Cayó “La Clona”, la jefa de un burdel de La Plata que le ordenó a una mujer a tener sexo con cinco hombres a la vez

Los videos de la vigilancia encubierta al burdel

Erika Anabella Martínez, alias “La Clona”, fue detenida a fines de la semana pasada en la esquina de 24 y 62 en La Plata, acusada por el fiscal Juan Menucci de ser la proxeneta regente de un prostíbulo en la capital provincial. Junto a “La Clona” cayeron otras dos mujeres, Priscila Martínez Véliz y Macarena Aixa Cabello, señaladas como sus principales cómplices.

A mediados de este año, la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía Bonaerense, que depende de la Superintendencia de Delitos Complejos, filmó la puerta de su burdel durante semanas. Allí, vieron a los clientes entrar y salir.

Luego, a fines de julio, allanaron el lugar: encontraron seis celulares, 186 preservativos, lencería erótica en diversos tonos de rojo. Al menos otras seis mujeres -dos argentinas, cuatro de nacionalidad paraguaya- ejercían la prostitución en el lugar; llegaban al prostíbulo desde zonas como Berisso y Avellaneda.

“La Clona” fue acusada por el fiscal Menucci del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución agravado por la situación de vulnerabilidad de la víctima. Una víctima, precisamente, la denunció en la Justicia. Lo que declaró ante el fiscal Menucci fue particularmente revelador.

"La Clona" tras ser detenida por la Policía Bonaerense

Los números del burdel

En su denuncia, realizada el 19 de mayo último, la joven fue clara en que sabía que trabajaría como prostituta en el lugar. Su primer contacto, precisamente, fue con Aixa, a la que señaló como su presunta captadora. “Estaba sin trabajo y comenzó a hablar con Aixa, a quien conoce de vista hace muchos años. Le preguntó por ‘La Clona’. Así, fue contactada”, asegura un informe policial del caso.

Erika Martínez, de 28 años, vecina de Melchor Romero, tal como Aixa, registrada en los rubros de enfermería de ARCA, le ofreció un trato, abusivo, al menos. Debía pagar $30 mil para comenzar en el lugar, otros $3 mil para la creación de una página web en el sitio Skokka, una de las principales páginas de escorts del país.

Luego, estaba el canon diario: otros $30 mil para la madama por operar en el burdel, más $2500, también por día, en concepto de papel higiénico, preservativos y servilletas.

Luego de varios días allí, “se presentaron 5 hombres que pretendían tener relaciones sexuales todos juntos a la vez”, continúa el informe. La mujer se negó. No regresó al prostíbulo al día siguiente. Así, formuló la denuncia.

Aixa y Priscila fueron detenidas en la zona de Melchor Romero en distintos domicilios de la calle 526, a pocas cuadras de distancia entre sí. El fiscal del caso las acusó del delito de promoción y facilitación de la prostitución, un cargo menor al que recibió “La Clona”. La víctima, junto con las otras seis mujeres encontradas en el prostíbulo, fue contenida por la Dirección de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata.

Aixa y Priscila, las otras dos acusadas