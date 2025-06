Documental del juicio por la muerte de Maradona: de qué pericia depende el futuro de la causa contra la jueza Julieta Makintach

El documental de la jueza Makintach del juicio por Maradona

“Escándalo”, “documental” y “jueza Julieta Makintach”. Aunque suene increíble, esas son las palabras más relacionadas con el juicio por la muerte de Maradona, que al final no fue. Fueron las que opacaron el proceso y provocaron la nulidad del debate oral donde se iban a determinar las circunstancias y responsabilidades de siete imputados en el fallecimiento del máximo ídolo del fútbol argentino. Y también por las que hay una investigación judicial en curso, que sigue en pleno desarrollo y está a la espera de una pericia clave para determinar el futuro de los implicados.

Para refrescar la memoria: el juicio por la muerte de Diego se suspendió después de que se descubriera que había productores y camarógrafos infiltrados en la sala de audiencias.

Luego se comprobó que filmaban una miniserie del caso a escondidas de todos, pero con la autorización de la magistrada Makintach, que formaba parte del tribunal que iba a evaluar la pruebas y decidir el futuro de los acusados.

El caso llegó a la Justicia tras una denuncia penal de los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry -representantes de Dalma, Giannina y Dieguito Fernando, respectivamente- y quedó en manos de los fiscales de San Isidro, Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo.

Una de las tomas a Makintach en el juicio de Maradona

En la investigación, se recolectaron pruebas suficientes para que luego se ordenara la nulidad del juicio por las irregularidades de Makintach, como así también se logró identificar a las personas detrás de este film que se iba a llamar “Justicia Divina”.

Son cuatro: María Lía y Juan (ambos amigos de la jueza que iban infiltrados a todas las audiencias para tomar nota y armar el guion de los capítulos); José, el dueño de una productora; y Jorge, el camarógrafo que grabó a escondidas la primera jornada.

Todos ellos fueron allanados. Jorge hasta declaró como testigo y entregó voluntariamente todo el material que filmó. Su testimonio fue clave porque admitió que lo habían contratado para hacer un documental del juicio por la muerte de Maradona con la jueza como protagonista. Además, aseguró que todos los identificados formaban parte de la producción.

Sin embargo, a casi un mes del inicio de la causa, aún nadie fue imputado. Esto es porque los fiscales a cargo esperan una pericia que será clave para esclarecer la participación y el rol de cada uno en el escándalo del documental. En la misma línea, la prueba será determinante para saber si tienen realmente alguna responsabilidad penal.

Se trata de la apertura y el análisis de los celulares secuestrados en los procedimientos, donde se evaluarán comunicaciones internas, chats, imágenes, videos, entre otros materiales que también podrían complicar (o no) la situación de la jueza Makintach.

Los dispositivos incautados en los allanamientos a los domicilios de los productores involucrados en el documental

Con la examinación de los dispositivos -cuya realización todavía no tiene fecha- se podrá saber con más precisión hasta dónde la magistrada era cómplice de este documental que se hacía a espaldas de jueces, fiscales, abogados, familiares e imputados.

La declaración del camarógrafo

El camarógrafo fue el único que declaró como testigo hasta el momento. El resto no, porque aún no se descarta la posibilidad de que alguno sea imputado.

En este contexto, Jorge dijo que lo habían contratado para hacerle un documental a la jueza y que su tarea era grabarla el primer día del debate, cuando hiciera buenas intervenciones. También admitió haber grabado al abogado Fernando Burlando y las hijas de Diego, Dalma y Gianinna Maradona.

“Tenía que hacer un poco de color de la calle y, una vez dentro de la sala, hacer imágenes de la jueza Makintach, específicamente, y si sucedía algo específico, captarlo, pero que me focalice en ella. No me pidieron que filmara el juicio entero, ya que es mucho tiempo y no tenía los medios de almacenamiento para hacerlo y tampoco fue algo que me pidieron”, declaró el hombre.

Sobre su rol en la primera jornada del juicio, dio detalles de las imágenes que tomó y en quiénes se concentró además de la jueza.

“Yo no estuve filmando constantemente. Desde mi perspectiva filmé algo de Gianinna, y de Burlando. A Dalma, como tenía alguna cabeza tapándola, pude tomar pocas secuencias, pero a la que más capté fue a Giannina. Yo estuve en la sala de audiencias hasta el cuarto intermedio, y hacía filmaciones esporádicas, tenía la cámara lista para filmar. Después al resto de las personas las tenía de espaldas”, dijo.

Sobre el motivo por el cual lo habían contratado, contestó: “Acá me dicen que se iba a tratar de un documental sobre la jueza, eso viene de la mano de que me pidieron que la filmara a ella. Hablé con la guionista y me dijo que tratara de tener planos de ella. Que el documental era sobre ella, no sobre el juicio”.