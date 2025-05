Juicio por la muerte de Maradona: qué opinan las partes sobre la situación de la jueza del escándalo

La jueza Julieta Makintach

El juicio por la muerte de Diego Maradona quedó en suspenso. Por primera vez en dos meses, durante una semana no habrá audiencia ni nuevas pruebas ni testigos en el debate oral que juzga la responsabilidad de siete imputados en el fallecimiento del Diez. El escándalo en torno a la jueza Julieta Makintach y las posibles soluciones para subsanarlo dividió aguas este martes entre las partes involucradas. Pero llamativamente, al mismo tiempo, unió a todos en dos cuestiones centrales.

La coincidencia más fundamental es que, a pesar de sus roles antagónicos, tanto familiares y acusados; como abogados querellantes y defensores, quieren que el proceso judicial siga adelante.

Lo mismo dicen desde el Ministerio Público Fiscal, cuyos representantes, los fiscales adjuntos Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, aseguraron con impotencia haber trabajado incansablemente para cuidar durante todos estos años la prueba del expediente, siendo que se trataba del máximo ídolo del fútbol argentino y todos querían conocer detalles del caso.

No obstante, el otro punto en el que todos están de acuerdo, es un tanto contradictorio con esta voluntad de la mayoría: si bien el deseo es el que el juicio continúe, son conscientes de que, en términos futbolísticos, la cancha ya se embarró. Y una vuelta atrás de todo este entramado judicial es casi imposible.

El fiscal Patricio Ferrari

“Sería un milagro que no pase nada y todo siga igual”, dijo uno de los abogados defensores a Infobae mientras los jueces debaten los pasos a seguir para salvar las 19 audiencias del juicio y las declaraciones de los 47 testigos que ya pasaron por la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro.

La acusación contra Makintach y la sospecha de que la jueza tiene una mirada parcial del objeto procesal y preconceptos de la mayoría de los imputados, hace que muchas de las partes involucradas no confíen en la veracidad del juicio.

En este sentido, los perjudicados son todos. La familia, a quien la Justicia sigue sin darle respuesta de si hubo o no responsabilidad de terceros en la muerte de Diego; y los imputados, que quieren dar su versión de los hechos para que un tribunal técnico juzgue su accionar de manera imparcial y determine, en base a todas las pruebas, si son o no culpables.

Muchos de los acusados se mostraron visiblemente afectados este martes ante la posibilidad de que el juicio vuelva a cero. Uno fue el médico clínico imputado, Pedro Di Spagna, que va a todas las audiencias desde el primer día, asegura su inocencia y reconoce que gran parte de las dudas que había sobre él ya se habían resuelto.

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna (Jaime Olivos)

La presencia de Di Spagna en todos los debates -al igual que la del imputado Mariano Perroni (jefe de enfermeros), que no faltó a ninguna- forma parte de su estrategia de defensa: dan una impresión personal que es intransferible y que se perdería si otros jueces toman la causa o si aceptan la propuesta de que un magistrado reemplace a Makintach y escuche las jornadas pasadas a través de las grabaciones del sistema.

La psiquiatra Agustina Cosachov también perdería el valor de un acto fundamental que protagonizó en audiencias pasadas, que es la ampliación de su propia declaración. La imputada habló ante los jueces ante la estricta mirada de muchos familiares de Maradona y se sometió a preguntas de los fiscales, magistrados y su propio abogado, Vadim Mischanchuk.

Además, aclaró cuestiones importantes para su situación acerca de cómo se definió la internación domiciliaria donde murió el Diez y aportó chats y audios. Terminó llorando.

Luque y Cosachov, en el juicio por la muerte de Maradona

En la misma línea se verían afectados los familiares de Diego, que ya declararon y deberían volver a hacerlo. Entre ellos, las hijas de Maradona (Dalma, Gianinna y Jana); su ex pareja Verónica Ojeda y las hermanas Rita, Claudia y Ana.

Sobre ellas últimas, su abogado Pablo Jurado dijo que le pidieron que haga “todo lo posible para que no tengan que volver a dar su testimonio” porque, además del peso emocional, se sintieron cuestionadas y atacadas durante los interrogatorios por temas ajenos al objeto que se juzgaba. Entre ellas, por la propia jueza ahora investigada.

La situación de Díaz y Luque

Volviendo a los acusados, al psicólogo Carlos Díaz le afectó particularmente este escándalo judicial porque desde hace tres audiencias, por lo menos, que quiere ampliar su declaración para aclarar algunas cuestiones que expresó Gianinna Maradona durante su testimonio, en el cual se expusieron chats que perjudicaron su imagen.

A una semana de la testimonial de la hija de Diego, Díaz aún no tuvo lugar para declarar. Lo había pedido el martes pasado, luego el jueves, y de vuelta este martes. Con la investigación sobre Makintach, su lugar y sus dichos, increíblemente, pasaron a segundo plano. Los chats que mostraron en la declaración de Gianinna quedaron lejos y él no pudo usar su derecho a defenderse.

El testimonio de Gianinna fue clave (Créditos: RS Fotos)

No obstante, aferrado a la esperanza de que el debate se regularice, su abogado Diego Olmedo pidió que el martes que viene, cuando se reanude el juicio, su defendido pueda hablar.

Leopoldo Luque no fue a ninguna audiencia más que las del principio. Él quiere presenciarlas, pero sus abogados pretenden resguardarlo. Su situación es la más complicada. Pero así y todo, él asegura su inocencia y quiere que el debate siga hasta el final.

Según supo Infobae, cuando se enteró de que, posiblemente, se fuera a suspender el juicio, pidió asistir a la jornada de este martes. No fue, pero le solicitó a sus defensores que busquen la manera de reflotar el debate. Él quiere un veredicto y que se lo juzgue, imparcialmente, teniendo en cuenta también su versión, que aún no dio.

Cómo sigue el juicio tras la suspensión

Jana también ya testificó

El martes que viene, a las 10:30, Luque volverá al Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro junto al resto de los imputados por pedido del juez Maximiliano Savarino.

Más allá de cualquier conjetura y deseo de las partes, hubo un abogado defensor que duramente expresó este martes cuál es el escenario posible si la jueza Makintach es apartada del tribunal.

Fue Nicolás D’Albora, defensor de la coordinadora de la prepaga, quien aseveró: “Si hay que apartar a Makintach, este debate se cae y queda nulo. Porque no hay forma de rescatar la validez de actos procesales, la oralidad. Hay que ser franco con los medios de comunicación, con las víctimas y los propios imputados. No descarto la recusación, pero en estas condiciones no puedo hacerlo. Que no se suspenda, que la fiscalía facilite las pruebas y certifique la causa penal".