Ofrecieron una recompensa de $8 millones para quien aporte datos sobre el crimen de un ex jugador de Newell’s Old Boys

La víctima había jugado en Newell's Old Boys durante su juventud y se dedicaba a vender en las inmediaciones de la cancha

El Gobierno de Santa Fe dispuso una recompensa de ocho millones de pesos para quienes aporten información relevante que permita identificar a los responsables del crimen de Leonardo Ferragut, el ex jugador de Newell’s Old Boys que fue asesinado el 5 de noviembre de 2024. Hasta el momento, la investigación no registró avances significativos y no hay detenidos ni sospechosos.

Luego de que se cumplieran ocho meses del día del hecho, las autoridades compartieron una imagen del ex futbolista y pidieron la colaboración de la comunidad para dar con los involucrados. Por este motivo, difundieron distintas vías para colaborar: llamadas al 911, contacto a través de las redes sociales de la Fiscalía Regional 2 o por correo electrónico a recompensas@mpa.santafe.gov.ar.

De la misma manera, aclararon que quienes tengan información también podrán presentarse en el Centro de Justicia Penal de Rosario, ubicado en Sarmiento 2850, o acudir a cualquier sede del Ministerio Público de la Acusación. Asimismo, remarcaron que la provincia asegurará que los datos de los colaboradores se mantendrán en confidencialidad.

Al momento del hecho, Ferragut, de 51 años, había asistido a un partido entre Newell’s Old Boys y Huracán el 5 de noviembre de 2024. Luego de que saliera del estadio, tuvo un cruce en Pellegrini y Pueyrredón con el encargado de un carrito de comida. La discusión derivó en una agresión en la que al menos diez personas lo golpearon.

El Gobierno de Santa Fe emitió una recompensa para alentar el avance de la causa

Como consecuencia de la golpiza, Ferragut sufrió cuadriplejia y permaneció internado en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Después de haber agonizado por un mes, su muerte fue confirmada el 18 de diciembre.

Según la información publicada por La Capital, los familiares de Ferragut aseguraron que él no tenía conflictos previos y que su trabajo era realizar changas y vender artículos en la cancha. También denunciaron irregularidades por parte de la Policía, al afirmar que los agentes presentes y el personal hospitalario no labraron las actas correspondientes. En línea con esto, la familia recriminó que se había enterado de la internación “de casualidad”.

El caso es investigado por el fiscal Patricio Saldutti, que cambió la carátula inicial de “tentativa de homicidio” a “homicidio calificado”. De acuerdo con las fuentes oficiales del caso, la pesquisa se enfocará en el análisis de cámaras de seguridad y en la convocatoria de testigos.

Condenaron a perpetua a los cuatro barras de Newell’s que ejecutaron a Nelson “Chivo” Saravia

El aumento de la recompensa se da luego de que la Justicia condenara a los cuatro barras de Newell’s que ejecutaron en 2021 a Nelson “Chivo” Saravia, el ex jefe del paraavalanchas leproso.

Los mensajes interceptados entre miembros clave de Los Monos y referentes de la barra brava detallaban cómo Alejandro Nicolás “Rengo” Ficcadenti y Guillermo Manuel “Chupa” Sosa debían asumir protagonismo interno para mantener la continuidad del mando tras el recambio de autoridades en Newell’s Old Boys durante 2021, explicó el fiscal Luis Schiappa Pietra en rueda de prensa. Según el fiscal, las conversaciones entre Ariel Máximo “Guille” Cantero, Carlos “Toro” Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi —todos presos— dejaban claro ese objetivo: garantizar la sucesión en medio de la transición de poder en el club.

La sala 10 del Centro de Justicia Penal fue escenario del cierre de este proceso oral, que había comenzado el pasado 3 de junio con la presentación de cargos por parte de Schiappa Pietra. El tribunal integrado por Nicolás Vico Gimena, Pablo Pinto e Ismael Manfrin dictó sentencia sobre las responsabilidades de Sosa, considerado instigador, los coautores Esteban Salvador Alegre y Brian Alexis Dittler, y Ficcadenti, señalado como partícipe y ya imputado el año anterior por amenazas contra la familia de Ángel Di María.

Schiappa Pietra sostuvo que el homicidio respondió tanto a una lógica interna de la barra como a una reacción personal: tres horas antes del crimen de Saravia, uno de los familiares de Sosa fue asesinado, lo que llevó a vincular ambos hechos como parte de una escalada de venganza. La influencia de Cantero y sus allegados, tanto como la dimensión mediática del caso, quedó demostrada cuando una bandera alusiva apareció durante el partido homenaje a Maximiliano “La Fiera” Rodríguez en junio de 2023 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.