Crimen y Justicia

Cayó “La Clona”, la jefa de un burdel de La Plata que le ordenó a una mujer a tener sexo con cinco hombres a la vez

Erika Martínez fue detenida junto a dos de sus cómplices por la Policía Bonaerense luego de la denuncia de una de las trabajadoras del prostíbulo

Guardar
Los videos de la vigilancia encubierta al burdel

Erika Anabella Martínez, alias “La Clona”, fue detenida a fines de la semana pasada en la esquina de 24 y 62 en La Plata, acusada por el fiscal Juan Menucci de ser la proxeneta regente de un prostíbulo en la capital provincial. Junto a “La Clona” cayeron otras dos mujeres, Priscila Martínez Véliz y Macarena Aixa Cabello, señaladas como sus principales cómplices.

A mediados de este año, la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía Bonaerense, que depende de la Superintendencia de Delitos Complejos, filmó la puerta de su burdel durante semanas. Allí, vieron a los clientes entrar y salir.

Luego, a fines de julio, allanaron el lugar: encontraron seis celulares, 186 preservativos, lencería erótica en diversos tonos de rojo. Al menos otras seis mujeres -dos argentinas, cuatro de nacionalidad paraguaya- ejercían la prostitución en el lugar; llegaban al prostíbulo desde zonas como Berisso y Avellaneda.

“La Clona” fue acusada por el fiscal Menucci del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución agravado por la situación de vulnerabilidad de la víctima. Una víctima, precisamente, la denunció en la Justicia. Lo que declaró ante el fiscal Menucci fue particularmente revelador.

"La Clona" tras ser detenida
"La Clona" tras ser detenida por la Policía Bonaerense

Los números del burdel

En su denuncia, realizada el 19 de mayo último, la joven fue clara en que sabía que trabajaría como prostituta en el lugar. Su primer contacto, precisamente, fue con Aixa, a la que señaló como su presunta captadora. “Estaba sin trabajo y comenzó a hablar con Aixa, a quien conoce de vista hace muchos años. Le preguntó por ‘La Clona’. Así, fue contactada”, asegura un informe policial del caso.

Erika Martínez, de 28 años, vecina de Melchor Romero, tal como Aixa, registrada en los rubros de enfermería de ARCA, le ofreció un trato, abusivo, al menos. Debía pagar $30 mil para comenzar en el lugar, otros $3 mil para la creación de una página web en el sitio Skokka, una de las principales páginas de escorts del país.

Luego, estaba el canon diario: otros $30 mil para la madama por operar en el burdel, más $2500, también por día, en concepto de papel higiénico, preservativos y servilletas.

Luego de varios días allí, “se presentaron 5 hombres que pretendían tener relaciones sexuales todos juntos a la vez”, continúa el informe. La mujer se negó. No regresó al prostíbulo al día siguiente. Así, formuló la denuncia.

Aixa y Priscila fueron detenidas en la zona de Melchor Romero en distintos domicilios de la calle 526, a pocas cuadras de distancia entre sí. El fiscal del caso las acusó del delito de promoción y facilitación de la prostitución, un cargo menor al que recibió “La Clona”. La víctima, junto con las otras seis mujeres encontradas en el prostíbulo, fue contenida por la Dirección de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata.

Aixa y Priscila, las otras
Aixa y Priscila, las otras dos acusadas

Temas Relacionados

ProstituciónLa PlataPolicía Bonaerenseúltimas noticias

Últimas Noticias

Asesinó a una nena de 12 años y contactó a la madre desde la cárcel para disculparse: “Estoy pagando mi error”

Jonathan Luna es el femicida que, en 2016, engañó por redes a Micaela Ortega y luego la mató en Bahía Blanca. Su caso fue la primera condena a prisión perpetua por grooming seguido de muerte en el país. La desesperación de Mónica Cid, madre de la víctima, al recibir los mensajes

Asesinó a una nena de

Tucumán: una joven de 18 años fue hallada muerta tras denunciar a su tío por abuso sexual

Yuliana Borges fue encontrada sin vida en su habitación. Su madre reclama justicia

Tucumán: una joven de 18

Buscan intensamente a una adolescente de 15 años desaparecida en La Plata

Fue vista por última vez el miércoles 6 de agosto cuando salió de su casa de la localidad de Melchor Romero

Buscan intensamente a una adolescente

Detuvieron a un hombre que intentó abusar de una adolescente de 14 años en Chaco

Todo sucedió en una vivienda rural, donde la víctima se encontraba junto a su hermana de 20 años. El agresor aprovechó que no estaban sus padres para irrumpir en el domicilio

Detuvieron a un hombre que

Fueron a la cancha en Chaco y terminaron detenidos: eran buscados por causas de violencia de género

La implementación de controles biométricos previos al encuentro entre Chaco For Ever y Gimnasia de Mendoza permitió la aprehensión de tres sospechosos

Fueron a la cancha en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinó a una nena de

Asesinó a una nena de 12 años y contactó a la madre desde la cárcel para disculparse: “Estoy pagando mi error”

Tucumán: una joven de 18 años fue hallada muerta tras denunciar a su tío por abuso sexual

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $2 millones

Desde hoy, cierra por tres meses la estación Plaza Italia de la Línea D para una renovación integral

El juez que investiga las muertes por fentanilo contaminado actualizó a 76 la cifra de víctimas fatales confirmadas

INFOBAE AMÉRICA
El drama de niños baleados

El drama de niños baleados que llegan a hospitales públicos de Uruguay: “Han sido escudos de narcos”

Investigan el doble crimen de hinchas de Nacional por parte de un policía tras el clásico con Peñarol

Nueva Zelanda se plantea reconocer al Estado de Palestina en la Asamblea de la ONU

Encuestas en Bolivia anticipan un balotaje entre Doria Medina y Quiroga en un escenario marcado por indecisos y votos nulos

El día que Elvis Presley le regaló una pistola a Nixon y pidió ser agente encubierto

TELESHOW
La reacción de Tamara Báez

La reacción de Tamara Báez a los rumores de reconciliación con L-Gante: “Las cosas pasan por algo”

El repentino viaje de Wanda Nara a México para un proyecto especial: “La felicidad que tengo”

Jimena Barón celebró el cumpleaños de su pareja Matías Palleiro con un gesto de amor: “Siempre tu mejor camino”

La nueva Flor Peña: “Ya no necesito desnudarme para sentir que valgo”

La escandalosa pelea de La Gata Noelia con Emma Vich de Gran Hermano, en medio de acusaciones de robo: “Me arruinaste”