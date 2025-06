Rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de la contadora de La Plata acusada de presentar facturas truchas

Extorsionaba al amante y le pidió más de 100 mil dólares para no contarle a su esposa: quedó detenida La víctima reveló que hacía un año que padecía esta situación. El último pedido fue de 100 mil dólares. Quedó detenida en La Matanza

Más de un mes después sigue el misterio por el robo en un country de Pilar: por qué no saben cómo entraron y cómo salieron los ladrones Ocurrió en Mapuche, que tiene 103 hectáreas y cuenta con doble perímetro y sensores que no se activaron. No hay rastros de los delincuentes. Los problemas de seguridad el predio