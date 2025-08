Atraparon al joven que asaltó un kiosco en Berazategui y amenazó a la empleada con abusarla

Abraham Luis Nahuel, un joven de 18 años, fue detenido por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Berazategui, tras una investigación que lo sindicaba como autor del violento asalto a un kiosco en la zona céntrica del distrito cuyo video circuló en los últimos días.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 28 de julio, cuando un individuo armado ingresó al comercio rompiendo el vidrio de acceso y amenazó a la empleada para luego sustraer dinero, bebidas, cigarrillos y un teléfono celular.

De acuerdo con información oficial, el episodio se registró alrededor de las 2.30 de la mañana. El local comercial “Los Ángeles”, ubicado en la intersección de la avenida 7 y la calle 123, fue blanco del ataque por parte de un sujeto que irrumpió en el lugar luego de romper el vidrio de la puerta principal con su propio cuerpo.

El joven de 18 años fue identificado gracias a las cámaras de seguridad y testimonios tras el violento robo

La víctima, también de 18 años, no ofreció resistencia ante las amenazas de muerte. “Llevate lo que vos quieras, pero por favor no me hagas nada”, se la escucha decir en el video registrado por las cámaras de seguridad.

El delincuente, con el rostro parcialmente cubierto con un cuello polar, se dirigió al sector del mostrador y exigió la entrega del dinero en efectivo. “Todo el dinero estaba en el cajón”, respondió la joven mientras el asaltante proseguía con su accionar.

La secuencia duró poco más de un minuto, tiempo suficiente para que el agresor se apoderara de aproximadamente $70.000, diversas botellas de bebidas alcohólicas, paquetes de cigarrillos y el teléfono de la empleada.

Durante la sustracción, el autor del hecho profirió amenazas verbales que quedaron registradas en el video de seguridad. “Quiero que nunca más me faltes el respeto, nada más”, expresó el atacante con tono intimidante, mientras la empleada aclaraba: “Yo no le falto el respeto a nadie”.

En los instantes finales del asalto, antes de darse a la fuga, lanzó una amenaza más: “Cerrá el ort... porque te coj...”. Tras recoger los elementos robados en una bolsa, abandonó el lugar sin causar lesiones físicas a la víctima, quien, sin embargo, quedó visiblemente conmocionada.

El asalto ocurrió en el kiosco 'Los Ángeles', donde el delincuente robó dinero, bebidas, cigarrillos y un celular (Video X @TroncosoGuille)

Con los registros fílmicos en su poder, el personal de la SDDI Berazategui inició de inmediato tareas investigativas. Mediante análisis de las imágenes captadas por las cámaras del local y la recepción de testimonios, se logró identificar al presunto autor, conocido por el apodo de “Luchi”, cuyo nombre completo resultó ser Abraham Luis Nahuel, de 18 años.

El avance de la causa, bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Berazategui, a cargo de la Dra. Silvia Borrone, permitió que el día 30 de julio se emitieran dos órdenes de allanamiento para dar con el paradero del sospechoso.

Estos procedimientos fueron ejecutados con colaboración del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Berazategui 1°, lo que permitió confirmar la identidad del imputado y solicitar la correspondiente orden de detención.

Finalmente, en la mañana del sábado, efectivos de la SDDI Berazategui localizaron al delincuente en la vía pública. El joven se encontraba transitando por las calles 21 y 160, donde fue abordado y reducido por los agentes sin que ofreciera resistencia.

La causa fue caratulada como robo agravado. El acusado quedó a disposición de la fiscalía interviniente y fue trasladado a sede policial para continuar con las diligencias de rigor. Hasta el momento, no se informó si los objetos sustraídos fueron recuperados.