Beneficiaron con domiciliaria al empresario turístico que estafó a más de 80 personas en Mendoza con viajes truchos

El comunicado emitido por la compañía de viajes mencionaba el fin de sus operaciones

Luego de una audiencia llevada a cabo en Mendoza, se confirmó que el hombre acusado de ejecutar una estafa multimillonaria a comienzos de año a través de una agencia de viajes de su propiedad, quedará bajo prisión preventiva con modalidad domiciliaria. Se trata de Pedro Guillén, sobre quien recayeron un total de 20 denuncias.

Más allá del beneficio otorgado, la jueza María José Cerdera del Tribunal Penal Colegiado N° 1, ordenó al acusado pagar una fianza de 50 millones de pesos por su implicación en el presunto fraude que afectó a 80 clientes, por un monto total de 240 millones de pesos.

El fiscal Juan Ticheli sostuvo que el empresario se quedó con el dinero de las personas, que habían contratado paquetes de viaje a través de Guillén Enterprise. Esto lo hizo responsable de “estafas reiteradas en concurso real”, un delito que podría conllevar penas de entre 1 y 50 años de prisión.

Durante la audiencia se escucharon los argumentos presentados por la Fiscalía de Delitos Económicos y el abogado representante de algunas de las víctimas. Ambos subrayaron la gravedad de la acumulación de denuncias, el potencial riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación por parte de Guillén. Como contraparte, la defensa del acusado solicitó que la prisión se cumpla en su domicilio, argumentando que sufre de hipertensión arterial, diabetes y sarna, condiciones corroboradas por el Cuerpo Médico Forense.

En abril, tras un cuarto intermedio en el proceso, la magistrada solicitó una serie de informes sobre la vivienda propuesta para la domiciliaria y ordenó atención médica inmediata para el imputado, en concordancia con los diagnósticos médicos presentados. Con estos antecedentes, se tomó la decisión de concederle prisión domiciliaria.

Originalmente, se avanzó con un expediente que involucraba 10 delegaciones y 42 personas afectadas, quienes habrían entregado 131.000 dólares y 17 millones de pesos. Adicionalmente, existen cinco causas acumuladas más, donde otras 38 víctimas habrían entregado 44.560 dólares y 8.361.604 pesos. En total, las cifras suman 175.560 dólares y 24.361.604 pesos.

La primera demanda en contra de la compañía ocurrió el 21 de enero de este año. Según indicó el portal Los Andes, ese mismo día un grupo de personas afectadas se congregó frente al domicilio del acusado, en el barrio Unimev de Guaymallén, con la intención de buscar una solución que nunca llegó.

En los días posteriores, la agencia de viajes hizo saber a los clientes con un escueto comunicado, que por cuestiones económicas dejarían de operar ese mismo día, en plena temporada de vacaciones. “Informamos a nuestros clientes que a partir de hoy, 17 de enero y hasta el 28 de febrero del corriente; la agencia de turismo cesará sus operaciones por motivos financieros; por lo tanto, los servicios contratados para ese período serán cancelados”.

Y añadió: “Estamos arbitrando los medios necesarios para encontrar una rápida solución, que posibilitaría la reprogramación de cada servicio. Lamentamos y pedimos disculpas a todas aquellas personas que se han visto afectadas por esta situación. De manera urgente nos pondremos en contacto con cada cliente perjudicado”.

Una de las publicidades en donde "Guillén Enterprises" promocionaba los viajes (Foto: Diario El Sol)

Los reclamos de los pasajeros estafados se trasladaron a las redes sociales donde empezaron a contar lo que estaba pasando y rápidamente el caso tomó repercusión. Una de las damnificadas contó a la prensa que había pagado una suma de 8 mil dólares por un viaje de dos semanas a México que nunca se concretó.

“Yo el día viernes (24 de enero) hablé con él por teléfono, sabiendo que tenía a los pasajeros varados en el aeropuerto. Hay gente que el viernes se iba a Aruba y no pudo viajar. Sin embargo, con mucha naturalidad, me dijo que fuera el lunes a buscar los vouchers”, relató. Enseguida, agregó: “Una agente, en nombre de él, iba a darme una respuesta. No nos sabía explicar. Si yo la plata la pagué en efectivo, ¿de qué crisis me hablas? Te entregué todos los dólares en efectivo”. Otra de las víctimas, cuyo viaje estaba programado para el pasado 15 de mayo, contó que el viaje ya lo tenía pago, pero todo quedó en la nada.