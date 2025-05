Encontraron un cuerpo calcinado en Jujuy e investigan si pertenece a una joven que está desaparecida hace días

Tamara Soledad Fierro está desaparecida desde el sábado

En un descampado cercano al barrio Los Lapachos, en la localidad de Fraile Pintado, Jujuy, se encontraron restos óseos humanos. En este contexto, investigan si pertenecen a Tamara Soledad Fierro, una joven de 29 años que se encuentra desaparecida desde el sábado. El cuerpo fue encontrado calcinado el lunes; incluso, algunas partes todavía tenían llamas activas. De igual forma, se esperan los resultados de las pruebas de ADN para identificar a la víctima y una autopsia que permita determinar las causas de la muerte, que se presume violenta.

Según informó el medio local Jujuy al Momento, el fiscal Alfredo Blanco, del Ministerio Público de la Acusación, confirmó el hallazgo de estos restos óseos humanos en un área utilizada como basurero, cerca del Matadero, donde hay rastros de que se hayan registrado fuego. Aunque aún no se determinó la identidad de la persona fallecida, se tomaron medidas para avanzar en la investigación.

El fiscal Blanco subrayó que, por el momento, no se puede establecer si los restos pertenecen a una persona de sexo masculino o femenino, ni confirmar que sean de la joven desaparecida. “Con esto no estoy diciendo que sea la joven o no lo sea, solamente son restos óseos”, aclaró.

La falta de denuncias recientes de otras desapariciones en la zona es un indicio que se está considerando, pero el fiscal enfatizó la necesidad de esperar los resultados científicos para confirmar cualquier hipótesis.

El proceso de identificación de los restos incluye la realización de pruebas de ADN. El personal de criminalística trasladó los fragmentos óseos a la morgue, y se espera que en las próximas horas sean enviados al laboratorio para obtener muestras genéticas. Estos elementos se cotejarán con las de los familiares directos de Tamara Fierro, con el fin de confirmar si se trata de ella.

Se encontraron restos óseos humanos que podrían pertenecer a Tamara Soledad Fierro

De acuerdo con Jujuy Online, hay cinco personas detenidas en relación con el caso. Ninguno de ellos declaró ni designó a un abogado defensor hasta el momento.

El principal sospechoso es Diego Castro, quien tiene antecedentes por violencia de género y delitos relacionados con estupefacientes. Al momento de su arresto, presentaba arañazos y mordeduras en sus brazos.

Entre los detenidos se encuentra su madre Karina Castro. También están bajo arresto Moisés Liberali, ex pareja de Tamara y padre de su hija, y otros dos hombres, uno de los cuales es conocido como “Palito”, que llevó la moto de la víctima a la casa donde vivía la mujer y se lo reconoció por portar una camiseta del club Boca.

Según vecinos del barrio, la casa donde ocurrió la desaparición de Tamara era conocida por la venta de drogas y funcionaba como un “after”, siendo objeto de denuncias por actividades irregulares durante los fines de semana.

Una de las hipótesis es que el cuerpo habría sido trasladado al descampado por más de dos personas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

En cuanto a las personas detenidas en el marco de esta investigación, el fiscal Blanco informó que se intensificará el trabajo de los ayudantes fiscales para avanzar con los trámites procesales.

“Se dispondrá también del trabajo de los ayudantes fiscales, que ahora es donde se pone más pesado; los trámites procesales corresponden respecto a las personas que están privadas de la libertad”, explicó Blanco.

La comunidad de Freile Pintado está conmocionada por lo violento del hecho. Familiares, amigo y vecino de Tamara realizaron protestas frente al domicilio del principal sospechoso, exigiendo justicia, quemando neumáticos y la vivienda como parte de la manifestación.

Familiares, amigo y vecino de Tamara realizaron protestas frente al domicilio del principal sospechoso

Sonia Alejandra Figueroa, madre de Tamara Fierro, exige justicia por su hija. Lanzó un llamado a las madres para que se unan en la lucha contra la violencia que amenaza a los jóvenes. “Les pido a las mamás que peleen con todo para levantar esta porquería de este pueblo”, expresó, subrayando la necesidad de erradicar los peligros que acechan a sus hijos.

“La madre nos mintió desde el primer momento, yo fui desde el primer momento, le pregunté. Nos mintió, después dijo otra cosa. Esto pasó en su domicilio. Ella es tan culpable como el hijo. Ella hizo que el tiempo pase mintiendo”, afirmó Sonia sobre Karina.

“Ella dijo que el hijo estaba en Ledesma cuando su hijo estaba destrozando a una persona en su domicilio. Ella es madre, abuela, ¿cómo ella puede permitir estas cosas? Le deseo que muera en la cárcel”, concluyó.

La investigación continúa en curso mientras que la familia de Tamara Fierro aguarda por una respuesta rápida.