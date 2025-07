“Tengo tanta bronca que no entiendo nada”: la reacción del padre de Thiago Correa tras la liberación del policía

Thiago Correa junto a su papá

Fabián Correa, el padre de Thiago, el niño de 7 años que murió tras recibir un balazo en la cabeza durante un tiroteo en Ciudad Evita, expresó su rechazo a la decisión judicial que permitió la excarcelación del oficial de la Policía Federal Facundo Aguilar Fajardo, quien disparó el arma que terminó con la vida de su hijo al resistirse a un robo. La liberación se dio luego de un cambio en la imputación.

“La noticia me cayó para el culo, pero tengo tanta rabia, tanta bronca, que no entiendo que una persona que mata a mi hijo pueda estar ahí como si nada en su casa”, declaró Correa en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

Todo ocurrió el 4 de junio pasado por la noche, en la intersección de avenida Crovara y Madrid, en Ciudad Evita. Allí, Fabián y Thiago esperaban el colectivo cuando Aguilar Fajardo, vestido de civil y acompañado por su madre, fue interceptado por cuatro sospechosos armados.

El policía respondió a los tiros con su arma reglamentaria. Disparó 11 veces. En el tiroteo murieron uno de los asaltantes, dos resultaron heridos y Thiago, que estaba a unos 200 metros, recibió un proyectil mortal. El niño falleció dos días después.

Así fue el tiroteo en el que balearon a Thiago en La Matanza

Este martes, el juez de Garantías Nº3 de La Matanza, Rubén Occhipinti, cambió la calificación legal que pesaba sobre el agente y ordenó su liberación. Aguilar Fajardo ya no está imputado por homicidio simple con dolo eventual, sino por homicidio culposo, homicidio agravado con exceso en la legítima defensa y lesiones graves, en concurso ideal.

La excarcelación se dictó con una serie de condiciones: el agente no podrá portar armas, deberá fijar domicilio, presentarse periódicamente ante el juzgado y no podrá acercarse ni tener contacto con los heridos ni con la familia de la víctima.

Correa, al enterarse de la resolución judicial, no pudo contener su dolor. “Estamos viviendo una cosa loca. Yo no entiendo, yo estoy sufriendo, sufro todo el día. Estaba tranquilo hasta que me llegó esta noticia”, dijo y agregó: “Como dicen los fiscales, la causa sigue, pero él tenía que estar preso en estos momentos, no en su casa”.

La decisión del juez generó malestar en la familia, que no comprende los motivos que llevaron a permitir que el agente espere el juicio en libertad. “No entiendo la postura del juez, pero bueno, qué sé yo, tendrá sus motivos. Yo eso no lo entiendo. Quiero que vean el dolor que tengo. Además, tengo mucha bronca y mucha angustia”, insistió Correa.

El último sospechoso capturado por las autoridades

La resolución judicial argumentó que el policía “no se representó la posibilidad de herir a alguien que se encontraba a 200 metros del tiroteo”, teniendo en cuenta la oscuridad de la noche y los obstáculos visuales entre el lugar del enfrentamiento y la parada de colectivo.

También ponderó su conducta tras el hecho: el agente entró a su casa a verificar que su madre estuviera a salvo y luego se cruzó con un patrullero para identificarse y pedir asistencia para uno de los heridos.

Sin embargo, nada de eso fue suficiente para contener el dolor de la familia del niño. Fabián Correa anunció que realizarán una manifestación en el lugar donde Thiago fue baleado, como forma de visibilizar el reclamo de justicia.

El caso

Durante el tiroteo, Brandon Corpus Antelo, de 17 años, murió tras recibir dos disparos en el pecho y uno en la mano. Uriel Alexis Montenovo y Uriel Emanuel Leyva, ambos de 21 años, resultaron heridos en el muslo y el abdomen, respectivamente. El cuarto asaltante, Joaquín López Otto Zacarías, fue capturado días después de haberse fugado.

El padre de Thiago cerró su testimonio con una imagen que resume su estado emocional: “Yo no puedo entender cómo sigue todo como si nada. Yo estoy con el alma rota. Mi hijo se fue por una bala que no tenía que existir. Y el que la disparó, hoy está en su casa”.