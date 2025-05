Imputaron al hombre que mató a martillazos a su ex pareja en Santa Fe tras violar una perimetral

El femicidio ocurrió en una vivienda del paraje rural 407 en la localidad santafesina de Villa Ocampo

Un joven de 27 años fue imputado este martes por el femicidio de María Elba Debarbora, una mujer de 33 años que falleció tras haber sido golpeada con un martillo en su vivienda de la zona rural de Villa Ocampo, al norte de la provincia de Santa Fe.

La audiencia se llevó a cabo en los Tribunales provinciales de Las Toscas, donde el fiscal Norberto Ríos formalizó la acusación contra Lucas Alcides Niemiz, expareja de la víctima, quien contaba con una orden de restricción que le prohibía acercarse a ella.

El violento ataque ocurrió el viernes por la tarde, dentro del domicilio de la mujer, ubicado en el Paraje 407. De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, Niemiz irrumpió en la vivienda y, una vez en el dormitorio, la agredió en la cabeza con un martillo.

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital de la ciudad de Reconquista, donde permaneció internada en estado crítico durante dos días. Finalmente, falleció el domingo a raíz de las lesiones sufridas.

El acusado fue imputado por femicidio y desobediencia a una orden judicial por violar una restricción perimetral

Según informó el medio Rosario3, durante la audiencia imputativa, el fiscal Ríos detalló que la agresión se produjo en el contexto de una relación previa signada por episodios de violencia, los cuales habían sido denunciados por Debarbora en varias oportunidades ante la Justicia. Como resultado de esas presentaciones, el Juzgado de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Villa Ocampo había dictado una medida de restricción perimetral de 200 metros, que estaba vigente al momento del hecho.

A pesar de esa disposición judicial, el acusado se presentó en la casa de la víctima y la atacó, desobedeciendo de manera directa el mandato impuesto. Con base a estos elementos, la jueza Natalia Palud hizo lugar a la imputación formulada por el Ministerio Público de la Acusación, calificando los hechos como femicidio y desobediencia a una orden judicial, y ordenó la prisión preventiva de Niemiz por el plazo de ley.

Además, el fiscal solicitó que se entrevista a la madre de la víctima, así como que se recolecte el testimonio de otros familiares cercanos para ampliar la investigación. La causa continúa su curso bajo la conducción de la Fiscalía Regional.

Por su parte, fuentes del caso consultadas por distintos medios indicaron que el imputado tendría antecedentes por consumo de estupefacientes, aunque esa información no fue objeto de tratamiento en la audiencia de este martes. Asimismo, se confirmó el secuestro del martillo que habría sido utilizado en la agresión, el cual fue hallado poco después de la detención de Niemiz.

La despedida de la familia de la víctima

La noticia del fallecimiento de Debarbora conmocionó a los habitantes de Villa Ocampo. Según relató su primo, Emanuel Debarbora, a través de redes sociales, la familia decidió mantenerla con asistencia respiratoria en el hospital para concretar la donación de órganos. “Descansá en paz María, seguirás viviendo en otras personas”, escribió el joven, quien también compartió recuerdos de la infancia y adolescencia compartidos con su prima.

“Van a quedar miles de recuerdos, gracias por todo lo vivido y compartido. La mejor infancia compartida con vos, las salidas en la adolescencia, las primeras veces que íbamos a bailar y muchos momentos más vividos, como familia, por siempre vas a estar en mi corazón”, agregó en su publicación.

El caso permanece bajo investigación y, de avanzar hacia el juicio oral, la calificación de femicidio contempla la pena de prisión perpetua. La Unidad Fiscal continúa recolectando pruebas para robustecer la acusación contra el imputado.

Una joven fue asesinada a tiros por su ex frente a sus tres hijos

El sospechoso detenido

Ailén Espíndola, de 25 años, fue asesinada de tres disparos en su casa del barrio Nuevo Alberdi Oeste, en la zona norte de Rosario, el viernes por la noche. El principal acusado por el crimen es Federico Nicolás A., su ex pareja. Todo sucedió frente a sus tres hijos. El hombre, de la misma edad, fue detenido poco después en el barrio Cabin 9, en la ciudad de Pérez, al oeste del Gran Rosario.

El ataque sucedió alrededor de las 22, en una vivienda ubicada en Bouchard y calle 1.338. De acuerdo con la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones, el hombre discutió con la joven, sacó un arma y disparó. El cuerpo de Espíndola fue hallado en el patio, con heridas en la cabeza, espalda y pecho. Peritos forenses secuestraron cuatro vainas servidas calibre .22, que serán sometidas a peritajes.

Según fuentes del caso, Espíndola había conseguido trabajo en Funes, y su ex pareja solía esperarla en la puerta, disconforme con que trabajara. No hay registros de denuncias previas por violencia de género. El agresor, indocumentado, fue identificado por su entorno como Federico A. y será imputado por la fiscal María de los Ángeles Granato. El arma aún no fue encontrada.