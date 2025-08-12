Crimen y Justicia

Horror en Villa Domínico: una mujer asesinó a su beba y quiso incendiar su propia casa para borrar las pruebas

La mujer ahorcó a la menor y la golpeó con un ladrillo en la cabeza. Las atraparon cuando intentaba escaparse del lugar

Guardar
La casa de Campichuelo 4000
La casa de Campichuelo 4000 en Villa Domínico donde todo ocurrió (Google Maps)

Una mujer fue detenida en Villa Domínico, partido de Avellaneda, por matar a su beba de ocho meses. Luego, intentó incendiar la casa para borrar las pruebas.

Pese a que el hecho trascendió en las últimas horas, el episodio ocurrió el sábado en una vivienda ubicada en un pasillo de la calle Campichuelo al 4000, a pocas cuadras de un comedor comunitario.

Según fuentes vinculadas a la investigación, la joven de 25 años habría asfixiado a su hija y posteriormente la golpeó con un ladrillo en la cabeza. Luego feroz ataque y en un aparente intento de eliminar pruebas, incendió la casa que compartían. Este episodio generó daños materiales en la cuadra y movilizó a fuerzas policiales, bomberos y autoridades judiciales.

El caso se encuentra en manos de la Fiscalía de turno de Avellaneda, que supervisó la recolección de pruebas, la toma de declaraciones y el resguardo de la sospechosa, quien quedó detenida poco después del incendio mientras intentaba escapar del lugar.

El episodio tuvo lugar en horas de la mañana del sábado. Los vecinos de la zona alertaron una densa columna de humo saliendo desde la vivienda de la acusada. El fuego se propagó rápidamente y alcanzó a varias casas linderas, obligando a las familias del pasillo a evacuarse y buscar refugio en proximidades del comedor comunitario, según informó el portal El Bonaerense.

Los Bomberos voluntarios trabajaron intensamente para controlar las llamas mientras personal policial aseguraba la zona y acompañaba la asistencia a los damnificados. Una vez en el lugar, hallaron a la beba sin vida.

La causa judicial sigue bajo reserva mientras continúan las pericias y los análisis psicológicos sobre la detenida, además de la toma de pruebas residuales en la escena del incendio. El objetivo de la fiscalía será determinar el móvil del crimen y establecer el grado de responsabilidad penal de la acusada.

La joven quedó alojada en una dependencia policial de Avellaneda y está a disposición de la fiscalía, que caratuló el hecho como homicidio agravado.

Mató a su bebé recién nacida y la tiró a la basura

Detuvieron a una chica de
Detuvieron a una chica de 19 años acusada de partir y tirar a su recién nacida a la basura

Una joven de 19 años quedó detenida en General Rodríguez, acusada de matar a su hija recién nacida y descartar el cuerpo entre la basura de su vivienda familiar. El arresto se concretó el pasado 15 de julio en las inmediaciones de las calles Caseros y Milton, luego de un operativo de vigilancia encubierta desplegado por efectivos de la DDI de Moreno-General Rodríguez. La orden para detenerla fue dictada por la fiscal Alejandra Rodríguez, a cargo de la UFI N°9, tras haber recibido el informe final de la autopsia practicada sobre el cuerpo de la beba.

El caso tuvo su origen cuando la abuela de la acusada halló el cuerpo sin vida de la recién nacida al retirar las bolsas de residuos del domicilio. Al notar el peso inusual de una de ellas, decidió revisarla y descubrió el cadáver envuelto en una bolsa de nailon. Rápidamente alertó a las autoridades, lo que dio inicio a la investigación. Según los datos obtenidos, la joven dio a luz en la casa durante la noche, mientras su madre, abuela y hermana permanecían en otros sectores del inmueble sin conocimiento del embarazo.

La imputación precisa que la chica, tras el parto, actuó “con clara voluntad de matarla” al no brindarle a la beba ninguna asistencia ni solicitar ayuda médica. Lejos de pedir auxilio o alertar a sus familiares, introdujo a la recién nacida en la bolsa, que fue depositada junto a otros residuos en el patio trasero del hogar.

