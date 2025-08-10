Crimen y Justicia

Controles sorpresa de madrugada: detectaron a un conductor con 2,42 gramos de alcohol en sangre

Fue durante un operativo en la Autopista del Oeste, a la altura de Ituzaingó. En total, se detectaron 75 conductores alcoholizados y se retiraron vehículos de circulación

Un conductor fue detenido con 2,42 gramos de alcohol en sangre en la Autopista del Oeste

Un conductor fue detectado con 2,42 gramos de alcohol por litro de sangre durante un control vehicular realizado en la Autopista del Oeste, en el marco de la Ley de Alcohol Cero vigente en la provincia de Buenos Aires.

El operativo se llevó a cabo en la estación Ituzaingó durante la madrugada de este domingo y contó con controles simultáneos en distintos puntos estratégicos del territorio provincial.

Según informó la cartera de Transporte bonaerense, se trató de un megaoperativo de alcoholemia y fiscalización de documentación vehicular dispuesto para verificar el cumplimiento de la Ley de Tránsito.

En total, se registraron 75 alcoholemias positivas. El caso con el nivel más alto de alcohol detectado fue el de un automovilista con 2,42 g/l, una cifra muy por encima de lo que la norma prohíbe, ya que en la provincia rige tolerancia cero para quienes conduzcan vehículos motorizados.

En la provincia de Buenos
En la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero que prohíbe cualquier nivel de alcohol en sangre a conductores de vehículos

En los casos donde los rodados debieron ser retirados de circulación y no se contaba con un conductor alternativo habilitado, el Ministerio coordinó con la municipalidad de Ituzaingó el traslado de los vehículos al taller de secuestro local.

La acción contó con la participación de Estrellas Amarillas de La Matanza y la Unión de Familiares de Víctimas (UFAVIC) de Hurlingham. El operativo también se extendió a otros puntos como la Autopista Buenos Aires–La Plata, Tres Arroyos, Tandil, Mar del Plata y San Clemente del Tuyú.

La Ley de Alcohol Cero al volante en la provincia fue sancionada en diciembre de 2022 por la Legislatura bonaerense. La iniciativa, impulsada por el entonces ministro Jorge D’Onofrio, eliminó el límite de 500 miligramos de alcohol por litro de sangre que regía hasta ese momento y estableció tolerancia cero para todos los conductores.

La normativa prevé multas, arresto, retención de la licencia, inhabilitación para conducir y la obligación de realizar cursos especiales de educación vial.

Las sanciones varían según el nivel de alcohol en sangre detectado. Hasta 499 miligramos, la inhabilitación es de tres meses; entre 500 y 999 miligramos, de seis meses; de 1000 a 1500 miligramos, de 18 meses; y por encima de 1500 miligramos, también de 18 meses. Durante el primer año de vigencia, quienes registraran hasta 499 miligramos solo debían realizar y aprobar cursos de concientización vial.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, supervisó en persona los controles realizados en el corredor vial, que es uno de los más transitados, con un flujo diario estimado en 350 mil vehículos y conexión directa entre siete distritos bonaerenses.

El operativo también contó con la colaboración del subsecretario de Seguridad Vial, Eduardo Feijoo, y los directores provinciales Jorge Orzali y Cristian Vázquez.

Además, Marinucci agradeció el acompañamiento de estas organizaciones Estrellas Amarillas de La Matanza y la Unión de Familiares de Víctimas (UFAVIC) de Hurlingham, expresando: “Necesitamos generar conciencia para que quien beba no maneje y quien maneje no beba”.

