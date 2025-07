En minutos desvalijaron una carnicería en Los Polvorines y se llevaron hasta un matambre

Violento robo armado en una carnicería de Los Polvorines

En apenas dos minutos, una banda armada ingresó a la carnicería Edu-Car, ubicada en la esquina de Darragueira y Maza, en Los Polvorines, y desató un violento asalto que quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. El hecho ocurrió a las 19.57 del último domingo de junio y, según pudo saberse, los delincuentes ya venían de cometer otro robo media hora antes, en un frigorífico de José C. Paz.

Eran cuatro y actuaron con rapidez y precisión. Con los rostros cubiertos y armas de fuego en mano, sorprendieron a seis clientes que aguardaban su turno en el mostrador y a los empleados que estaban atendiendo. De inmediato, dividieron tareas: dos se dirigieron hacia el fondo del comercio, mientras los otros dos se quedaron cerca de la puerta principal.

De un lado y del otro, los asaltantes apuntaron a todos los presentes. Algunos fueron obligados a tirarse al suelo. A otros, entre ellos un niño, les ordenaron sentarse en un banco. Nadie ofreció resistencia. En apenas segundos, los delincuentes lograron neutralizar al personal y reducir a los clientes, según se observa en las imágenes obtenidas del sistema de videovigilancia del comercio —que encabezan esta nota—.

Uno de los asaltantes, vestido con pantalón gris, buzo negro y la cara cubierta por un pasamontañas, se dirigió hacia la caja registradora. En su intento por forzarla, la tiró al piso accidentalmente. Recogió los billetes esparcidos, se acomodó lo que llevaba en los brazos y continuó con el saqueo. Del otro lado del mostrador, sus cómplices ya se encargaban de vaciar bolsillos, carteras y billeteras. A cada persona le sustrajeron el dinero que llevaba consigo, además de los celulares.

No se detuvieron ahí. A uno de los clientes, le quitaron también la llave del auto con intenciones de utilizarlo para escapar. Sin embargo, no lograron abrirlo. Frente a ese obstáculo, no perdieron tiempo. Mientras algunos de ellos escapaban en un vehículo robado que los esperaba estacionado sobre la vereda, otros dos huyeron a pie.

El episodio, de por sí violento y repentino, tuvo un giro insólito. En medio del caos, el mismo delincuente que había vaciado la caja registradora se tomó unos segundos para volver al mostrador. En ese momento, observó con detenimiento distintos cortes de carne. Primero, tomó uno y lo dejó a un costado. Luego, revisó otro, que finalmente descartó. Y fue entonces cuando eligió un tercero, que cargó en su mano derecha. En la izquierda llevaba dinero, celulares y otros objetos sustraídos durante el robo. El corte, de acuerdo a lo que se ve en el video, parecía ser un matambre.

El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad y mostró cómo seleccionaron un corte de carne

El ataque a la carnicería Edu-Car no fue el único cometido por este grupo esa tarde. Minutos antes, habían asaltado un frigorífico ubicado en Dr. René Favaloro (ex Muñoz) y Pedro De Mendoza, en la localidad vecina de José C. Paz. Allí, actuaron con la misma modalidad: ingresaron armados, apuntaron a los presentes y se llevaron la recaudación del día, así como los objetos personales de los clientes y empleados.

En diálogo con Diario Efecto, Daiana, hija del dueño de la carnicería de Los Polvorines y quien estaba en la caja en el momento del asalto, aseguró: “Tenemos que agradecer que no nos hayan hecho nada, más allá de lo material. Llegamos al punto de conformarnos con eso”.

Las autoridades investigan si los hechos se relacionan con una misma estructura delictiva que opera bajo la modalidad de “golpe comando”, caracterizada por la rapidez en la ejecución, el uso de armas de fuego y la violencia contra las víctimas. En ambos casos, los ataques ocurrieron en zonas comerciales de alto tránsito, en horarios donde los locales todavía estaban abiertos al público.

Las imágenes de las cámaras de seguridad ya se encuentran en poder de los investigadores, quienes trabajan sobre las grabaciones para identificar a los autores y determinar el recorrido que hicieron antes y después de los robos. También se intenta establecer si el vehículo en el que escaparon había sido robado previamente o si fue utilizado en otros hechos similares.