Murió en prisión la mujer que fue condenada a perpetua por el homicidio de su hijo Tahiel de 2 años

A los 28 años, este martes falleció en la Unidad Penal Nº6 “Concepción Arenal” de Entre Ríos Macarena Ayelén Ortíz, quien se encontraba cumpliendo prisión perpetua por el asesinato de su hijo Tahiel, de apenas dos años ocurrido en 2022.

El caso tuvo su origen el 2 de mayo de 2022, cuando Macarena llegó cerca de las 8 al Hospital Centenario de Gualeguaychú con su hijo en brazos, envuelto en una frazada. El niño estaba inconsciente. Los médicos intentaron reanimarlo, pero poco después confirmaron su fallecimiento.

Según la autopsia, Tahiel presentaba un traumatismo encefalocraneano severo, además de hematomas, escoriaciones y lesiones compatibles con maltrato físico, tanto recientes como de antigua data.

El cuerpo médico también advirtió signos de violencia sistemática. En informes posteriores, se mencionaron internaciones anteriores del niño por quemaduras y problemas de higiene, lo que llevó a reforzar la hipótesis de un contexto de violencia familiar previa.

Macarena Ayelén Ortiz y Alfredo Ferreyra (Facebook)

Durante el procedimiento judicial, la fiscalía detalló que el niño ya había sido atendido en ocasiones anteriores por lesiones, sin que mediara denuncia formal. Ante este cuadro, el fiscal Mauricio Guerrero ordenó la detención inmediata de la madre en el hospital.

La pareja de Macarena, Alfredo Ferreyra, fue arrestado en el domicilio que compartían. El lugar fue allanado por orden del juez Ignacio Telenta. Allí, los investigadores encontraron manchas de sangre en la pared de la habitación de Tahiel, parcialmente tapadas con un colchón, otras en el piso, sábanas con fluidos biológicos, teléfonos celulares y un tenedor doblado que, según los peritos, podría haber sido utilizado como objeto de tortura.

Durante la instrucción, surgieron testimonios clave. La hermana menor de Ortíz, tía de Tahiel, declaró ante la Policía que era testigo de los maltratos a su sobrino, tanto por parte de su hermana como del padrastro. Afirmó que había advertido sobre la situación ante el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), aunque nunca formalizó una denuncia penal.

Una imagen de los allanamientos tras la muerte de Tahiel

El padre biológico de Tahiel, en tanto, también brindó testimonio en el expediente. Dijo haber sido víctima de violencia física y verbal por parte de su ex y denunció además consumo problemático de sustancias tanto por parte de Ortíz como de Ferreyra.

Fabiana Magallán, abuela paterna de Tahiel, en diálogo con el medio Máxima Online por entonces dijo: “A Tahiel no podía verlo desde hace dos años porque la madre no me lo dejaba ver. Ahora lo voy a ver en un cajón. Esto se podría haber evitado”.

El juicio

Durante el juicio, la teoría que convenció al jurado fue la presentada por la fiscalía, que apuntó a una coautoría activa de Ortíz en el crimen de su hijo. La defensa, en cambio, insistió en que el único responsable del homicidio había sido Ferreyra, quien –según ese relato– ejercía control y violencia sobre Ortíz.

En la audiencia de cesura, el fiscal Lisandro Beherán solicitó la pena de prisión perpetua, que fue efectivamente impuesta por la jueza Vivian. En tanto, el defensor oficial Pablo Ledesma planteó la inconstitucionalidad de la pena perpetua, alegando que su defendida era víctima de violencia de género y no había podido auxiliar a su hijo por su estado de sometimiento. Solicitó una condena más benigna, pero su planteo fue rechazado.

La sentencia fue dictada por la jueza Alicia Cristina Vivian, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, el 24 de julio de 2023, tras un juicio por jurados desarrollado entre el 2 y el 7 de junio de ese año.

Durante el debate oral, el fiscal Beherán sostuvo que Macarena Ortíz había sido coautora del homicidio junto con su pareja Luis Alfredo “Pato” Ferreyra, quien se quitó la vida en una celda de la Jefatura Departamental antes de prestar declaración indagatoria.

Macarena Ortíz había permanecido detenida primero en la Comisaría del Menor y la Mujer, y luego fue trasladada al penal donde falleció y donde cumplía perpetua tras haber sido condenada por el delito homicidio agravado por el vínculo y alevosía, en un caso que conmocionó a la ciudad de Gualeguaychú.

La muerte, confirmada por fuentes judiciales al medio Ahora ElDía, fue atribuida a una enfermedad respiratoria que padecía desde hace tiempo.