanto particulares como profesionales— sin residir realmente en la ciudad, tal como informó el medio local Hoy Día.

La intendenta detalló que la situación se detectó la semana pasada luego de que adviertan “movimientos extraños” y lleguen varias alertas por parte de los vecinos. Tras esto, comenzaron las averiguaciones internas y se descubrió lo que estaba sucediendo.

“Estamos súper preocupados, es una noticia que nos afecta muchísimo. Detectamos que este empleado usaba su domicilio donde personas que no residen en Mendiolaza ponían cambio de DNI y, de inmediato, iniciaban la solicitud para obtener la licencia”, sostuvo la intendenta Arning en diálogo con ElDoce.tv.

El acusado ofreció su domicilio
El acusado ofreció su domicilio particular para que terceros gestionaran licencias de conducir (Google Maps)

Esta maniobra no solo permitió la obtención irregular de permisos para conducir vehículos pesados, sino que además impactó en la composición del padrón electoral local.

Un comunicado oficial del municipio precisó que más de 50 personas declararon falsamente vivir en la dirección de C. P. H. en lo que va de 2025. Este patrón se repitió en por lo menos diez domicilios distintos, utilizados de modo reiterado para trámites similares, lo que indica la posible existencia de una red organizada y de mayor alcance.

Al registrar personas en domicilios falsos, la Municipalidad sostiene que se generó una alteración artificial del padrón electoral. Esta situación modificó la representación ciudadana.

Esta situación una alteración en
Esta situación una alteración en el padrón electoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actual gestión considera probable que la operatoria se remonte al año 2015 o incluso a años anteriores, y mantiene abierta la posibilidad de que existan otros domicilios involucrados.

Frente a la gravedad del episodio, la respuesta institucional fue inmediata. Además de impulsar una denuncia penal contra C. P. H., la intendenta Arning solicitó su exclusión de la tutela sindical para avanzar con un sumario administrativo.

“Le hemos pedido que tome unos días de vacaciones porque estamos en una situación difícil en la que no puede volver a su tarea habitual. Esperamos que la Justicia se expida rápidamente para poder avanzar”, comentó la mandataria regional.

El municipio remarcó que la investigación continuará hasta esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la responsabilidad de todos los implicados.

La investigación salió a la
La investigación salió a la luz tras controles internos impulsados por la actual gestión, comandada por la intendenta Adela Arning

La postura del Ejecutivo local es categórica: la política de “tolerancia cero” frente a la corrupción será aplicada sin excepciones y con medidas destinadas a proteger el interés público y la confianza ciudadana.

“Esto es importante darle celeridad, la parte que corresponde a la Justicia, pero también desde el municipio queremos avanzar en esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades”, concluyó Arning.

Temas Relacionados

MendiolazaCórdobaFraudeLicencias de conducirPadrón electoralÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Motochorros mataron a una joven y balearon a su hermana policía por resistirse a un robo en Laferrere

Cuatro delincuentes atacaron a dos mujeres que iban en una moto en La Matanza. Una de ellas recibió un tiro mortal en el pecho

Motochorros mataron a una joven

Balearon a un joven frente a su casa en Rosario y está internado en grave estado

La víctima fue atacada en la calle Garibaldi al 2600, del barrio Villa Itatí, en el sudoeste de la ciudad santafesina

Balearon a un joven frente

“Un esquema planificado”: punto por punto, los detalles de la condena al ex de Julieta Prandi por abuso sexual

De los testimonios que reforzaron la denuncia a las pericias psicológicas que comprobaron el daño provocado por Claudio Contardi. “Los abusos sexuales eran una parte más de su vida cotidiana, pero no era el único tipo de violencia que padecía”, remarcó el Tribunal

“Un esquema planificado”: punto por

Enjuiciarán a la mujer que asesinó a su padre en Córdoba y declaró que era víctima de abusos

Jenifer Raymondo está acusada de homicidio agravado por el vínculo en estado de emoción violenta. En la localidad de Almafuerte, mató a Atilio Raymondo el 2 de enero pasado luego de una fuerte discusión

Enjuiciarán a la mujer que

Pidieron perpetua para el principal acusado por el crimen de Naiara Durán, la joven asesinada en San Pedro

Se trata del ex novio de la mujer que fue encontrada muerta en tambor de 200 litros en 2023. Aguardan el veredicto la próxima semana. El tercer imputado podría recibir una condena por encubrimiento

Pidieron perpetua para el principal
ÚLTIMAS NOTICIAS
Motochorros mataron a una joven

Motochorros mataron a una joven y balearon a su hermana policía por resistirse a un robo en Laferrere

Crearon la Oficina de Bienes Recuperados, para custodiar y administrar los bienes decomisados del crimen organizado

Por qué muchas empresas argentinas están desperdiciando su oportunidad con la IA

San Martín y sus Granaderos: la impronta de un líder que trabajó en equipo

La política internacional frente a la gran pregunta de Immanuel Kant

INFOBAE AMÉRICA
Starmer recibe a Zelensky en

Starmer recibe a Zelensky en Londres para coordinar la presión sobre Rusia antes de la reunión Trump-Putin en Alaska

Presionado por la guerra en Ucrania y la peor crisis económica en décadas, Putin busca en Alaska un respiro financiero ante Trump

El impactante final de la tercera temporada de “La Edad Dorada”: secretos, bodas y traiciones

La historia del héroe olvidado que salvó a artistas y escritores del nazismo

Bolsonaro pidió su absolución por falta de pruebas en el juicio por presunto complot para impedir la investidura de Lula

TELESHOW
Julieta Poggio: “Sigo siempre mi

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”

Quién es la mujer señalada como la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El divertido ida y vuelta de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina: “Es un matrimonio”

El Turco Naim vive un nuevo romance a un año de su separación de Emilia Attias: quién es la mujer que lo conquistó

Mauro Icardi replicó junto a la China Suárez un antiguo paseo que hacía con Wanda Nara por Estambul