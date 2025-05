El video en el que la jueza Makintach admite que grababa un documental del juicio por la muerte de Maradona

El video donde la jueza Makintach confirma que estaba grabando un documental

El 16 de mayo pasado, un día después de la audiencia donde pidieron investigar a Julieta Makintach por autorizar un documental sobre el juicio por la muerte de Maradona, la jueza habló con Infobae y negó con firmeza tal acusación. "Es un disparate. No hay documental, no hay contrato", había dicho la magistrada, que ayer fue recusada del debate oral luego de que se mostraran una serie de pruebas que demostraron que no solo lo había autorizado, sino que ella era la protagonista.

Entre el material que expuso el fiscal Patricio Ferrari ante todos los presentes en la sala había un trailer, el guion completo del primer capítulo y el proyecto que detallaba cómo iba a ser esa miniserie llamada “Justicia Divina”.

Pero hubo un video en particular que dejó en evidencia que la magistrada le había mentido, no solo a la prensa, sino a los familiares e imputados en el juicio, frente a quienes había hecho un descargo al principio de esa misma jornada negando nuevamente su participación en una producción audiovisual de este estilo.

En la filmación, Makintach habla a cámara y utiliza la palabra de la que había estado intentando separarse durante las últimas dos semanas. “Yo cuando me vinieron a preguntar si estaba interesada, con ganas de hacer un documental vinculado a este juicio, me pareció raro, me sorprendió”, comienza diciendo la jueza del escándalo en ese video.

El fragmento continúa: “Claramente no es un ámbito mío. Yo suelo escribir de noche y hacer sentencias. Pero me pareció que este juicio merecía, porque la sociedad lo iba a esperar, merecía que el Poder Judicial le rindiera cuenta de su trabajo, que le explicara qué hace y cómo lo hace".

El primer capítulo del documental de la jueza Julieta Makintach sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona

Este video fue el último que expuso el fiscal Ferrari durante su intervención, la cual arrancó con él afirmando que la magistrada “nos seguía mintiendo a todos en la cara”.

Fue su carta final: en esos 2 minutos y 13 segundos en total que dura el video, la jueza Julieta Makintach admite que estaba haciendo un documental y que era sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, el cual tiene a siete imputados por su responsabilidad en el fallecimiento del Diez.

Diego Olmedo, el abogado del psicólogo Carlos Díaz, cuestionó en la audiencia: “¿Qué puedo esperar de la jueza de Dios con mi cliente? ¿Lo iba a absolver o lo iba a condenar?“.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal -Patricio Ferrari y Cosme Iribarren- pidieron en consecuencia la recusación de la magistrada. La solicitud tuvo una adhesión total: se sumaron los cinco abogados querellantes y los siete defensores de los acusados, un acuerdo difícil de lograr cuando hay tantos participantes en el juicio.

Avance de Justicia Divina - Julieta Makintach, Jueza del juicio por la muerte de Maradona

Tras un cuarto intermedio y ya sin Makintach en el tribunal, la Fiscalía volvió a pedir la palabra para plantear cómo seguir el juicio en adelante. En este sentido, el fiscal Ferrari dijo que todo el órgano ya está afectado por lo ocurrido y solicitó que se designen nuevos jueces para continuar el debate por la muerte del Diez en el TOC Nº3 de San Isidro.

“Ha existido a espaldas de ustedes una contaminación horizontal que impide a nuestro modo de ver la continuidad. Cuando les hablábamos de las deliberaciones interferidas por la actriz, es porque ella formó parte de un mosaico de opiniones en un tema absolutamente contradictorio que inclusive es una cuestión federal", dijo el fiscal Patricio Ferrari a los jueces Savarino y Di Tommaso.

Y agregó: “No estamos de acuerdo en seguir de esta manera y la única responsable de esto es la jueza recusada. A veces hay que dar dos pasos para atrás para ir para adelante. Hoy los actos quedaron teñidos de sospecha”.

La propuesta fue adherida por todos los querellantes y varios defensores, a excepción de algunos que pidieron otras opciones. Uno de ellos solicitó que solo se reemplace a la jueza recusada, otro que también se sume un cuarto integrante de respaldo y solo uno pidió la nulidad del juicio.

La definición se conocerá el jueves a las 12 del mediodía.