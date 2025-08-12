Crimen del secretario estudiantil en La Plata: la familia se presentará como particular damnificado

La víctima, Pablo Pedro Mieres

La investigación por el crimen de Pedro Pablo Mieres, el joven funcionario de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) asesinado en su departamento del Barrio Hipódromo, atraviesa una etapa decisiva. En las últimas horas, la familia de la víctima decidió constituirse formalmente como particular damnificada ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°3, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Petit Bosnic.

Este paso otorga a los padres y hermanas de Mieres un rol activo dentro del expediente judicial, lo que les permitirá intervenir directamente en cada instancia procesal, según informó el portal 0221.

El equipo legal que representa a la familia está integrado por los abogados Cristian Ariel González, Gastón Jesser y Sebastián Irurria. Su intervención, además de facilitar el acceso completo al expediente, habilita la posibilidad de requerir medidas específicas de prueba, monitorear el avance de la investigación y participar como acusadores en las audiencias que se realicen.

El hallazgo sin vida de Pedro Pablo Mieres ocurrió en la madrugada del 17 de junio, en su vivienda ubicada en calle 115 entre 46 y 47. El cuerpo del joven presentaba signos de extrema violencia: estaba desnudo, atado con cordones de zapatillas, amordazado y exhibía golpes en el rostro. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, probablemente empleando la manga de un buzo.

Desde un inicio, la investigación consideró la posibilidad de que se hubiera tratado de un robo. Sin embargo, la hipótesis fue reforzada principalmente por dos elementos: la ausencia de signos de ingreso forzado y la presencia en el lugar de un bolso con objetos, cuyo acomodo parecería buscar simular una sustracción. Estas características llevaron a los investigadores a sostener que el crimen podría haber sido planificado y que los autores habrían conocido previamente a la víctima.

El segundo sospechoso detenido por el crimen tenía entre sus pertenencias, objetos de la víctima

En el marco de la causa, detuvieron a dos personas. El primer arrestado fue Nicolás Damián Arévalo, de 39 años, quien cuenta con antecedentes delictivos y fue detenido en Berisso. Las cámaras de seguridad lo ubicaron en las inmediaciones del domicilio de Mieres y quedó acreditado que habría participado en un encuentro pactado con la víctima antes del homicidio.

Arévalo declaró ante la Fiscalía y negó los cargos, pero su versión presenta contradicciones con pruebas ya incorporadas al expediente. El juez Eduardo Silva Pelossi, titular del Juzgado de Garantías N°2, dictó la prisión preventiva del acusado, haciendo referencia a la solidez y gravedad de los indicios recopilados.

De forma paralela, en la causa figura un segundo sospechoso, Ronaldo Alexis Iriarte Duarte. El joven, de nacionalidad paraguaya y 26 años, fue detenido e imputado por encubrimiento y tenencia ilegal de armas. Un allanamiento permitió recuperar uno de los celulares de Mieres, una notebook, varios teléfonos y un arma de fuego tipo Glock con municiones. Estos elementos forman parte de la línea de investigación que explora la posible participación de más involucrados o encubridores en el hecho.

La carátula actual es homicidio doblemente agravado criminis causa: esto implica que se investiga si el asesinato fue cometido para facilitar otro delito y garantizar su impunidad.

La decisión de la familia de Pedro Mieres de sumarse formalmente al proceso como particular damnificada representa un nuevo escenario para la causa: habilita una mayor fiscalización sobre la marcha de la instrucción y permite solicitar diligencias específicas que pueden incidir de modo directo en la producción de pruebas.

Desde la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, espacio donde Mieres trabajaba en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, se difundieron mensajes de despedida y homenaje. En un comunicado oficial, sus compañeros destacaron: “Lo recordaremos siempre por su sonrisa generosa, su presencia cálida y su compromiso con un proyecto colectivo de universidad pública, inclusiva y solidaria”. También remarcaron su tarea en las Brigadas Ramona Medina, colaborando activamente en los dispositivos sanitarios durante la pandemia, incluido el vacunatorio del Hospital San Martín.