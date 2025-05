La estafó un falso George Clooney generado con Inteligencia Artificial y perdió más de 15 mil dólares

Uno de los videos del falso George Clooney

Una mujer argentina fue víctima de una insólita estafa en la que, mediante el uso de inteligencia artificial, delincuentes -aparentemente internacionales- recrearon la imagen y la voz del reconocido actor George Clooney para convencerla de que mantenía un vínculo con él y así pedirle ayuda económica con una increíble excusa: la víctima perdió más de 15 mil dólares.

La protagonista del caso dio a conocer su historia a través en el canal América, donde se abstuvo de dar su nombre real y el lugar en el que vive. Según dijo, el engaño comenzó en Facebook, donde accedió a una página aparentemente oficial de Clooney, con la tilde azul de verificación, que le generó confianza. Luego el contacto lo mantuvieron a través de una aplicación de mensajería instantánea privada, similar a Telegram. Hablaban todos los días por esa aplicación.

Allí, fue invitada a sumarse a un club de fans con la promesa de poder mantener conversaciones privadas con el actor. Para ello, debía abonar una membresía de 300 dólares, a lo que accedió creyendo que estaba hablando con el verdadero actor. Además, le pedían donaciones para fundación que patrocina el estadounidense, que realmente existe, aunque en este caso fue simplemente uno de los señuelos para hacerla caer.

“Empezó porque yo estaba en Facebook y había visto los comentarios, los videos graciosos de cuando fueron a Venecia por una película. Entonces ahí yo puse un comentario y ahí me contactó directamente que era esta página de Facebook de George Clooney, que yo pensaba que era verdad, verificada”, comenzó a relatar la víctima.

En ese momento, su interlocutor le dice que se baje la aplicación de mensajería instantánea y fue ahí cuando empezaron a charlar por privado y de manera más directa. “Me pregunta si tenía trabajo. Le digo que no, que estoy desempleada. Empezamos a hablar. Me dice que desde hace cuánto lo seguía y le digo que desde que hizo la serie ER”, dijo.

Pasaron los días, y el falso actor le dijo que le iba a ayudar a conseguir trabajo. “Me preguntó si tenía la tarjeta del Fans Club. Me dijo que me iba a ayudar a conseguir trabajo, pero antes me pidieron plata para la tarjeta”, agregó. Le dijo que le iba a mandar a su representante y amigo, quien supuestamente era un agente del gobierno de Estados Unidos, y la iba a ayudar a conseguir trabajo.

“Yo pensé que como era famoso conocía gente del gobierno”, dijo la mujer para explicar por qué confió ciegamente en las palabras del supuesto actor. “Me pidieron la plata para la tarjeta esa de Fans, la VIP”, contó. En ese momento le pidieron los primeros 300 dólares, que transfirió sin ningún tipo de duda. Luego le exigieron más dinero para activar esa membresía a un club que no existía en la realidad. De hecho, le mandaron una tarjeta que certificaba que hacía parte del exclusivo club.

El esquema delictivo se sostuvo con el envío de videos generados por inteligencia artificial, en los que un falso George Clooney aparecía hablando directamente a cámara. En uno de ellos, el supuesto actor decía: “¿Cómo estás? Espero que bien. Muchas gracias por apoyarme, prometo pagarte todo. Te amo”. En otra grabación, agregaba: “Soy yo, George. Richard me dijo que tenés una tarjeta mala, que no podés arreglarla. Por favor, hablá conmigo”.

El actor tiene 64 años (REUTERS/Brendan McDermid)

“Yo mandaba la tarjeta Apple, que la compraba por Mercado Libre, y ellos me decían que no servía. Entonces tuve que comprar más tarjetas y más tarjetas, hasta que me dicen que sí”, relató la mujer para explicar cómo llegó a perder los 15 mil dólares.

A lo largo del intercambio, los estafadores pidieron más dinero con distintos pretextos: la activación de la tarjeta, el envío del plástico, gastos legales por un supuesto divorcio y aportes a una fundación solidaria, cuya existencia la víctima corroboró en Google, lo que reforzó su creencia en la veracidad del vínculo.

Le pidieron después que donara otros mil dólares a la fundación de Clooney. Ella, para cerciorarse, nuevamente googlea y ve que dicha fundación sí existe. Les dijo que no podía llegar a esa cifra pero nuevamente les transfirió 300 dólares. Para sostener la mentira, le enviaron un comprobante de pago trucho, con el logo y la dirección de la fundación real.

La mujer reconoció que mantuvo el hecho en secreto durante meses. “Esto ocurrió el año pasado y no se lo conté a nadie. Solo a un amigo le mostré el video y pensamos que era verdad”, explicó.

En otro de los contactos, se hacía referencia a los supuestos deseos del actor de separarse de su esposa, por lo que “necesitaba plata para pagarle a su abogado”. El pedido era que le pasara el dinero para después ayudarla a conseguir empleo, ya que él tenía las cuentas bloquedas por su esposa. Nuevamente, la víctima le transfirió dinero a través de la compra de la tarjeta Apple. Sin embargo, le insistieron varias veces que esas tarjetas no funcionaban y así continuaron con la extracción de dinero a la víctima.

Finalmente, dijo, tras advertir que había sido víctima de un fraude, presentó una denuncia ante el FBI. Por ahora no pudo recuperar nada de lo que perdió.