“Me lo vas a pagar”: las amenazas en el caso de la tucumana desnudada en la frontera tras un robo

"Hasta el último pelo de mi hija me lo vas a pagar": las amenazas que recibió la comerciante boliviana

Cuando las autoridades bolivianas detuvieron por robo a la tucumana Corina Belén Fadel en Bermejo, en el límite fronterizo con Aguas Blancas, en la provincia de Salta; le secuestraron en el teléfono. Y ese celular no dejaba de recibir notificaciones, una de las que escribió fue la madre de la sospechosa. Infobae accedió a los audios que envió esa mujer, con amenazas a la comerciante que denunció a su hija, hoy presa en el penal de Morros Blancos, en una causa con una pena en expectativa de hasta 10 años.

“Mira, vieja hija de puta, mal nacida. Hasta el último pelo de mi hija me lo vas a pagar, reputa. Ya vas a ver: te voy a incendiar el local. No te va a quedar nada ahí, reputa asquerosa. Montón de pingo, boliviana, culiada olor a choto", le soltó la madre de la argentina en uno de los dos audios a la mujer que fue asaltada y que consiguió que detuvieran a Fadel luego de cortarle el pelo y pasearla semidesnuda por las calles de Bermejo.

Fadel, de 32 años y de origen tucumano, está acusado de haberle robado de una mochila 58 mil bolivianos (NdeR: al cambio de 182,21 pesos da una suma de $10,5 millones).

En base a la investigación y al relato de la víctima, no lo hizo sola, sino acompañada de tres cómplices que son buscadas por la Justicia boliviana por el delito de robo agravado, en una causa que lleva la fiscal Romina Velliz.

Así le cortaban el pelo a la tucumana a la que acusaron de robo en Bolivia (Facebook Saltar.com)

El robo a la comerciante ocurrió a pocos metros de su local en la zona conocida como La Pretrolera en Bermejo, Bolivia. Fue cuando iba con la plata de su local de cambio de divisas en una mochila. “Eran cuatro, una le tocó el hombro, la otra la empujó, y entre las otras dos le sacaron el dinero”, contó una fuente con acceso al expediente cómo fue la modalidad.

La comerciante no se quedó quieta y logró atrapar a Fadel. La humilló frente a todos los vecinos de Bermejo y todo quedó filmado en dos videos que se han hecho virales. Le cortó el pelo y la paseó en ropa interior por las calles. En esa instancia fue que actuaron las autoridades y se la llevaron detenida.

Durante los primeros minutos en la comisaría local, a la sospechosa le secuestraron el teléfono. “Ese móvil no dejaba de recibir notificaciones donde le preguntaban a Fadel dónde estaba, que la estaban esperando. Se sospecha que eran sus cómplices. Por eso, la víctima pudo responderle y les pidió que le devuelvan el dinero, luego de que los policías les escribieran que la dueña del celular estaba presa”, detallaron a este medio lo sucedido.

Comerciantes bolivianos pasearon desnuda a una tucumana a la que acusaron de robarles (Facebook radio Güemes)

En ese contexto, la madre de Fadel también mandó un mensaje y empezó a chatear con la víctima, quien le reclamaba su dinero. La mujer, que dijo ser abogada, le ofreció una camioneta y en un momento de la charla la comenzó a amenazar y a insultar.

“Yo ya voy a tomar un avión y voy a ir para ahí. Yo soy abogado, matrícula profesional”, le dijo y siguió: “Mi hija tiene dos niños con discapacidad y va a comprar cosas para vender. Yo no sé, pero ustedes están muy mal, muy mal”.

Luego, continuó: “No sé quién es la que tiene el teléfono, no sé quién es, pero yo te digo que se te ve bien ahí, porque la están subiendo por el Face cuando vos le estás cortando el pelo, y es un delito lo que vos estás haciendo, porque ella todavía no está juzgada de nada como para que vos le hagas lo que has hecho. ¿Quién te crees que soy? El Malevo Ferreyra que quiere hacer justicia por más".

Corina Belén Fadel se mostraba con el pelo teñido de rubo en redes sociales (Facebook)

Esas no fueron las únicas intimidaciones que recibió la comerciante boliviana. Desde su entorno le dijeron a este medio que, desde el 10 de julio en que sucedió el robo y la humillación a la presunta ladrona hasta el domingo pasado, la mujer no dejó de recibir en su celular amenazas de muerte.

“Le dicen que la van a matar, que la van a tirar al río y no va a aparecer más, que cese con la acusación”, comentaron desde el entorno de los defensores de la comerciante y adelantaron que harán la denuncia formal, más allá de que durante la audiencia en la que se fijó la prisión preventiva para Fadel hicieron público lo que padecía su cliente ante las autoridades.

En paralelo, en esa misma audiencia, el abogado de la detenida, que pasó de una defensa oficial a dos letrados particulares, avisó que iba a presentar una denuncia contra la comerciante por vejaciones.

Mientras Fadel continuará presa por cuatro meses, ya que el delito que le endilgan tiene una pena mínima de 3 años y no es excarcelable, desde el Consulado argentino en Tarija se contactaron con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y se corroboró que existe una orden de detención dictada por la autoridad competente, según precisaron fuentes de Cancillería.