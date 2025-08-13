Crimen y Justicia

Detuvieron a un policía retirado de Córdoba por abusar de un menor de edad

Una vez que el hecho salió a la luz, los vecinos del barrio Yapeyú se congregaron en el lugar y provocaron destrozos

Guardar
La casilla policial está situada
La casilla policial está situada en la Costanera norte de Córdoba, entre las calles Bailen y Caroya (Google Maps)

Un cabo de la Policía Provincial de Córdoba, retirado desde 2008, fue detenido en el marco de una investigación por supuesto abuso contra un menor de edad. El hecho habría ocurrido en una casilla policial ubicada en la costanera Norte. La Fiscalía de Instrucción de delitos contra la integridad sexual interviene en el caso y mantiene el secreto de sumario mientras la investigación avanza.

La causa comenzó tras la presentación de la denuncia formal, que indicaba que todo había ocurrido en la zona de la Costanera Norte de Córdoba, entre las calles Bailén y Caroya.

Tras conocerse el hecho, los vecinos del barrio Yapeyú se congregaron en el lugar y provocaron destrozos en la casilla, que terminó con las ventanas y puerta rotas, además de mobiliario destruido.

Gendarmería Nacional desplegó un operativo para resguardar el sector y evitar nuevos incidentes.

El principal sospechoso, un cabo retirado desde 2008, fue detenido luego de ser señalado como presunto responsable del ataque, que habría ocurrido el lunes por la tarde dentro del puesto policial.

El caso permanece bajo secreto de sumario. Mientras tanto, la Justicia lleva adelante peritajes y toma de declaraciones testimoniales para esclarecer los hechos.

La Fiscalía de Instrucción de
La Fiscalía de Instrucción de delitos contra la integridad sexual interviene en el caso

El viernes pasado, un hombre de 32 años quedó detenido en la localidad de Pampayasta Sud, en el departamento Tercero Arriba de la provincia de Córdoba, acusado de abusar sexualmente a una menor de 11 años.

El operativo se llevó a cabo en la vía pública, en la intersección de calles Jujuy y Misiones, en el marco de una orden emitida por la Fiscalía de 4° Turno de Río Cuarto, a cargo del fiscal Javier Disanto.

La investigación busca determinar su responsabilidad en un hecho de “instancia privada” en el que resultó víctima la niña, quien mantiene un vínculo de parentesco y convivencia previa con el acusado.

El arresto se dio luego de una serie de diligencias policiales realizadas por personal de la comisaría de General Deheza, bajo la conducción del comisario Luciano Audero, en conjunto con efectivos de la División de Investigaciones de la Zona 2 de la Departamental Juárez Celman y uniformados de Pampayasta Sud.

El hecho se comenzó a investigar hace aproximadamente tres semanas, después de que personal médico del Hospital San Antonio de Padua en Río Cuarto notificara a las autoridades sobre la situación, indicaron medios locales.

La niña había sido derivada desde el Hospital de General Deheza debido a un fuerte dolor abdominal. En un primer momento, los profesionales descartaron un cuadro de peritonitis, pero, ante la gravedad de su estado, fue trasladada a Río Cuarto.

Allí, durante una intervención quirúrgica, se detectó una infección severa en la zona genital que, según los especialistas, sería consecuencia de abusos sexuales reiterados.

El hallazgo activó el protocolo correspondiente para casos de presunto abuso sexual infantil. La menor permaneció más de una semana internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Antonio de Padua, donde recibió atención médica para estabilizar su cuadro, que representaba un riesgo para su vida.

En el marco de la investigación, y una vez que la salud de la niña lo permitió, se llevó a cabo la Cámara Gesell, una instancia en la que la menor pudo relatar detalles de los episodios sufridos. Según trascendió, sus declaraciones fueron consideradas clave para la causa, que quedó bajo la órbita del fiscal de Instrucción de Cuarta Nominación, Daniel Miralles, según medios locales.

La madre de la niña se constituyó formalmente como querellante en el proceso, representada por el abogado Marcelo Garay.

En las actuaciones judiciales, el acusado enfrenta cargos por abuso sexual gravemente ultrajante continuado y por introducción agravado por el vínculo y la convivencia preexistente. Tras su arresto, fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, indicaron fuentes oficiales.

Temas Relacionados

CórdobaPolicíaBarrio YapeyúCostanera NorteAbuso sexualMenores de edadÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Comenzó el juicio por el crimen de Naiara Durán, la joven asesinada en San Pedro en 2023

Se trata de Naiara Durán, quien fue apuñalada en reiteradas ocasiones y envuelta en un plástico. La mamá pidió “que se haga justicia”

Comenzó el juicio por el

Violento robo en Neuquén: delincuentes arrastraron durante dos cuadras a una mujer colgada del auto

Ocurrió ayer martes temprano en Lago Viedma y Crouzeilles, en el barrio Almafuerte II. No pudieron recuperar el vehículo

Violento robo en Neuquén: delincuentes

El hombre que mató a su hijo de 8 años evoluciona favorablemente tras atentar contra su vida y la Justicia espera su declaración

Fue operado de urgencia tras causarse múltiples heridas con un arma blanca después del crimen. Se encuentra bajo custodia policial permanente

El hombre que mató a

Tras nuevos hallazgos, continuarán con la búsqueda de los restos de Brenda Torres

Aunque los investigadores pensaban que todas las partes de la joven de 24 años habían sido recuperadas, se confirmó que los restos humanos encontrados el domingo en Córdoba también pertenecían a la víctima

Tras nuevos hallazgos, continuarán con

Caso Natalia Melmann: rechazaron los pedidos de libertad condicional solicitados por dos de los condenados

Se trata de Ricardo Anselmini y Oscar Echenique, los ex agentes de la policía de Miramar condenados a perpetua

Caso Natalia Melmann: rechazaron los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crearon un nuevo régimen que

Crearon un nuevo régimen que le permite al Estado disponer de los elementos secuestrados en operativos contra el crimen organizado

Comenzó el juicio por el crimen de Naiara Durán, la joven asesinada en San Pedro en 2023

Trenes Argentinos denunció a una banda de estafadores que cobraba por presuntos ingresos a la empresa

El hombre que mató a su hijo de 8 años evoluciona favorablemente tras atentar contra su vida y la Justicia espera su declaración

Tras nuevos hallazgos, continuarán con la búsqueda de los restos de Brenda Torres

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido, Francia y Alemania

Reino Unido, Francia y Alemania advirtieron que impondrán sanciones de la ONU a Irán si no hay avances nucleares antes de fin de mes

Al menos nueve muertos y siete heridos por una explosión en una fábrica de insumos para minería en el sur de Brasil

Guatemala ordenó investigar al ex presidente Jimmy Morales por el incendio en un orfanato que dejó 41 niñas muertas

Escándalo en Corea del Sur: arrestaron a la esposa del ex presidente encarcelado Yoon Suk Yeol por corrupción

El régimen de Maduro excarceló a la activista venezolana Martha Lía Grajales bajo medidas cautelares

TELESHOW
El alocado festejo de Lali

El alocado festejo de Lali Espósito cuando robaron a una participante de su team en La Voz Argentina

Aseguran que Fito Páez y Eugenia Kolodziej pusieron fin a su relación tras más de diez años

Julieta Prandi habló antes del veredicto en el juicio contra su exmarido: “Estuve prácticamente secuestrada durante muchos años”

Melody Luz compartió fotos de su diario íntimo de la infancia: “Voy a luchar hasta la muerte”

La llamativa pregunta de Pampita a una tarotista en Los 8 escalones: “¿Sabés algo sobre el agua de tanga?"