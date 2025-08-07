Crimen y Justicia

Cayó un segundo sospechoso del crimen del secretario estudiantil de La Plata: tenía pertenencias de la víctima

Hace un mes había sido apresado el principal acusado, quien había pactado un encuentro con Pedro Pablo Mieres

Guardar
La víctima, Pedro Pablo Mieres
La víctima, Pedro Pablo Mieres

El teléfono de la víctima y una computadora similar a la que le sustrajeron el día del homicidio fue lo que encontraron agentes de la DDI La Plata durante un allanamiento. Así, un segundo sospechoso fue apresado en las últimas horas por el crimen de Pedro Pablo Mieres, el secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que fue hallado asesinado en su casa de la capital provincial el pasado 16 de junio pasado.

Por el crimen de Mieres, hace un mes que las autoridades habían detenido al principal sospechoso del crimen, un hombre con quien la víctima había pactado un encuentro. Se trata de Nicolás A., de 39 años, al que le dictó la prisión preventiva el juez Eduardo Silva Pelossi ante el pedido del fiscal Gonzalo Petit Bosnic por el delito de homicidio doblemente agravado criminis causa en concurso ideal con robo.

El segundo detenido, identificado como Ronald I.D., paraguayo de 26 años, quedó acusado por el delito de encubrimiento en el marco de la causa por el crimen de Mieres ante el hallazgo de las pertenencias robadas a la víctima y de otros siete celulares.

Los allanamientos se ejecutaron en un domicilio ubicado en calle 120, entre 603 y 604, en la ciudad de La Plata. Además de las pertenencias de Mieres, a Ronald I.D. también le encontraron una pistola marca Glock automática sin impedimento legal, junto con sus dos respectivos cargadores y uno de extra capacidad para 30 cartuchos, de la cual no acreditó documentación.

El segundo detenido tiene 26
El segundo detenido tiene 26 años

En paralelo, y por ese hallazgo, también tomó intervención por tenencia de arma la UFI N°7, de la fiscal Virginia Bravo, y el Juzgado de Garantías N°5, a cargo de Marcela Inés Garmendia.

El cuerpo de Mieres fue hallado el pasado 16 de junio en su domicilio de la calle 115 de la capital bonaerense. Tenía 30 años, era licenciado en Biología Molecular, y además de su rol institucional en la UNLP, cumplía funciones en el vacunatorio del Hospital San Martín de La Plata.

Su cadáver fue encontrado desnudo, con las manos y los pies atados con cordones de zapatillas, y presentaba golpes en el rostro. La autopsia reveló que la causa de muerte fue una asfixia por estrangulamiento, con un surco visible en el cuello. Los peritos concluyeron que el agresor habría utilizado un trozo de tela, posiblemente la manga de un buzo, para matarlo.

Todo lo secuestrado al segundo
Todo lo secuestrado al segundo sospechoso

Durante las primeras horas de investigación, un joven de nacionalidad colombiana se presentó ante la fiscalía y declaró haber iniciado una relación con Mieres un mes y medio antes del crimen.

Según su testimonio, el lunes anterior al hallazgo, cerca de las 17, mantuvo la última conversación con la víctima. Al día siguiente, sin recibir respuesta a sus mensajes, se dirigió a la vivienda, donde se encontró con la Policía trabajando en el lugar.

Las circunstancias del hecho, en un comienzo, hicieron pensar en un homicidio en ocasión de robo, aunque se encontró un bolso con objetos de valor y no se hallaron signos de ingreso forzado. Esa combinación llevó a los investigadores a contemplar que el crimen podría haberse cometido en el contexto de un encuentro pactado y consentido, que luego derivó en el asesinato y el robo de pertenencias, entre ellas el teléfono de la víctima.

El video del principal sospechoso del crimen del secretario estudiantil de La Plata

Quién era la víctima

El secretario estudiantil había llegado desde la provincia de Neuquén para estudiar la carrera de Licenciatura en Biotecnología en la UNLP.

Desde sus primeros años en la universidad se involucró en diversas actividades y se destacó como integrante de las Brigadas Ramona Medina, colaborando en acciones solidarias durante la pandemia.

