“No tener respuestas da impotencia”: el descargo de la hija de la mujer que murió en la casa de Julio Moura

La publicación fue borrada más tarde.

Luego de que Julio Moura hablara por primera vez en un posteo de Instagram sobre la muerte de Andrea Murillo Rojas -la mujer que fue hallada sin vida en su casa en enero de este año-, su hija respondió en un comentario en el que cuestionó la falta de explicaciones.

“Mi madre era realmente una persona muy bella, llena de luz y alegría. Su ausencia pesa y duele desde el despertar hasta el dormir”, comienza el mensaje, escrito por Krystal Buckner Murillo, hija de la víctima.

En el comentario publicado directamente en el posteo del guitarrista de Virus, añadió: “Han sido meses en los que mi vida se ha fragmentado en muchísimos aspectos y, hasta el día de hoy, el no tener respuestas, contacto ni apoyo resulta doloroso y da impotencia”.

En esa línea, la joven lo invitó a ponerse en contacto con la familia, a casi cinco meses de la trágica muerte: “Andrea era mi madre, mi mejor amiga, el amor de mi vida, la luz que me guiaba. Su recuerdo merece respeto y cariño. Quedo atenta, Julio, a cualquier contacto directo”.

La hija de la víctima invitó al músico a ponerse en contacto con la familia.

Este lunes, el guitarrista de Virus le dedicó unas palabras a la mujer fallecida a través de un posteo en su cuenta de Instagram. Allí argumentó que su silencio era una cuestión de “respeto” a la familia de la víctima. Más tarde, borró la publicación.

“Mi silencio hasta hoy fue por respeto a tu familia, a tus seres queridos y a la Justicia para todo lo que necesiten de mí”, expresó en el texto.

“Hoy te recuerdo y quiero expresar a todos la maravillosa mujer que fuiste, eres y serás. Tu amistad fue algo que me llenó de gratificación. Estarás en mi corazón por siempre, y honraré tu vida, vida que nada le importó a los que construyen la opinión pública”, continuó. Y cerró la publicación: “Ante la dicha de haberte conocido Andrea… solo debo decir: ‘gracias a la vida’”.

Infobae se comunicó con Buckner Murillo, quien por el momento prefirió no dar declaraciones. No obstante, ante la consulta de este medio sobre si había recibido alguna comunicación tras su descargo, respondió: “Sí, he estado contactándome con quienes corresponde. Está todo bien”.

Moura no fue imputado, pero tampoco sobreseído.

Fuentes judiciales señalaron a este medio que Moura no fue imputado, pero tampoco se dictó su sobreseimiento, indicaron fuentes de la causa a cargo del fiscal de La Plata Gonzalo Petit Bosnic. Por el momento, una imputación resultaría poco probable debido a las pruebas recolectadas.

“Hasta acá, pareciera un desenlace no previsto de una determinada práctica”, explicaron las fuentes sobre el presunto juego sexual en el que Andrea habría muerto por accidente. Este martes, la fiscalía prevé entrevistarse con la familia de Murillo Rojas para evaluar si existe una propuesta probatoria que permita avanzar en otra dirección.

En una reciente entrevista, la hija de la víctima explicó que Moura no tuvo ningún contacto con la familia desde el hecho, ocurrido el pasado 3 de enero. "Siento que él debería acercarse a nosotros, no sé si no lo ha hecho por temor, pero aún así siento que debería contactarnos directamente“, expresó, en declaraciones a Clarín.

Quien sí tomó contacto fue Lucía, expareja de Moura. La mujer fue también quien llamó al SAME y al 911 tras recibir el aviso por parte del músico.

Este lunes, el guitarrista de Virus le dedicó unas palabras a la mujer fallecida a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

“Creo que el hecho de que él se pueda contactar con nosotros va a hacer más fácil empezar a sanar, siento que mi vida está en pausa. Yo no viajé a Argentina, mi hermano tampoco, hicimos los trámites desde Chile para traer el cuerpo. Ha sido emocionalmente agotador este tiempo", agregó.

Aunque afirmó no desearle “ningún mal” al músico ni guardar “rencor”, aseguró que quisiera entender por qué no pidió ayuda “como correspondía”.

“Lo que yo quisiera es saber qué pasó con Julio, por qué no pudo prestarle ayuda en ese momento a mi mamá, por qué no llamó a urgencias. Por eso creo que si pudiera contactarse con nosotros sería de mucha ayuda", cuestionó.

Murillo vivía en la región de Araucanía, en la Patagonia chilena. Allí se dedicaba a un emprendimiento de velas y arte botánico, llamado Botánica Savoy.

Se investiga como principal hipótesis un ahorcamiento accidental, según detalló el propio Moura

El caso

En un comunicado difundido tras su muerte, su familia atribuyó el vínculo con el músico al fanatismo de Andrea por la banda argentina. “La amistad entre ambos se dio hace un par de años de forma virtual y a distancia, y no fue hasta hace unos meses que se volvió presencial. Andrea fue invitada a Argentina como segunda instancia, viajando a dicho país. Cualquier relación amorosa que haya mantenido con el involucrado nunca fue dada a conocer a nuestra familia ni al público en general”.

La situación fue reportada por la exmujer del músico que contactó al SAME y al 911 luego de que el propio Moura le diera aviso de la situación. Así, una ambulancia y un patrullero de la la Comisaría 12° Platense de la Policía Bonaerense se dirigieron al lugar donde ambos se encontraban, una casa en la calle 419.

La víctima fue encontrada en el living del lugar, con un lazo en su cuello. Un primer informe del caso al que accedió este medio también detalla una serie de lesiones en las piernas de la mujer.

También se encontró una soga atada a un tirante del techo, junto a una pequeña escalera.

Se inició una causa por averiguación de causales de muerte para esclarecer el fallecimiento, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, con tareas en la escena del hecho a cargo de Policía Científica.

Se investiga como principal hipótesis un ahorcamiento accidental, según detalló el propio Moura a personal médico que llegó al lugar.