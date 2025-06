El doloroso Día del Padre sin “Nono Pato”: salió a caminar y hace siete meses que nada se sabe de él

César Calluqueo tiene 75 años

César Calluqueo tiene 75 años y padece demencia senil. El pasado 10 de noviembre, y mientras su esposa dormía la siesta en la casa que compartían en General Acha, La Pampa, Nono Pato -como le decían- dejó escrito: “Salí a caminar”. Desde entonces pasaron 217 días y no ha habido un solo rastro de su paradero. En este Día del Padre su familia no oculta la desesperación de que pase el tiempo y no haya una pista del hombre.

“Todavía no tenemos novedades de nada”, cuenta César (h) con angustia a Infobae. Incluso, en los últimos días ha viajado a la provincia de Neuquén siguiendo una pista, pero no encontraron mucho.

“Me dijeron que la persona que vieron más o menos se le parecía y que se iba para Cutral-Co, así que estoy viendo para ir el mes que viene para aquellos lados”, comenta el hijo de Nono Pato con ilusión.

Ese 10 de noviembre pasado, en que su papá desapareció, César (h) lo repite de memoria: “Fue a misa, almorzó con mi mamá en lo de mi hermana y, cuando volvieron a casa, mi mamá se puso a mirar la tele y él con las sopas de letras”.

Una imagen de uno de los tantos rastrillajes

Justamente, las sopas de letras es algo que apasiona a Nono Pato, sobre todo porque para las personas que sufren su patología, esas terapias de estimulación cognitiva suelen ser las más acertadas.

Ofelia, esposa de César y madre de sus cuatro hijos (Bruno, Ángela, José Luis y César (h)) se fue a dormir la siesta a las 15.30. Se despertó hora y media después y cuando fue a ver a su marido él no estaba.

En las sopas de letras le había dejado un mensaje a las 16: “Salí a caminar y enseguida vuelvo”. No era algo anormal, el hombre solía dar paseos y a veces iba con su hija.

Pero ese 10 de noviembre Ángela no había ido con su padre a hacer el mismo circuito de siempre por General Acha. Ella entonces decidió buscarlo por el sendero que ya era como una tradición para Nono Pato.

César tiene cuatro hijos

Pero no hubo rastro del hombre y en la causa intervino la Justicia por averiguación de paradero, en un expediente a cargo del fiscal Juan Bautista Méndez.

Todo lo que se tiene sobre la desaparición de su papá es una cámara de seguridad. Iba tranquilo. Ese video se rescató a unas 15 cuadras de su casa, fuera del camino que hacía él y muy cerca de la ruta 3, que va de Bahía Blanca a Buenos Aires; y de la ruta 152, que une Neuquén o Río Negro con Buenos Aires.

Así, la familia contrató a un rescatista, hicieron rastrillajes, incluso, logrando cubrir un radio de 35 kilómetros a la redonda de la casa de sus padres, pero es como si a Nono Pato se lo hubiera tragado la tierra.

Nono Pato es buscado desde el 10 de noviembre pasado

El hallazgo de un pañuelo, en la misma ruta donde encontraron la suela de la alpargata les dio un aliento momentáneo, pero no hubo mucho más que eso en estos siete meses. El llamado desde Neuquén alertando sobre la posibilidad de haberlo visto fue lo más firme hasta que la realidad chocó de frente con la esperanza y se volvieron con las manos vacías.

A César (h) y a sus hermanos los ha ayudado una ONG de Perros Detectores K9 de Bahía Blanca, a cargo de Lucas Maciel. Y no es raro que los vuelvan a convocar. “Mirando todo lo que hemos rastrillado, hay un camino que nunca se hizo, que se pasó de largo. Así que volveremos a ese camino, a ese campo”, avisa César (h) cómo sigue la hoja de ruta que también incluye ese viaje a Cutral-Co.