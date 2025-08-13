Condenaron a la policía que mató de un tiro en la cabeza a un vecino que discutía con su marido

En el Centro de Justicia Penal de Rosario, una oficial de policía fue condenada a 15 años de prisión por asesinar a un vecino por una discusión de una deuda

A casi 3 años del crimen de Maximiliano Lucero en Rosario, la Justicia condenó a la policía Antonela Celeste Ortiz a 15 años de prisión efectiva. Todo sucedió luego de que la víctima discutiera con el esposo de su asesina por una deuda.

La decisión estuvo a cargo del tribunal, compuesto por los jueces de Primera Instancia Trinidad Chiabrera, Silvana Lamas González y Carlos Leiva.

Tal como pudo establecer la Justicia, Ortiz, de 35 años, utilizó su arma reglamentaria para disparar a Lucero –de 33 años– en la cabeza, tras una discusión, según informó el portal Rosario3.

El homicidio ocurrió en Matheu al 3400, barrio Nuevo Alberdi, el 7 de septiembre de 2022. Maximiliano Andrés Lucero fue hasta la vivienda donde residía la oficial Ortiz junto a su pareja, D. S., en busca de saldar una deuda. Tras varios minutos de discusión, el hombre pidió a Lucero que se retirara, afirmando que “no sabía con quién se estaba metiendo”.

Después de esto, la víctima arrojó una piedra contra la puerta de la propiedad. Segundos más tarde, Ortiz, desde el interior, tomó su arma reglamentaria, abrió la puerta y disparó a cinco metros de distancia. Lucero recibió un tiro en la frente, causando la muerte instantánea.

La oficial se encontraba, al momento del hecho, bajo carpeta médica por enfermedad, según consta en la investigación.

La Fiscalía, encabezada por Lisandro Artacho, argumentó durante el juicio que Ortiz hizo un uso letal de su arma en una circunstancia que no justificaba la defensa propia. En los alegatos, el fiscal aseguró que no se hallaron elementos que indicaran una agresión física inmediata que pudiera legitimar un disparo. “La respuesta fue totalmente desproporcionada”, sostuvo Artacho ante los jueces.

Durante la instrucción, la oficial intentó desviar el curso de la investigación. En un principio, Ortiz señaló a su pareja como el autor del disparo, aunque luego admitió ser la responsable, insistiendo en que reaccionó “por una supuesta agresión”, algo que terminó por desestimarse debido a que no pudo ser corroborado.

La víctima, Maximiliano Lucero

La acusación requirió 22 años de prisión, sustentando su pedido en la intención dolosa y en la ausencia de circunstancias extraordinarias que justificaran una reducción de la pena. Una de las querellas coincidió con ese monto, mientras la otra planteó una condena de 33 años y 4 meses.

Luego de la exposición de las partes, el tribunal resolvió imponer 15 años de prisión efectiva a Antonela Celeste Ortiz, sanción que implica la pérdida del derecho a portar armas y el impedimento para ejercer cargos públicos durante diez años.

El fallo se dictó en una sala repleta, donde familiares y allegados de ambas partes siguieron el veredicto. Una de las citas relevantes del pronunciamiento indica: “No se encontraron elementos para observar una legítima defensa”.

Hasta la fecha, la defensa de Ortiz no adelantó si apelará la sentencia. Durante el juicio, no ofreció testigos nuevos ni aportó más pruebas para justificar la reacción armada de la oficial.

La madre de Lucero, Luisa Pourpour, fue una de las voces protagonistas tras el crimen. La mujer relató que llegó al lugar cuando su hijo aún agonizaba en plena calle tras el disparo. En declaraciones a medios locales expresó su indignación por la reacción de los agentes llegados al lugar: “Los milicos se reían. Ahí, todos esos que estaban ahí: ”Déjalo, que se muera total, es un negro de la villa". ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué tanto odio?”, cuestionó.

Pourpour insistió también en que su hijo no era un delincuente, sino un trabajador que aún conservaba el uniforme de la hamburguesería donde se desempeñaba al momento del ataque.