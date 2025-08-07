Delincuentes se enfrentaron a tiros en Rosario e investigan si se trató de una disputa narco

Una balacera entre bandas que no dejó heridos ni víctimas, ocurrió en el barrio Tablada de la ciudad de Rosario (Rosario3)

La rutina nocturna en el cruce de Beruti y 24 de Septiembre, en el barrio Tablada de la ciudad de Rosario, resultó interrumpida por un enfrentamiento armado entre, según se cree, miembros de dos bandas narco de la zona. Todo sucedió frente a una reconocida fábrica de cajas. Durante la secuencia se produjeron disparos y uno de los proyectiles rebotó contra una garita policial.

El incidente ocurrió frente a un enorme galpón. En la entrada se encuentra un pequeño cubículo de vigilancia donde un efectivo policial realizaba horas extra como seguridad privada. El cruce de disparos, según los vecinos, estuvo protagonizado por miembros de dos bandas criminales que se disputan el territorio.

De acuerdo con el testimonio de un testigo, un hombre disparó a otros que se encontraban a media cuadra. Cuando intentó huir, se originó un intercambio de disparos en plena calle.

Según informó el portal Rosario3, el policía abocado a la vigilancia de la fábrica declaró que escuchó entre cuatro y cinco detonaciones. “No hubo heridos y los disparos fueron rápidos, se escuchó el eco contra la estructura”, relató el efectivo, cuya identidad no fue difundida.

Uno de los datos que surgió tras el relevamiento policial del área fue la ausencia de vainas servidas, lo que llevó a la presunción de que los disparos se realizaron con revólveres. Esta modalidad complica la recolección de pruebas y dificulta la tarea de los peritos encargados de reconstruir la secuencia del ataque.

El policía destacado en la garita no encontró impactos en la estructura, aunque confirmó haber escuchado el rebote de un proyectil en el cubículo. Ningún disparo logró incrustarse, pero la situación provocó momentos de tensión en la entrada principal de la fábrica.

La fábrica de cajas, principal empleador del sector, reanudó su actividad pocas horas después del incidente. El turno de noche se desarrolló con normalidad hasta la medianoche del miércoles, sin que se registraran inconvenientes adicionales.

La comisaría jurisdiccional inició actuaciones preliminares para intentar identificar a los autores del tiroteo. En principio, no hubo detenidos ni imputaciones.

Hasta el momento, las autoridades descartan que la fábrica o alguno de sus empleados hayan sido el blanco del ataque, aunque admiten la preocupación por el clima de inseguridad que generan las disputas a plena luz y la proliferación de armas en el barrio Tablada.

Aún no hay detenidos (Gentileza: Rosario Plus)

Mataron a un hombre en Rosario

Poco a poco, la violencia vuelve a apoderarse de la ciudad de Rosario. De hecho, el martes un hombre murió y otro resultó gravemente herido en dos balaceras distintas que se desarrollaron casi en simultáneo.

El primer episodio ocurrió minutos después de las 20 en la zona de bulevar Segui y Solís. De acuerdo con fuentes policiales, la víctima, un joven de 22 años, caminaba junto a una mujer cuando fueron interceptados por dos hombres a pie. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego contra el joven, quien cayó herido en el lugar.

La mujer relató ante los efectivos policiales que, tras el ataque, trasladó de inmediato al joven en un vehículo particular hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. A pesar de los intentos de reanimación y la asistencia médica brindada, el joven falleció apenas ingresó al nosocomio, donde los médicos constataron el deceso a causa de múltiples heridas de arma de fuego.

Efectivos policiales y peritos trabajaron en la escena para recolectar evidencia e identificar los indicios balísticos. La investigación está a cargo de la Fiscalía de turno y personal de la comisaría con jurisdicción en la zona, que siguen la pista de los agresores, quienes se dieron a la fuga tras el ataque.

Casi en paralelo, un operativo policial y sanitario se desplegó en el sur de Rosario. Cerca de las 20, un hombre de 33 años fue atacado a tiros en inmediaciones de avenida Fausta, entre Oribe y Fonseca. El ataque lo dejó con múltiples heridas de arma de fuego.

Debido a la gravedad de su estado, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Roque Sáenz Peña, donde fue estabilizada e intubada. Posteriormente, ante la complejidad del cuadro clínico, fue derivada al HECA. El equipo médico informó que su estado es reservado y permanece en terapia intensiva.