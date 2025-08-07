Crimen y Justicia

Mató de un disparo a su vecino en Río Cuarto tras una discusión y fue detenido

En el lugar del hecho encontraron una carabina y un cuchillo e intentan determinar si se utilizaron en la pelea

La discusión se produjo en
La discusión se produjo en la calle Rafael Obligado y generó un importante despliegue policial en el lugar (Google maps)

Un hombre de 33 años recibió un disparo en la cabeza durante una discusión con un vecino en Río Cuarto. A pesar de haber sido trasladado de urgencia a un hospital, la víctima falleció.

El episodio ocurrió este miércoles por la tarde en la calle Rafael Obligado al 1800 de la ciudad cordobesa. De acuerdo con la información brindada por la Policía y el portal El Doce, el ataque se habría producido en el marco de una pelea vecinal, aunque las circunstancias exactas aún son materia de investigación.

Por el homicidio quedó detenido un hombre de 29 años como presunto autor del disparo letal, en un contexto que los investigadores señalaron como violencia urbana. Durante el procedimiento policial realizado en el lugar del hecho, los uniformados secuestraron una carabina calibre .22 y una cuchilla, objetos que serán sometidos a peritajes para determinar su relevancia en el hecho y si los utilizaron durante el enfrentamiento.

Los investigadores continúan tomando testimonios a vecinos y familiares, con el objetivo de reconstruir qué fue lo que sucedido horas previas al crimen y confirmar si efectivamente hubo una disputa entre A. Q. —según sus iniciales— y la víctima, que se tornó cada vez más violenta y escaló hasta el desenlace fatal.

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 1er Turno de Río Cuarto, bajo la conducción del fiscal Pablo Javega.

Discutió con su amigo, lo chocó con el auto y lo mató

Un hombre de 29 años quedó detenido hace tres días en Temperley, acusado de haber atropellado y matado a su amigo tras una discusión. El hecho se produjo el viernes pasado, cerca de las 17, en la intersección de las calles El Trébol y Defensa, en el barrio San José del partido de Lomas de Zamora. La víctima, identificada como Julián Domínguez, de 46 años, falleció en el acto como consecuencia del impacto.

El sospechoso de 29 años
El sospechoso de 29 años y el auto secuestrado

Según informaron fuentes judiciales, todo comenzó con una reunión entre amigos que estaban bebiendo alcohol en la calle. En ese contexto, una discusión verbal entre Braian M. y Domínguez fue subiendo de tono hasta que el acusado se retiró por unos instantes del lugar. Creyendo que la situación se había calmado, Domínguez decidió alejarse a pie, pero el acusado lo atacó de espaldas, según el relato de los testigos.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, “El Colo” —apodo con el que conocen al atacante— regresó al lugar a bordo de un Peugeot 206 gris y, sin mediar palabra, aceleró y embistió a la víctima por la espalda. El impacto fue tan severo que el hombre murió en el momento debido a un traumatismo de cráneo y lesiones internas, según determinaron los médicos del SAME que arribaron junto a la Policía Científica y una patrulla de la comisaría 6ª de San José. El informe preliminar de la autopsia confirmó que Domínguez sufrió un traumatismo craneoencefálico grave compatible con el contacto vehicular.

Tras el ataque, el agresor abandonó el vehículo a pocos metros y escapó a pie, pero los vecinos alcanzaron a brindarle información a las autoridades del rumbo que emprendió el acusado. Automáticamente, comenzó un operativo cerrojo y lograron detenerlo pocas cuadras después.

Braian M. quedó alojado en calidad de incomunicado mientras aguardaba a ser indagado por el fiscal Pablo Rossi, titular de la UFI Nº19 de Lomas de Zamora. La causa quedó a cargo del Juzgado de Garantías Nº8, encabezada por el juez Gabriel Vitale. En tanto, solicitaron los peritajes vehiculares, estudios toxicológicos para los involucrados y la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad del barrio para fortalecer la investigación.

Según allegados, la víctima y el acusado mantenían una amistad de larga data y solían reunirse con frecuencia. Los motivos de la discusión que llevó a Brian M. a tomar esta inesperada decisión, no trascendieron. La Justicia lo imputó por homicidio simple. La fiscalía analiza si solicitar la prisión preventiva del imputado mientras continúa la investigación.

