Crimen y Justicia

Violento robo en Neuquén: delincuentes arrastraron durante dos cuadras a una mujer colgada del auto

Ocurrió ayer martes temprano en Lago Viedma y Crouzeilles, en el barrio Almafuerte II. No pudieron recuperar el vehículo

La esquina de Lago Viedma
La esquina de Lago Viedma y Crouzeilles, en el barrio Almafuerte II de la ciudad de Neuquén donde la pareja fue interceptada por los delincuentes (Google Maps)

Una pareja fue víctima de un violento robo en Neuquén. Los delincuentes los interceptaron y, para sustraerles el auto, arrastraron dos cuadras a la mujer, colgada del vehículo. Su novio recibió una herida de arma blanca en el pecho.

Durante la mañana de ayer, un grupo de ladrones armados abordó a Claudia, de 29 años, y su pareja, de 25, en una calle del barrio Almafuerte II.

De acuerdo al testimonio de Claudia al que pudo acceder el medio local LMNeuquén, todo comenzó cuando detuvieron el Volkswagen Bora negro en el que se trasladaban para realizar unos trámites y buscar a la madre de su pareja. “Venía de Plottier a Neuquén, tenía que cambiar la yerba del mate y por eso paramos, fue en ese momento que nos sorprendieron”, detalló la joven.

Según la declaración de la víctima, mientras su pareja activaba las balizas, ella se disponía a cambiar la yerba. Fue entonces cuando observó a un hombre armado que, además, utilizaba una muleta. “Me pedía que bajara del auto”, narró. El presunto delincuente, de unos 35 años o más, apuntaba directamente hacia ella, mientras el otro asaltante, también mayor y armado con un cuchillo, intimidaba a su novio.

La pareja fue obligada a descender del vehículo, pero lejos de resignarse ante la amenaza, los jóvenes resistieron y se generó un forcejeo. “Mi novio recibió un corte en el pecho”, aseguró Claudia. “Yo hice todo para que no se llevaran el auto”, agregó, al explicar cómo se aferró a la puerta en medio del tironeo.

El intento de impedir el robo derivó en nuevas agresiones. “Me arrastraron dos cuadras hasta que solté”, expresó Claudia ante el medio local. Además, ella fue amenazada varias veces con el arma de fuego, cuya autenticidad no pudo confirmar en el momento. “No tuve miedo, pensaba en el auto”, resumió.

Dentro del automóvil robado se encontraban las carteras, teléfonos, tarjetas y toda la documentación personal de la pareja. La propia Claudia actuó rápidamente para limitar los daños colaterales: “Al enterarme de que intentaron usar mi tarjeta de Mercado Pago, transferí el dinero a otra cuenta desde otro teléfono”, relató. El intento de uso se dio a las seis de la mañana en una estación de servicio Shell de Centenario, pero la transacción fue rechazada.

Los damnificados aseguraron que "la
Los damnificados aseguraron que "la Policía tardó en llegar" (Gentileza: LM Neuquén)

Luego del ataque, la pareja quedó incomunicada y sin recursos. Claudia trató de rastrear su teléfono celular, aunque no pudo recuperarlo. La policía tardó en presentarse en el lugar, situación que generó malestar en las víctimas. “Nos ayudó un chico de Cliba que presenció todo, pero no pudo intervenir, estaban armados”, confió la joven.

El relato de la víctima refleja el nivel de violencia y la impunidad con que actuaron los atacantes. “Nunca pensé que iba a pasar por una situación así, fue todo tan rápido que todavía lo estamos asimilando”, compartió.

El nivel de vulnerabilidad en esa parte del barrio Almafuerte II quedó en evidencia. “Era muy temprano, todavía estaba oscuro y nadie circulaba por la calle”, repitió Claudia, quien, junto a su pareja.

Según la información proporcionada, los delincuentes serían hombres mayores de 35 años y actuaron con total confianza en el horario y la ubicación seleccionada para el atraco. La víctima percibió que la muleta usada por uno de los asaltantes posiblemente fue una estrategia para parecer menos sospechoso.

Las fuerzas policiales continúan la investigación para dar con los autores del robo y el ataque, con pocos datos concretos hasta el momento y el testimonio de las víctimas como principal punto de partida.