En el plano institucional, Mieres había asumido con responsabilidad la gestión en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, “donde trabajó con dedicación, empatía y compromiso para atender las necesidades del claustro estudiantil, con sensibilidad y escucha activa”, afirmó la UNLP en un comunicado.

Desde la facultad resaltaron que su paso por la institución dejó una huella notable “por su sonrisa generosa, su presencia cálida y su compromiso con un proyecto colectivo de universidad pública, inclusiva y solidaria”.

Temas Relacionados

Pedro Pablo MiereshomicidiosrobosinseguridadLa Plataúltimas noticias

Últimas Noticias

Las contactaba por redes sociales, les ofrecía paseos en kayak y abusaba sexualmente de ellas

La fiscalía de Puerto Madryn recibió al menos dos denuncias, una por violación. A las mujeres las habría engañado mediante cuentas falsas. Está detenido

Las contactaba por redes sociales,

“¿Tenés alguien para poner de testigo?”: condenaron a una red de abogados caranchos por estafar aseguradoras

Compuesta también por gestores, punteros y particulares que actuaban como falsas víctimas en la zona Sur del Conurbano. Hubo 9 sentenciados y varios con probation, incluso, una tuvo que donar leche. Las escuchas

“¿Tenés alguien para poner de

“Muerte violenta”: quién es el principal sospechoso en el caso del cadáver hallado al lado de una casa de Cerati

Los restos de Diego Fernández Lima, desaparecido desde 1984, fueron encontrados en el patio de un ex compañero suyo de colegio. La hipótesis de la Justicia

“Muerte violenta”: quién es el

Droga, prostitución y muerte en Constitución: el cruel asesinato de Lidia Isabel

El crimen ocurrió en diciembre de 2024. A la víctima la mataron a golpes. La PFA detuvo a dos sospechosas

Droga, prostitución y muerte en

“Cuando apareció el sobrino fue un shock total”: los detalles del proceso que permitió identificar a Diego Fernández Lima

La directora del EAAF habló con Infobae sobre la investigación en torno al cuerpo enterrado hace 41 años en el jardín de chalet de Coghlan, lindero a la casa donde vivió Gustavo Cerati. Las sospechas sobre la familia que habita en el predio

“Cuando apareció el sobrino fue
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elevaron el nivel de alerta

Elevaron el nivel de alerta sísmica de un complejo volcánico en el límite de Mendoza y Neuquén

El Gobierno extenderá la concesión de las hidroeléctricas del Comahue y prepara licitaciones por las que espera USD 500 millones

La ex vicegobernadora de Neuquén que fue destituida por la Legislatura se presentará como candidata a diputada nacional

Investigan un hongo intestinal que revierte el daño causado por una enfermedad hepática silenciosa

Allanaron el laboratorio HLB Pharma por la falsificación de documentos para importar fentanilo

INFOBAE AMÉRICA
Blanco absoluto, mitología y Minions:

Blanco absoluto, mitología y Minions: así es Wat Rong Khun, el emblemático templo que fusiona arte pop con sabiduría budista

Seis muertos al estrellarse un avión ambulancia en una zona residencial de Nairobi

Donald Trump confirmó que busca reunirse con Vladimir Putin: “Haré todo lo posible para detener las muertes”

El líder de la ONU adoptó una postura cautelosa ante la posible reunión entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Zelensky pidió a una cumbre trilateral de Ucrania con Rusia y Estados Unidos ante la inminente reunión de Putin y Trump

TELESHOW
Mica Viciconte opinó sobre el

Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Me tienen re podrida”

Julieta Prandi habló luego de que rechazaran la prisión preventiva de su exmarido: “Voy a volver a pedir todo”

Alex Caniggia fue tajante sobre su pelea con Charlotte antes de viajar a China: “La bloqueé y priorizo a mi familia”

El sentido mensaje de Carolina Baldini a Gianluca Simeone por su retiro del fútbol: “Tener el coraje de jugártela”

Marcela Tauro se emocionó en vivo en el segundo aniversario de la muerte de su madre: “Pasa rápido”