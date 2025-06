Robo de armas en Bariloche: no aparece la camioneta en la que huyeron los ladrones y crecen las dudas

La historia del hijo de Rubén Peucelle, ídolo de Titanes en el Ring: fue policía y lo condenaron a ocho años por proteger a un prostíbulo Se trata de Maximiliano Moreno, ex subcomisario de la Bonaerense que nunca recibió el apellido de su padre biológico, el famoso luchador. Esta semana, la Justicia lo condenó trece años después de haber sido acusado

Chubut: rompió su tobillera electrónica, quedó en prisión domiciliaria “bajo palabra de honor” y se fugó El delincuente estaba detenido en su casa y se arrancó el dispositivo para salir a robar. Cuando lo recapturaron, las autoridades no le dieron uno nuevo. Él juró no volver a escaparse, pero no cumplió