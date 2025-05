“Si te abrís, sos pollo”: declaró otros de los integrantes de la banda que seducía hombres, los secuestraban y los torturaban para subirlo a redes sociales

Seducían hombres en redes sociales, los secuestraban, torturaban y subían los videos a las redes: cómo y por qué los detuvieron

La causa en la que se investiga a un grupo de personas por integrar una banda que seducía hombres en internet para luego secuestrarlos y torturarlos mientras lo transmitían en vivo, sigue con novedades permanentes. La excusa para semejante barbaridad era que se trataba de pedófilos, cosa que luego fue desmentida por la justicia.

En las últimas horas, la Policía de la Ciudad detuvo a un sexto integrante, acusado de ser quien proporcionaba los departamentos para las escenas de humillaciones y maltrato. Pero no es lo único que aconteció en el expediente: uno de los acusados, el encargado de grabar todo lo que sucedía, decidió hablar con la justicia. “El líder me había dicho que había hablado con un fiscal de La Plata y que no iba a pasar nada”, fue una de sus frases.

Infobae logró reconstruir esa declaración en la que queda al descubierto el accionar de quien estaba al mando de la organización, Brandon Joaquín Maldonado: “Me dijo que hacía esto de los videos caza violadores para conseguir seguidores para después vender cursos de criptomonedas, gimnasio y desarrollo principal”, dijo en indagatoria.

La persona que declaró, más allá de su rol como camarógrafo, se destaca porque es el único menor de edad de la causa. Tiene 17 años. Su presencia en la organización criminal es el motivo por el cual toda la investigación fue llevada a cabo por el Juzgado N.º 1 de menores a cargo del juez Cristian Axe Von Leers y de la secretaría N°3 de Rodrigo Lozano.

En su indagatoria, en la cual puede mentir sin que esto le traiga una reprimenda legal, el joven señaló: “Conocí a Maldonado (líder de la banda) en un gimnasio. Yo soy un chico que le gusta estudiar economía personal y negocios digitales. Entonces le comenté y me hizo una propuesta. Consistía en hacer un curso on line donde se trataba de enseñar criptomonedas, gimnasio y desarrollo personal. Yo accedí, pero me dijo que tenía que conseguir viralidad y hacerse conocido para poder venderlos”.

Luego continuó: “Me dijo que (para entrar) grabara sus videos que él venía haciendo desde 2016. Eran videos conde cazaba pedófilos. Yo, incomodado, le pregunté si había algún tema legal, a lo que él me dijo, con total seguridad, que no podía pasar nada porque había tenía un encuentro presencial con un fiscal de La Plata. Me dijo el nombre, pero no me lo acuerdo”.

El menor de 17 contó que, en un principio, se negó a incorporarse a la banda, pero que luego aceptó. “Empezamos a grabar los videos. Él me pagaba el gimnasio. Después de un tiempo se empezó a poner cada vez más violento, lo cual me hizo incomodar. Entonces, le propuse salir. Pero él me dijo que si yo me abría, no la iba a contar. Desde entonces, grabo por obligación”, aseguró.

Una de las preguntas que surgió en la indagatoria es por qué no le contó a sus padres de que estaba amenazado. El menor respondió, pero su contestación no satisfizo del todo a la Justicia: “Cuando lo quise contar, él me amenazó y por temor no dije nada. Él nunca me agredió, pero me gritó varias veces ‘si te abrís, sos pollo’”.

El imputado se refirió también al último hecho, el del hombre que realizó la denuncia y dio pie a la investigación. A esa víctima, entre otras cosas, lo obligaron a comer excremento y lo golpearon salvajemente. “Sentí asco y mucha incomodidad. No sabía que iba a hacer tantas cosas. Ese día tuve pesadillas. Yo le dije que se había pasado, que no estaba bueno lo que había hecho. Maldonado me contestó que la víctima era un inmigrante y que no pasaba nada. Me volvió a explicar lo del fiscal de La Plata”.

Para finalizar, agregó: “Yo estaba haciendo mi vida normalmente, siempre hice las cosas bien. Estaba cursando mi secundario y como que no tenía idea de lo que era el mundo real y las verdaderas intenciones de las personas”.

Por el momento, para la justicia, estas explicaciones son insuficientes. En las últimas horas, llegaron al juzgado interviniente dos víctimas más que, hasta el momento, no se conocían. Por el momento, todos los acusados seguirán presos y es posible que esa situación les dure, como mínimo, hasta el juicio oral.