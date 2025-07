Video: le robaron el celular, lo vio publicado en Marketplace y engañó al ladrón para recuperarlo

Tiene 16 años, fue víctima de una extorsión y robo a plena luz del día y logró resolver su propio caso tras encontrar al ladrón en redes sociales. Con colaboración de la policía, el adolescente ideó un operativo en cubierto y el sospechoso quedó detenido.

El llamativo caso ocurrió en la ciudad de Mar del Plata y comenzó el pasado 30 de junio, cuando el joven caminaba por la esquina de Viamonte y San Lorenzo. Fue allí donde un hombre, bajo amenazas, lo interceptó y le exigió que le transfiriera a su cuenta una suma de $20.000. Ante el temor de la situación, la víctima obedeció la orden y depositó el dinero al número que le dictó el agresor. Sin embargo, el episodio no terminó ahí.

Para no levantar sospechas, el agresor obligó al chico a caminar junto a él durante más de 20 minutos. El recorrido que hicieron no quedó claro porque él estaba en estado de shock y no retuvo el trayecto, según afirmó luego el propio adolescente ante las autoridades policiales. Lo que sí recuerda es que a lo largo de esas cuadras el sospechoso volvió a aprovecharse de él.

De acuerdo a la denuncia que radicó después, mientras avanzaban, el hombre le robó las pertenencias que llevaba dentro de su mochila. Entre los objetos, sustraídos se encontraba un celular iPhone 11.

El sospechoso detenido

El episodio concluyó, pero días después comenzó un nuevo capítulo cuando el adolescente halló su propio teléfono publicado en la plataforma Marketplace de Facebook. El aviso había sido posteado por un usuario llamado “Maxi” que ofrecía el dispositivo por $250.000. Por sus características, el joven no dudó de que era su celular y decidió contactarse con el supuesto vendedor.

Su idea fue engañarlo: fingió ser un comprador interesado y pactó un encuentro con el ladrón, pero no sin antes alertar a la policía local de su maniobra. El escenario elegido para la falsa transacción fue una estación de servicio, donde se montó un operativo encubierto del personal del Gabinete de Delitos Extorsivos de la DDI, con el aval de la fiscalía dirigida por el fiscal Luis Ferreyra, titular de la UFI Nro. 12.

La cita se fijó para las 13:30 de este viernes y ocurrió en una YPF ubicada en la intersección de las calles Tucumán y Juan B Justo. Las autoridades vigilaban y aguardaban la llegada del sospechoso mientras fingían ser clientes.

A la hora pactada, José Jorge Maximiliano Telechea, de 22 años, llegó a la estación de servicio con el teléfono sustraído en su poder. Apenas apareció, los agentes de civil lo identificaron y comenzó la acción: rápidamente intervinieron y concretaron su arresto.

Todo quedó registrado por un video que grabó uno de los testigos de la escena. El procedimiento duró pocos minutos. Según se ve en las imágenes que encabezan esta nota, apenas llegó el sospechoso al lugar y se acercó al supuesto comprador de su teléfono, los agentes de la DDI lo interceptaron, lo pusieron en conocimiento de su situación y lo retiraron del lugar esposado.

El fiscal fue informado de inmediato de lo ocurrido, ratificó los pasos dados por el personal policial y dispuso la restitución del iPhone 11 al adolescente, así como el secuestro del teléfono del imputado.