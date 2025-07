Quién es la sospechosa tucumana desnudada por comerciantes bolivianos en la frontera

Comerciantes bolivianos golpearon y pasearon desnuda a una tucumana a la que acusaron de robarles

La mujer oriunda de la provincia de Tucumán que días atrás fue víctima de un violento castigo por parte de comerciantes bolivianos en la ciudad de Bermejo, en el límite fronterizo con Aguas Blancas, en la provincia de Salta, fue identificada como Corina Belén Fadel, de 32 años. Las imágenes que se viralizaron en redes sociales dan cuenta de la brutal golpiza y la humillación a la que fue sometida la mechera, acusada de robar unos 5 millones de pesos argentinos. Ahora se conoce que, en 2020, también había sido acusada en redes sociales por otros hurtos previos.

Madre de tres hijos, monotributista y registrada en ARCA bajo la actividad de elaboración de pastas, Fadel recibió detención preventiva por cuatro meses, luego de que la Justicia de Bolivia hallara indicios de robo, según pudo confirmar Infobae a partir de fuentes cercanas a la investigación.

Cinco años atrás, su imagen y su nombre fueron revelados en grupos de Facebook de Tucumán, dedicados a delatar supuestos “mecheros” y “pungas”.

En ese momento, quedó demorada por la policía provincial, según muestra una captura del grupo, aunque quedó en libertad horas después.

Fadel ya había sido acusada en 2020.

En paralelo, Fadel mostraba una cara totalmente distinta en redes sociales con otro apellido.

A través de publicaciones que realizaba en su perfil, Fadel hablaba de sus dificultades y de distintos episodios de violencia de género que sufrió con su expareja y padre de sus hijos.

Su última pareja -a quien había denunciado en 2021- murió en mayo mientras estaba detenido. “Yo sé que nadie va entender el dolor que yo siento, pero eras el papá de mis hijos, descansá en paz mi flaquito”, dice el mensaje de despedida que publicó el 17 de mayo, luego del fallecimiento de Gabriel, el padre de sus hijos.

Corina Belén Fadel se mostraba con el pelo teñido de rubo en redes sociales (Facebook)

Y un día más tarde, posteó: “Mis bebés ahora quedamos nosotros nomás es tan triste que ni siquiera pudimos ir a despedirlo a su papá. Solo Dios sabe que no me permitieron estar con vos, que intentaste muchas beses despedirte de nosotros, que no tuvimos la culpa de nada, que Dios es el único para juzgar. Volá alto Gabriel, ahora vas a ser nuestro angelito nunca te vamos a olvidar”.

El caso

El episodio de extrema violencia ocurrido en la ciudad de Bermejo dejó al descubierto la tensión social creciente entre comerciantes locales y supuestas bandas delictivas que operan a ambos lados de la frontera entre Bolivia y Argentina.

El hecho se desató luego de que Fadel fuera acusada de integrar una organización dedicada a cometer robos en la zona. Lo que siguió fue un castigo público a plena luz del día, frente a testigos, cámaras encendidas y policías que, al menos en un primer momento, optaron por no intervenir.

Según lo publicado por el portal Diario Panorama, y en base al relato de la víctima del robo, todo comenzó cuando un grupo de personas ingresó a su comercio haciéndose pasar por clientes.

Mientras algunos distraían su atención, otros aprovecharon para sustraer un bolso con una suma de dinero considerable: unos 5 millones de pesos argentinos, según la información publicada por El Tribuno de Salta. En segundos, el botín fue transferido de mano en mano hasta desaparecer entre la multitud. La fuga fue rápida y limpia, sin dejar rastros.

A Fadel le cortaron el pelo en plena vía pública.

Pocas horas más tarde, una mujer fue localizada en un sector conocido como La Petrolera, en las afueras de Bermejo. En ese lugar, comerciantes locales, alertados por la sospecha de que se trataría de una de las autoras del robo, la interceptaron y comenzaron a golpearla.

El grupo, cada vez más numeroso, la despojó de sus prendas hasta dejarla en ropa interior, le cortó el cabello con cuchillos y tijeras improvisadas y la arrastró por la vía pública. No solo eso: varios testigos aseguraron que le exigían a gritos que devolviera el dinero.

En medio del ataque y según los testimonios recogidos en el lugar, había policías en la zona que no intervinieron de inmediato. Fue recién cuando la situación se desbordó que la mujer fue rescatada por los agentes y trasladada a la comisaría local, donde quedó detenida y su situación procesal debía ser definida por la Fiscalía en un plazo máximo de 72 horas.

En paralelo, según el Tribuno de Salta, otros comerciantes presentaron sus denuncias en contra de la aprehendida. Aseguran que la sospechosa habría participado en otros robos similares en el último tiempo.

La escena fue registrada por múltiples celulares y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales. En ellas se ve con claridad el grado de violencia al que fue sometida la sospechosa.

Mientras Fadel continúa detenida, desde el Consulado argentino en Tarija se contactaron con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y se corroboró que existe una orden de detención dictada por la autoridad competente, según precisaron fuentes de Cancillería argentina consultadas este martes por Infobae.

A la espera de que se fije una fecha para la audiencia de imputación, Fadel ya cuenta con un abogado y fue dirigida al hospital local debido a las lesiones recibidas.