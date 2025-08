Le amputaron una mano tras ser atacado con un machete en una discusión de tránsito: el acusado dijo que se defendió

Una discusión en la calle terminó con una agresión brutal y un hombre internado en coma (Crédito de video y fotos: Diario Jornada)

Lo que comenzó como un cruce callejero entre un motociclista repartidor y dos hombres que distribuían leña y carbón en una camioneta en una esquina de la ciudad de Trelew, derivó en una agresión con arma blanca, una internación crítica y la amputación de una mano. Todo terminó en una causa judicial por tentativa de homicidio y ahora la Justicia investiga si el agresor actuó en un exceso en la legítima defensa.

La secuencia ocurrió el último viernes al mediodía en la intersección de las calles Edwin Roberts y Moreno, donde se cruzaron Hernán Alex Curaqueo, un repartidor local, y G.L., acompañado por su hijo. Según se reconstruyó durante la audiencia de control de detención, el conflicto surgió a raíz de una discusión por una maniobra de tránsito que derivó en un intercambio verbal y luego físico.

La primera audiencia se realizó el último domingo, y estuvo a cargo de la jueza penal María Tolomei, quien resolvió imputar a Curaqueo, pero rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público Fiscal. En su lugar, impuso medidas sustitutivas, como la obligación de firmar tres veces por semana en la Oficina Judicial y la prohibición de acercamiento a las víctimas.

Ese mismo día, el imputado pidió la palabra. “Quiero pedirle disculpas al hombre, no pensé que iba a llegar a tanto, solo me defendí porque él y su hijo vinieron a pegarme cuando yo ya estaba en el piso. Me tendría que haber dejado pegar. Me encuentro muy arrepentido”, declaró ante la magistrada, según consta en la audiencia registrada en los tribunales locales.

La Justicia confirmó la imputación por tentativa de homicidio con arma blanca y dejó al acusado en libertad bajo medidas sustitutivas

Este lunes se convocó a una nueva instancia judicial de revisión. El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Gustavo Núñez y la funcionaria Ruth Ortega, presentó un recurso para revertir la decisión de Tolomei, argumentando parcialidad y cuestionando la ausencia de medidas de coerción más severas.

Sin embargo, los jueces Javier Allende y Gustavo Castro, encargados de resolver la apelación, confirmaron lo dispuesto por la jueza de primera instancia.

Según los jueces revisores, en el expediente constan imágenes de video que captaron buena parte de la pelea, una pericia policial y el testimonio de un testigo que intentó separar a los involucrados.

A partir de esos elementos, señalaron que no podía descartarse una hipótesis de legítima defensa o, al menos, un posible exceso en dicha defensa por parte del imputado. En su resolución, destacaron que la decisión de Tolomei se sustentó en evidencias objetivas, y por ello consideraron “razonable” permitir que el proceso continúe sin prisión preventiva.

Durante la pelea el repartidor fue derribado y golpeado antes de usar el machete que llevaba en su mochila

El hecho dejó como a la presunta víctima internada en estado delicado. De 48 años, fue hospitalizado de urgencia tras recibir una herida cortante profunda en su brazo derecho, provocada por un machete que, según se indicó, Curaqueo llevaba en su mochila. Los médicos intentaron salvarle la extremidad, pero días después debieron proceder a la amputación de la mano por una infección derivada del corte.

Según confirmó su esposa, su estado general se complicó además por un cuadro de neumonía y diabetes preexistente. El hombre fue inducido a coma farmacológico y hasta el momento de esa intervención no estaba al tanto de la amputación.

Durante el proceso, los jueces destacaron la complejidad del caso. En su fallo, indicaron que la evidencia reunida hasta ahora permitirá evaluar en el futuro si existió emoción violenta o legítima defensa, algo que deberá definirse con mayor claridad en el transcurso de la investigación preparatoria.

La causa, que continúa en etapa de instrucción, permanece como tentativa de homicidio con arma blanca, y el imputado se encuentra en libertad bajo las condiciones impuestas por el tribunal.