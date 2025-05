Merlo: detuvieron a un adolescente de 17 años acusado de matar a su bisabuela

La Justicia sospecha que la mujer fue asesinada por su bisnieto

Clelia María Galarza, una mujer de 87 años, fue asesinada en su vivienda del partido bonaerense de Merlo y por el crimen, detuvieron a su bisnieto, un adolescente de 17. De acuerdo con la investigación, está acusado de haberla asfixiado en el baño de la casa.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el salvaje caso comenzó cuando los efectivos de la Comisaría 6º de la localidad de Mariano Acosta acudieron al domicilio de la víctima, donde la encontraron muerta. Fue su hija la que dio aviso al 911.

La víctima vivía sola en una casa precaria, ubicada cerca de su familia, en el mismo terreno. En un primer momento, los agentes no observaron signos de violencia ni faltantes en el hogar. Además, el lugar estaba en orden. De hecho, la Policía Científica levantó el cadáver en ese momento y no constató ninguna anomalía.

Sin embargo, la autopsia realizada el 20 de mayo pasado, reveló que la víctima presentaba hematomas en el rostro y había fallecido por asfixia mecánica, lo cual llevó a la UFI Nº5, que es la que tiene a su cargo el expediente, a recaratular el caso como homicidio.

De inmediato, los detectives de Policía de la Provincia de Buenos Aires que colaboraron en la investigación, profundizaron las pesquisas y hallaron ropa con sangre de la víctima muy cerca de la propiedad.

A partir de ese nuevo elemento, la familia de Galarza quedó en la mira y comenzó a ser indagada por la fiscal Solís de la UFI Nº5. Tanto su hija, como el yerno, la nieta y el bisnieto se contradijeron en sus declaraciones. Ninguno supo explicar dónde estaba al momento del hecho ni por qué la puerta de la casa de la jubilada no estaba forzada, ya que ellos son los únicos que tenían acceso.

De inmediato, la fiscal secuestró los celulares y más elementos de valor para la causa. Uno fue determinante para darle un giro a la causa: prendas de chico de 17 años con rastros de sangre que coincidían con la de la víctima.

El adolescente, al igual que el resto de la familia, no pudo explicar qué hizo en las horas previas al hallazgo —la muerte habría ocurrido unas seis horas antes— y cayó en contradicciones durante su declaración. Esa situación, sumada a la evidencia encontrada, motivó su detención.

Finalmente, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 01 de Morón, ordenó la aprehensión del menor. El joven fue localizado mientras deambulaba cerca de su domicilio y detenido por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría de Mariano Acosta.

El chico fue acusado del delito de homicidio agravado por el vínculo.

Un hombre asesinó a su abuela durante una discusión y confesó el crimen

Morón: ahorcó a su abuela y se entregó en la comisaría

En febrero se conoció el caso de un hombre de 27 años, identificado como Jerónimo Gustavo Hubeli, que se presentó en una comisaría de Morón y confesó haber estrangulado a su abuela tras una discusión, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El homicidio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Cartajena al 1600, en ese partido del oeste del conurbano. El presunto asesino puntualizó que, luego de ahorcar a la mujer, dejó el cuerpo en una habitación y cerró la puerta con llave.

“Me cansé de que me controle. No podía hacer nada, ni traer amigos a casa”, le habría dicho a los agentes sobre el motivo del crimen de acuerdo a lo publicado por Primer Plano.

Ante la confesión, los policías de la comisaría 4ta, ubicada en Gervasio Pavón, le pusieron las esposas y, luego, se desplazaron hacia la propiedad, donde encontraron al hijo de la víctima y padre del supuesto homicida. El hombre autorizó el ingreso a la casa.

Al inspeccionarla, los efectivos hallaron la puerta de uno de los cuartos cerrada con llave, tal como lo había relatado el sospechoso en la dependencia policial, detallaron las fuentes a este medio. Los uniformados debieron romper la apertura para poder ingresar y, cuando lograron entrar, encontraron el cuerpo de Irma Cáceres, de 87 años.

Jerónimo Gustavo Hubeli quedó detenido por el delito de homicidio.