Loan Peña cumpliría hoy 6 años y la causa sobre su desaparición tiene más interrogantes que certezas

Loan Danilo Peña

Loan Danilo Peña, el pequeño que se encuentra desaparecido desde el 13 de junio del año pasado, cumpliría 6 años hoy jueves. Y a casi once meses del inicio de su búsqueda, la causa cuenta con más interrogantes que respuestas, dado que todavía no hay una pista firme de dónde podría estar el niño.

El menor desapareció en la localidad correntina de 9 de Julio, provincia de Corrientes, durante un almuerzo familiar en la casa de Catalina, su abuela materna. Si bien en el expediente hay siete detenidos, la extensa investigación que se lleva a cabo para encontrar a Loan aún no arrojó información concreta sobre dónde podría encontrarse el chico, ni qué es lo que ocurrió durante aquella reunión.

Pese a la movilización de todo un país, la activación del Alerta Sofía y la participación de las distintas fuerzas de seguridad nacionales, por el momento no existe un plan concreto para poder hallar al pequeño.

Actualmente, en la causa hay siete procesados con prisión preventiva por el delito de sustracción de un menor. Se trata de Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi (con domiciliaria), Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel, quienes continuarán con prisión preventiva, según definieron los jueces Selva Spessot, Ramón Luis González y Mirta Sotelo.

Quién es quipen en el caso Loan

Recién a mediados de julio podría haber definiciones, ya que, luego de una segunda extensión, la jueza Cristina Penzo daría por finalizada la etapa de investigación, y el caso sería elevado a juicio.

A su vez, en una pesquisa paralela, hay otros 10 detenidos por entorpecer la investigación, entro otros delitos. En dicha causa todos fueron procesados y también irían a debate oral.

Este jueves 8 de mayo la familia del pequeño esperaba organizar un festejo de cumpleaños, pero hace casi un año que las alegrías desaparecieron por la falta de información sobre el paradero de Loan.

Semanas atrás, los propios padres de Loan emitieron un comunicado en el que pidieron que no se olviden del niño. Asimismo, remarcaron que ellos lo siguen buscando con vida para “llevarlo de nuevo a casa”.

María Noguera y José Peña, los padres del niño

En el documento, los familiares del menor calificaron estos meses como “una lucha interminable” y agradecieron la solidaridad de cada persona que los acompañó con palabras de aliento y otros gestos durante este tiempo.

“Loan sigue desaparecido. No hay dolor más profundo ni desesperación más intensa que la que atraviesa una familia que no sabe dónde está su hijo. Nuestra única prioridad sigue siendo encontrarlo con vida y traerlo a casa”, rezaba el texto firmado por María Noguera y José Peña, representados ahora por los abogados Gustavo Sánchez y María Belén Russo Cornara.

En este sentido, pidieron que no se realicen especulaciones públicas sobre lo que pasó con Loan. “La Justicia es la única vía legítima para investigar y esclarecer lo sucedido”, reafirmaron.

“Rechazamos con firmeza los ataques, especulaciones, acusaciones infundadas o versiones fantasiosas que desvían el foco de lo verdaderamente importante: buscar a Loan”, señalaron sus papás en el comunicado.

A continuación se lee: “Hemos decidido que ni los padres ni sus representantes legales harán declaraciones ni especulaciones públicas por el momento, justamente para evitar más dolor, confusión o uso malintencionado de nuestras palabras. Este comunicado busca proteger la intimidad de la familia y mantener el respeto que el caso merece”.

Hacia el final del texto, los padres del menor pidieron que no se olvide el caso de Loan, al tiempo que le solicitaron a la sociedad no borrar su cara de a memoria colectiva hasta que aparezca.

“Exhortamos a los medios de comunicación a ejercer su labor con responsabilidad, prudencia y respeto, recordando que detrás de esta tragedia hay un niño inocente y una familia devastada”, indicaron.

Y concluyeron: “Por último, pedimos a toda la sociedad que no se olvide de Loan. Su carita sigue esperándonos en cada rincón del país. No lo dejemos solo. No lo borremos de la memoria colectiva. Porque hasta que aparezca, lo vamos a seguir buscando. Todos. Siempre”.

La última foto donde se lo ve a Loan.

El pedido de los papás del menor visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, cuando se encontraba en la casa de su abuela paterna, fue difundido días después de una gran novedad en la causa: la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes de ratificar los procesamientos y las prisiones preventivas de los siete acusados por el caso.

Para Millapi, se ratificó a modalidad domiciliaria otorgada por el juzgado de primera instancia, con fundamento en la necesidad de preservar el vínculo de la imputada con sus hijos menores de edad, en línea con lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño.

En el caso del ex comisario Walter Maciel, la Cámara además revocó parcialmente el procesamiento por el delito de encubrimiento agravado y el de amenazas, al considerar que no correspondía atribuirle esos hechos si, como sostuvo la jueza de primera instancia, habría tenido una participación directa en la sustracción del niño. Por ese motivo, los camaristas lo consideraron —en esta instancia— partícipe necesario del delito de sustracción de un menor de diez años.

También fueron revocados los procesamientos por amenazas atribuidos a Maciel y a Caillava, al considerar que la resolución de la jueza Cristina Pozzer Penzo no fundamentó adecuadamente la existencia de ese delito. Sin embargo, el resto de las imputaciones fueron ratificadas.