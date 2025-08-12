Horror en Villa Domínico: una mujer asesinó a su beba y quiso incendiar su propia casa para borrar las pruebas

La casa de Campichuelo 4000 en Villa Domínico donde todo ocurrió (Google Maps)

Una mujer fue detenida en Villa Domínico, partido de Avellaneda, por matar a su beba de ocho meses. Luego, intentó incendiar la casa para borrar las pruebas.

Pese a que el hecho trascendió en las últimas horas, el episodio ocurrió el sábado en una vivienda ubicada en un pasillo de la calle Campichuelo al 4000, a pocas cuadras de un comedor comunitario.

Según fuentes vinculadas a la investigación, la joven de 25 años habría asfixiado a su hija y posteriormente la golpeó con un ladrillo en la cabeza. Luego feroz ataque y en un aparente intento de eliminar pruebas, incendió la casa que compartían. Este episodio generó daños materiales en la cuadra y movilizó a fuerzas policiales, bomberos y autoridades judiciales.

El caso se encuentra en manos de la Fiscalía de turno de Avellaneda, que supervisó la recolección de pruebas, la toma de declaraciones y el resguardo de la sospechosa, quien quedó detenida poco después del incendio mientras intentaba escapar del lugar.

El episodio tuvo lugar en horas de la mañana del sábado. Los vecinos de la zona alertaron una densa columna de humo saliendo desde la vivienda de la acusada. El fuego se propagó rápidamente y alcanzó a varias casas linderas, obligando a las familias del pasillo a evacuarse y buscar refugio en proximidades del comedor comunitario, según informó el portal El Bonaerense.

Los Bomberos voluntarios trabajaron intensamente para controlar las llamas mientras personal policial aseguraba la zona y acompañaba la asistencia a los damnificados. Una vez en el lugar, hallaron a la beba sin vida.

La causa judicial sigue bajo reserva mientras continúan las pericias y los análisis psicológicos sobre la detenida, además de la toma de pruebas residuales en la escena del incendio. El objetivo de la fiscalía será determinar el móvil del crimen y establecer el grado de responsabilidad penal de la acusada.

La joven quedó alojada en una dependencia policial de Avellaneda y está a disposición de la fiscalía, que caratuló el hecho como homicidio agravado.

Mató a su bebé recién nacida y la tiró a la basura

Detuvieron a una chica de 19 años acusada de partir y tirar a su recién nacida a la basura

Una joven de 19 años quedó detenida en General Rodríguez, acusada de matar a su hija recién nacida y descartar el cuerpo entre la basura de su vivienda familiar. El arresto se concretó el pasado 15 de julio en las inmediaciones de las calles Caseros y Milton, luego de un operativo de vigilancia encubierta desplegado por efectivos de la DDI de Moreno-General Rodríguez. La orden para detenerla fue dictada por la fiscal Alejandra Rodríguez, a cargo de la UFI N°9, tras haber recibido el informe final de la autopsia practicada sobre el cuerpo de la beba.

El caso tuvo su origen cuando la abuela de la acusada halló el cuerpo sin vida de la recién nacida al retirar las bolsas de residuos del domicilio. Al notar el peso inusual de una de ellas, decidió revisarla y descubrió el cadáver envuelto en una bolsa de nailon. Rápidamente alertó a las autoridades, lo que dio inicio a la investigación. Según los datos obtenidos, la joven dio a luz en la casa durante la noche, mientras su madre, abuela y hermana permanecían en otros sectores del inmueble sin conocimiento del embarazo.

La imputación precisa que la chica, tras el parto, actuó “con clara voluntad de matarla” al no brindarle a la beba ninguna asistencia ni solicitar ayuda médica. Lejos de pedir auxilio o alertar a sus familiares, introdujo a la recién nacida en la bolsa, que fue depositada junto a otros residuos en el patio trasero del hogar.

La autopsia constató que la bebé falleció por una falla cardíaca aguda, consecuencia de una insuficiencia respiratoria provocada por abandono e inasistencia tras el nacimiento.

Durante el arresto por el delito de “homicidio agravado”, la policía constató que la detenida permanecía con su familia, en marcado aislamiento social, ya que ninguna de sus allegadas estaba al tanto del embarazo ni de la situación real hasta que la abuela halló el cuerpo.