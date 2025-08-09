Crimen y Justicia

Detuvieron en Córdoba a un hombre acusado de abusar sexualmente a una nena de 11 años

El hombre de 32 años fue arrestado en Pampayasta Sud, tras una investigación iniciada por una intervención médica y confirmada por la declaración de la víctima

El acusado fue arrestado en la vía pública tras una orden judicial emitida por la Fiscalía de Río Cuarto (Foto: Gentileza Puntual)

Un hombre de 32 años fue detenido en la localidad de Pampayasta Sud, en el departamento Juárez Celman de la provincia de Córdoba, acusado de abusar sexualmente a una menor de 11 años.

El procedimiento se concretó durante la jornada del viernes, en la vía pública, en la intersección de calles Jujuy y Misiones, en el marco de una orden emitida por la Fiscalía de 4° Turno de Río Cuarto, a cargo del fiscal Javier Disanto, de acuerdo con la información oficial.

La investigación busca determinar su responsabilidad en un hecho de “instancia privada” en el que resultó víctima la niña, quien mantiene un vínculo de parentesco y convivencia previa con el acusado.

La detención se produjo tras una serie de diligencias policiales realizadas por personal de la comisaría de General Deheza, bajo la conducción del comisario Luciano Audero, en conjunto con efectivos de la División de Investigaciones de la Zona 2 de la Departamental Juárez Celman y uniformados de Pampayasta Sud.

El caso comenzó a investigarse hace aproximadamente tres semanas, luego de que personal médico del Hospital San Antonio de Padua en Río Cuarto notificara a las autoridades sobre la situación, indicaron medios locales.

La niña había sido derivada desde el Hospital de General Deheza debido a un fuerte dolor abdominal. En un primer momento, los profesionales descartaron un cuadro de peritonitis, pero, ante la gravedad de su estado, fue trasladada a Río Cuarto.

Allí, durante una intervención quirúrgica, se detectó una infección severa en la zona genital que, según los especialistas, sería consecuencia de abusos sexuales reiterados.

El hallazgo activó el protocolo correspondiente para casos de presunto abuso sexual infantil. La menor permaneció más de una semana internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Antonio de Padua, donde recibió atención médica para estabilizar su cuadro, que representaba un riesgo para su vida.

Actualmente, continúa su recuperación y recibe asistencia de un equipo multidisciplinario especializado en atención psicológica, al igual que su madre y otros familiares cercanos.

En el marco de la investigación, y una vez que la salud de la niña lo permitió, se llevó a cabo la Cámara Gesell, una instancia en la que la menor pudo relatar detalles de los episodios sufridos. Según trascendió, sus declaraciones fueron consideradas clave para la causa, que quedó bajo la órbita del fiscal de Instrucción de Cuarta Nominación, Daniel Miralles, según medios locales.

La madre de la niña se constituyó formalmente como querellante en el proceso, representada por el abogado Marcelo Garay.

En las actuaciones judiciales, el acusado enfrenta cargos por abuso sexual gravemente ultrajante continuado y por introducción agravado por el vínculo y la convivencia preexistente. Tras su arresto, fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, indicaron fuentes oficiales.

Comenzó el juicio contra un acusado de abusar sexualmente de dos adolescentes

Comenzó el juicio contra un odontólogo acusado de abusar de dos adolescentes en Salta

El odontólogo Marcos Adrián Abrebanel afronta desde el pasado jueves en Salta una audiencia considerada determinante dentro del proceso judicial en el que se lo investiga por los delitos de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de dos adolescentes.

Las conductas imputadas habrían ocurrido cuando las presuntas víctimas contaban con 15 y 16 años.

Desde la radicación de la denuncia, el acusado permanece sometido a prisión preventiva, medida que fue dispuesta para resguardar el desarrollo del proceso y evitar cualquier acción que pudiera alterar el curso del debate oral.

El juez Maximiliano Troyano será quien dirija el juicio, en el que intervendrán el fiscal Federico Obeid por el Ministerio Público, los defensores Oscar Alejandro Romani y Guillermo Mauricio Alberto, y el abogado Luciano Romano como representante de la querella.

De acuerdo con lo difundido por el Poder Judicial de Salta, el caso se elevó a juicio porque existen acusaciones de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal contra una menor de 15 años, y de abuso sexual simple (continuado) en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de otra adolescente de 16 años al momento de los hechos.