La autopsia constató que la bebé falleció por una falla cardíaca aguda, consecuencia de una insuficiencia respiratoria provocada por abandono e inasistencia tras el nacimiento.

Durante el arresto por el delito de “homicidio agravado”, la policía constató que la detenida permanecía con su familia, en marcado aislamiento social, ya que ninguna de sus allegadas estaba al tanto del embarazo ni de la situación real hasta que la abuela halló el cuerpo.

Temas Relacionados

mujerbebadetenidaasesinatoincendiocasaVilla Domínico

Últimas Noticias

Comienzan hoy los alegatos en el juicio por el crimen del ingeniero Mariano Barbieri en Palermo

El homicidio del hombre de 42 años ocurrió en agosto de 2023 en la zona de los bosques durante un robo

Comienzan hoy los alegatos en

Demoraron a un subalcaide del Servicio Penitenciario de Salta durante el juicio que investiga una red narco dentro de un penal

Durante el juicio a veinte acusados, diferente empleados penitenciarios reconocieron deficiencias en los procedimientos internos y falta de formación del personal penitenciario en la Unidad Carcelaria 1

Demoraron a un subalcaide del

Crimen del secretario estudiantil en La Plata: la familia se presentará como particular damnificado

Pedro Pablo Mieres fue asesinado en la madrugada del 17 de junio en su casa de la calle 115 entre 46 y 47. El cuerpo presentaba signos de extrema violencia

Crimen del secretario estudiantil en

Tenía una orden de captura por homicidio y lo detuvieron cuando entraba armado a un almacén

La policía atrapó al joven de 18 años en Mar del Plata. Llevaba dos armas cargadas en los bolsillos de su vestimenta

Tenía una orden de captura

Cayeron dos delincuentes que redujeron a punta de pistola y le robaron el auto a una odontóloga en La Plata

El delito tuvo lugar a fines de julio en la localidad de Gonnet. Los detenidos son dos adultos de 42 y 43 años. Aún buscan a otros dos

Cayeron dos delincuentes que redujeron
ÚLTIMAS NOTICIAS
De cuánto fue la inflación

De cuánto fue la inflación en CABA en julio 2025

Cuál es el valor nutricional de la banana con dulce de leche

El crudo relato de la mujer que perdió a su esposo y a sus tres hijos en el accidente de Córdoba: “Gritaba por los nenes”

La causa contra un ex legislador de Córdoba avanza hacia juicio oral por intento de defraudación pública

Nacho Torres cuestionó al PRO por la alianza con LLA: “Ir al resguardo de los vencedores es muy sencillo”

INFOBAE AMÉRICA
La República de las Letras:

La República de las Letras: la primera red social que conectó a Newton y Voltaire e hizo virales las ideas del siglo XVII

Quiénes son los tres candidatos que podrían redefinir el rumbo político de Bolivia

La UE condicionó el diálogo sobre Ucrania a un alto el fuego ruso y respaldó el derecho de Kiev a decidir su futuro

Ataque armado en Ecuador: sicarios con indumentaria militar asesinaron a seis personas en plena vía pública

Revelan nuevas conexiones inesperadas entre variantes genéticas y la fragilidad en adultos mayores

TELESHOW
La emotiva historia de superación

La emotiva historia de superación del músico sin brazos que tocó el bombo y el violín en Buenas noches, familia

Guillermo Francella presentó Homo Argentum: todas las fotos de los famosos en la avant premiere

El conmovedor saludo de los hijos de Gustavo Cerati en su cumpleaños, a casi 11 años de su muerte

Darío Cvitanich, separado de Chechu Bonelli, estaría iniciando una relación con Ivana Figueiras: “Él se hinchó”

Daniel Ambrosino se emocionó por el problema de salud que lo alejó de la TV: “Vivo solo y la cabeza te juega en contra”