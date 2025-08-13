Detuvieron a un policía retirado de Córdoba por abusar de un menor de edad

La casilla policial está situada en la Costanera norte de Córdoba, entre las calles Bailen y Caroya (Google Maps)

Un cabo de la Policía Provincial de Córdoba, retirado desde 2008, fue detenido en el marco de una investigación por supuesto abuso contra un menor de edad. El hecho habría ocurrido en una casilla policial ubicada en la costanera Norte. La Fiscalía de Instrucción de delitos contra la integridad sexual interviene en el caso y mantiene el secreto de sumario mientras la investigación avanza.

La causa comenzó tras la presentación de la denuncia formal, que indicaba que todo había ocurrido en la zona de la Costanera Norte de Córdoba, entre las calles Bailén y Caroya.

Tras conocerse el hecho, los vecinos del barrio Yapeyú se congregaron en el lugar y provocaron destrozos en la casilla, que terminó con las ventanas y puerta rotas, además de mobiliario destruido.

Gendarmería Nacional desplegó un operativo para resguardar el sector y evitar nuevos incidentes.

El principal sospechoso, un cabo retirado desde 2008, fue detenido luego de ser señalado como presunto responsable del ataque, que habría ocurrido el lunes por la tarde dentro del puesto policial.

El caso permanece bajo secreto de sumario. Mientras tanto, la Justicia lleva adelante peritajes y toma de declaraciones testimoniales para esclarecer los hechos.

El viernes pasado, un hombre de 32 años quedó detenido en la localidad de Pampayasta Sud, en el departamento Tercero Arriba de la provincia de Córdoba, acusado de abusar sexualmente a una menor de 11 años.

El operativo se llevó a cabo en la vía pública, en la intersección de calles Jujuy y Misiones, en el marco de una orden emitida por la Fiscalía de 4° Turno de Río Cuarto, a cargo del fiscal Javier Disanto.

La investigación busca determinar su responsabilidad en un hecho de “instancia privada” en el que resultó víctima la niña, quien mantiene un vínculo de parentesco y convivencia previa con el acusado.

El arresto se dio luego de una serie de diligencias policiales realizadas por personal de la comisaría de General Deheza, bajo la conducción del comisario Luciano Audero, en conjunto con efectivos de la División de Investigaciones de la Zona 2 de la Departamental Juárez Celman y uniformados de Pampayasta Sud.

El hecho se comenzó a investigar hace aproximadamente tres semanas, después de que personal médico del Hospital San Antonio de Padua en Río Cuarto notificara a las autoridades sobre la situación, indicaron medios locales.

La niña había sido derivada desde el Hospital de General Deheza debido a un fuerte dolor abdominal. En un primer momento, los profesionales descartaron un cuadro de peritonitis, pero, ante la gravedad de su estado, fue trasladada a Río Cuarto.

Allí, durante una intervención quirúrgica, se detectó una infección severa en la zona genital que, según los especialistas, sería consecuencia de abusos sexuales reiterados.

El hallazgo activó el protocolo correspondiente para casos de presunto abuso sexual infantil. La menor permaneció más de una semana internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Antonio de Padua, donde recibió atención médica para estabilizar su cuadro, que representaba un riesgo para su vida.

En el marco de la investigación, y una vez que la salud de la niña lo permitió, se llevó a cabo la Cámara Gesell, una instancia en la que la menor pudo relatar detalles de los episodios sufridos. Según trascendió, sus declaraciones fueron consideradas clave para la causa, que quedó bajo la órbita del fiscal de Instrucción de Cuarta Nominación, Daniel Miralles, según medios locales.

La madre de la niña se constituyó formalmente como querellante en el proceso, representada por el abogado Marcelo Garay.

En las actuaciones judiciales, el acusado enfrenta cargos por abuso sexual gravemente ultrajante continuado y por introducción agravado por el vínculo y la convivencia preexistente. Tras su arresto, fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, indicaron fuentes oficiales.