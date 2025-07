Se negó a declarar el pastor evangélico acusado de abusar sexualmente a fieles en todo el país

El pastor evangélico Daniel Ponce

El pastor evangélico Daniel Ponce, detenido desde este jueves a la noche en Moreno, acusado de abusar sexualmente fieles en todo el país, se negó a declarar ante el fiscal Leandro Ventricelli, a cargo de la causa en su contra.

El hombre había sido citado a indagatoria este viernes por el titular de la UFI N°1 de Moreno, donde comenzó la investigación a partir de la presentación de varias denuncias que señalaban que el hombre engañaba a sus fieles en encuentros religiosos y abusaba de ellos.

A partir de la recolección de pruebas y testimonios, las autoridades obtuvieron material suficiente para ordenar su detención. No obstante, no habían podido dar con su paradero hasta esta semana, cuando, luego de varios días prófugos, concretaron su aprehensión. El dato: lo capturaron mientras daba una misa.

Daniel Ponce fue imputado formalmente de "abuso sexual con acceso carnal agravado por configurar un sometimiento gravemente ultratajante, por haber sido cometido por el ministro de un culto reconocido y por tratarse del encargado de la guarda”.

Por el momento, el pastor aguarda silencio. Al sentarse este viernes frente al fiscal, prefirió no hablar de los graves episodios de los que se lo acusan.

El pastor engañaba a sus fieles para realizarles abusos y tocamientos

El número de víctimas todavía no está claro. Si bien en el expediente solo declararon algunas, creen que hay muchas más que todavía no hablaron. En este sentido, aunque en la UFI N°1 de Moreno hay al menos tres testimonios que comprometen al acusado, fuentes judiciales indicaron a este medio que también hay denuncias de otras personas que fueron radicadas en otras fiscalías.

En este sentido, desde la organización Madres Víctimas de Trata -que se pusieron la causa al hombro para intentar obtener alguna respuesta judicial tras más de dos años desde la primera denuncia- señalan que desde que el caso empezó a difundirse, comenzaron a recibir diferentes relatos similares que apuntan a Ponce como abusador sexual.

“Hace poco hasta llamaron de Trenque Lauquen diciendo que él también estuvo ahí de pastor. Pido que si alguien fue víctima de esta bestia que nos llamen, porque siempre pasa esto, cuando cae preso uno, aparecen más víctimas o más abusadores también. Ojalá no haya ninguno, pero si hay alguien que nos llamen, es muy grave este tema”, dijeron desde la organización.

Cómo actuaba el pastor

Ponce llevaba al menos dos años aplicando su modus operandi. Lo hacía a lo largo y ancho del país, donde convocaba a decenas de fieles a sus encuentros, les daba la palabra y luego los convencía de profundizar su vínculo con la religión junto a él. Para esto, les proponía que lo acompañen a sus giras y conozcan así otras realidades, otras personas. Pero lo que terminaba ocurriendo en esos viajes no tenía nada que ver con lo que decía: en realidad, los abusaba.

En este último tiempo, al menos una decena de jóvenes de distintas edades denunciaron a Ponce por abusar sexualmente de ellos en diferentes contextos y oportunidades. En consecuencia, se abrió una causa en la Fiscalía N.º 1 de Moreno, provincia de Buenos Aires, que devino en la detención del hombre en la noche de este jueves.

Según supo Infobae, en el marco de la investigación se recibió el testimonio de varias de las víctimas, quienes dieron espeluznantes detalles de los aprovechamientos del pastor. “Es una bestia que tiene iglesias en todas las provincias y lleva supuestamente a pasear a los chicos para abusarlos”, dijo a este medio una referente de la organización Madres Víctimas de Trata, que se encargó de difundir el caso.

En el expediente consta que el sospechoso realizó tocamientos y violaciones a jóvenes -en su mayoría adolescentes o menores de edad- en distintas oportunidades. Todo bajo un engaño: les decía que era una forma de darles el evangelio y que dichas acciones simplemente eran un modo de conectar en profundidad.

Muchos de los damnificados que declararon en la causa llevaban años esperando que la Justicia tomara cartas en el asunto. Según señalaron fuentes del caso a este medio, la primera vez que se radicó una denuncia en contra del pastor fue hace dos años. Desde entonces, solo siguieron sumándose testimonios similares.

“Camina por todo el país dando la palabra y violando a los pibes. Es gravísima la situación, la verdad, un asco de persona. Es importantísimo que esto se viralice, que se haga público, porque la gente tiene que saber que no creer en todos los pastores, no digo que todos sean malos, pero no se puede permitir esto, que haya tantas iglesias evangélicas sin control. Porque él tiene varias iglesias, va por todo el país”, dijeron desde Madres Víctimas de Trata.

Y agregaron: “Tiene iglesias en todas las provincias y llevaba supuestamente a pasear a los chicos para abusarlos. Los convence diciendo de ir a intercambiar charlas con distintos compañeros, distintos grupos”.

Tras varios meses de investigación y recolección de pruebas en su contra, la Justicia constató que Ponce aprovechaba su rol de referente religioso para abusar de jóvenes fieles evangélicos y lo detuvieron en las últimas horas.