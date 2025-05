La emotiva charla sobre su familia que había dado el hombre asesinado en Villa Crespo: “No los quiero perder”

Así hablaba Adrián Seltzer, el hombre que habría sido asesinado por su esposa en Villa Crespo

Consultor en una empresa nacional dedicada a la comercialización y corretaje de granos. Bernardo Ariel Seltzer, el hombre que este miércoles apareció muerto junto a su familia en su departamento, en el barrio porteño de Villa Crespo, solía participar de eventos del mercado agropecuario. En ese contexto, años atrás apeló a su esposa -principal sospechosa de haber cometido el triple crimen- y a sus dos hijos para llevar adelante una presentación laboral, durante la cual aseguró que Laura, Ian e Ivo eran “uno de los bienes más preciados” que tenía en la vida.

Ocho años atrás, y en el marco del Congreso Argentina Supermercado del Mundo 2017, Adrián brindó una charla sobre los riesgos que enfrentan los productores del sector. Durante su alocución, eligió una foto de Laura Fernanda Leguizamón, su mujer, junto a sus dos hijos, Ian e Ivo. La imagen, a simple vista, no arrojaba ningún indicio de conflicto familiar: la presunta asesina, sobre un par de rollers, sonreía a la cámara y abrazaba a sus dos hijos, por entonces unos niños.

“Yo hago una producción, soy productor agropecuario, produzco, corro ciertos riesgos, cómo yo administro mis riesgos. Entonces empecé a pensar en qué era de mi vida y los riesgos. Bueno, voy a ponerles mis cosas valiosas. Esta es una foto de mi familia, tengo dos hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica, agradezco muchísimo a la vida tenerla y haberla encontrado... Entonces, ¿qué hago con mi esposa, con mi familia que es uno de los bienes más preciados que tengo? Me comporto como hay que hacerlo para que no me suceda a mí, lo que le sucede, quizás a la gente de la farándula que las vemos en la televisión habitualmente diciendo ‘uy cometí un error, no sabía que me estaban grabando’“, planteó Adrián en su discurso.

Adrián y Laura, durante uno de los embarazos de sus dos hijos.

Y en esa línea, reflexionó: “Para no correr con ese peligro, no corro el riesgo. No arriesgo nada que no quiera perder. No quiero perder a mi familia, por ende no la arriesgo. Me comporto como tengo que comportarme”.

A pesar de que ocurrió en un ámbito laboral, Adrián con sus declaraciones dio señales claras de que su familia, al menos por esos tiempos, no transitaba conflictos de gravedad. Sin embargo, este miércoles todo terminó en horror.

La descripción que Adrián hizo de su esposa ante sus oyentes fue en línea con el último posteo que compartió en su cuenta de la red social Facebook. El pasado 30 de marzo, el consultor agropecuario subió una foto junto a Laura, su esposa, en la que lucían vestidos de gala, aparentemente sacada durante una fiesta a la que asistieron en pareja.

El último posteo de Adrián en su cuenta de Facebook.

“Genia y diosa”, dice el título de la publicación, junto a la imagen en la que Adrián y Laura aparecen frente a frente, abrazados y sonriendo.

El caso

Adrián, su esposa, Laura y los dos hijos del matrimonio, Ian e Ivo, fueron hallados muertos este miércoles cerca de las 13.30 por la empleada doméstica que trabajaba en el departamento 6A de una torre ubicada en Aguirre al 200.

Los investigadores corroboraron que los ingresos no estaban forzados y el plexo probatorio daba indicios hacia un triple crimen seguido de suicidio que lo completaban un cuchillo ensangrentado, una carta en la cocina y un tratamiento psiquiátrico de una de las víctimas. El análisis de los forenses fue clave y la principal hipótesis es que la madre mató a su esposo y sus hijos y, luego, se quitó la vida.

La familia Seltzer

Así lo confirmaron fuentes del caso a Infobae. Ya desde un principio, la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo de César Troncoso, investigaba el hecho como un triple crimen intrafamiliar seguido de suicidio.

Laura, cuyo cuerpo fue encontrado en el baño, tenía una herida mortal en el corazón, pero no presentaba signos de haberse defendido de un ataque, según las fuentes consultadas por este medio. Y remarcaron: “Su cadáver era el que presentaba menor rigidez cadavérica, por lo cual es la última que murió”.

Qué dice la carta que dejó la mujer que mató a toda su familia en Villa Crespo

En la cocina del departamento, los detectives hallaron una carta “escrita por alguien que no estaba en sus cabales”, según confiaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

“Todo mal, fue mucho. Los amo. Todo mal. Muy perverso”, habría llegado a escribir Laura antes de quitarse la vida, tal como pudo saber este medio.

Adrián junto a Ian e Ivo, sus dos hijos.

La hermana de la mujer fallecida había comentado a los investigadores que estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

Y la empleada doméstica testificó que Laura “hacía unas semanas que estaba distinta”. Por ejemplo, comentó que le molestaba que prendiera la aspiradora y le pedía que se vaya antes de horario. Sospechan que habría dejado de tomar la medicación.