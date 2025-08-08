Una Ferrari despistó en la ruta y quedó completamente destrozada: investigan las causas del accidente

Una Ferrari amarilla quedó destrozada tras despistarse en la ruta: el conductor salió ileso

Una Ferrari de color amarilla protagonizó este viernes por la mañana un impactante accidente de tránsito, cuando al rededor de las 6, su conductor despistó y chocó en la intersección de Ruta 16 y Ruta 6, a la altura de Guernica, localidad del partido Presidente Perón de la Provincia de Buenos Aires.

El episodio fue alertado rápidamente al personal policial loca, que arribó a la zona y se encontró con la escena del siniestro. Al costado del asfalto, estaba el vehículo completamente destrozado. Los daños eran tales que no permitieron que los agentes determinaran el dominio del rodado en el lugar.

Según fuentes policiales, en el hecho intervino personal de la empresa de remolque Conde, cuyo titular informó que el conductor del rodado era un comerciante con domicilio en Canning, quien salió ileso del impacto.

La fiscal Karina Guyot ordenó peritajes y actuaciones judiciales para esclarecer las causas del siniestro

Según los testimonios recabados en el lugar, el vehículo despistó por causas que aún se investigan, quedando dentro de un campo cercano. La Ferrari terminó a unos 40 metros de la cinta asfáltica. El personal que intervino precisó que el conductor no sufrió lesiones y se retiró por sus propios medios.

En cuanto al auto de alta gama, como se puede apreciar en el video que encabeza la nota y el resto de las imágenes, quedó completamente destrozado. Los daños irreparables son igual de sorprendentes en todas sus partes: tanto en la trompa de la Ferrari, así como en la parte trasera y los costados.

Las autoridades se comunicaron con la fiscal Karina Guyot, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada Nº 1 de San Vicente, dependiente del Departamento Judicial La Plata.

Así quedó la Ferrari tras el accidente

La funcionaria dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes por averiguación de ilícito y solicitó la presencia de peritos en el lugar para realizar las pericias pertinentes.

Personal policial permaneció en la zona para asegurar el vehículo y preservar la escena, a la espera de los procedimientos técnicos y de nuevas instrucciones judiciales. La investigación continúa para establecer las circunstancias que derivaron en el despiste.

El antecedente de una Ferrari en Avenida Lugones

En agosto del año pasado, el gobierno de la Ciudad presentó una denuncia penal contra el titular de una Ferrari gris GT 456 que protagonizó una maniobra sumamente riesgosa en plena Avenida Lugones. Un video evidencia cómo el auto deportivo realizó un trompo, acción que no desencadenó un choque debido a la destreza del resto de los conductores de la zona, quienes reaccionaron para frenar o desviar sus autos a tiempo.

El episodio ocurrió en dirección hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la altura de la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano.

De acuerdo con el gobierno porteño, se labraron multas por conducción peligrosa, circular en contramano y portar una patente adulterada. En relación a este último punto, las autoridades señalaron que la matrícula estaba doblada.

El antecedente de una Ferrari accidentada en Avenida Lugones involucra a un empresario y una denuncia penal por conducción peligrosa.

“A la persona titular del auto ya se le notificó para que se presente a declarar y se radicó una denuncia en el Ministerio Público Fiscal por conducción temeraria; también se requirió autorización para que el vehículo sea retenido”, informaron.

Según datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, el coche está registrado en la provincia de Santiago del Estero y su propietario es el empresario Eduardo Juan Manuel Peña.

Cuando el fiscal Matías De Sanctis, a cargo de la Fiscalía N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, le imputó la figura legal del Artículo 193 bis del Código Penal, Peña realizó su descargo. Dicha normativa establece penas de prisión de 6 meses a 3 años y la inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo que dure la sentencia. Esta infracción contempla la excarcelación.

La investigación quedó en manos de Matías De Sanctis, titular de la Fiscalía 7 de CABA. El fiscal acusó al titular del deportivo bajo el delito contemplado en el Código Penal, que sanciona “crear una situación de peligro para la vida o integridad física de las personas, participando en una prueba de velocidad o destreza con un automóvil, sin contar con la debida autorización de la autoridad competente”.