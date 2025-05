Ataque contra el hospital en José C. Paz: esperaba a un médico y una bala rozó la cabeza de su hijo

Habló un testigo de la balacera en el Hospital de José C. Paz

La madrugada del domingo fue de terror para quienes esperaban en la puerta y en la sala principal del hospital Ruben Caporaletti en José C. Paz. Sucede que, a las 2.35, una ráfaga de tiros impactó contra el frente del centro de salud. Los proyectiles provocaron el estallido de cristales. No hubo heridos de milagro.

Uno de los testigos de la balacera, que esperaba en la entrada que atendieran a su hijo, habló esta mañana con la prensa y relató la amarga experiencia. “Primero pensé que había explotado la electricidad”, dijo el hombre ante los micrófonos. Cuando notó que eran balas, se arrojó al piso.

“Vi motos, tres o cuatro. Serán internas del hospital, no quiero decir nada porque no sé nada”, argumentó e indicó que los gatilleros no intentaron ingresar al hospital, ubicado sobre la Avenida Croacia 2300.

Luego, mencionó al policía que respondió al ataque. “El policía pensó que éramos nosotros”, dijo. Sin embargo, el uniformado notó enseguida que los balazos provenían de la calle.

El testigo indicó que él y un amigo de su hijo se salvaron de recibir el impacto de uno de los plomos gracias a que impactaron en la parada de colectivo adelante de ellos.

En cuanto a su hijo, quien había sufrido un accidente en moto y se encontraba adentro del hospital, se salvó de milagro: “Le pasó una bala cerquita de la cabeza”, aseguró. Según indicó, el joven había salido a tomar cerveza y se cayó del vehículo porque estaba alcoholizado.

Cuando la vioenta secuencia finalizó, la Policía pidió documentos de identificación a todos los presentes para constatar antecedentes. “Nos quedamos hasta las 4 de la mañana para que nos tomen declaración”, dijo el testigo.

“Vengo a aclarar porque salieron a decir que era culpa de mi hijo. La policía apuntaba contra nosotros", remarcó sobre versiones iniciales que hablaban de un ajuste de cuentas vinculado a la familia.

Aunque aún no hay claridad sobre la secuencia, otra de las hipótesis marca a un episodio de violencia de género contra una enfermera, quien recientemente recibió un botón antipánico.

Un policía federal retirado fue asesinado en un robo

Un policía federal retirado de 55 años fue asesinado este viernes durante un nuevo hecho de inseguridad en la Provincia de Buenos Aires. El episodio esta vez tuvo lugar en el partido de Ituzaingó, en la zona oeste del Conurbano, donde el hombre protagonizó un intenso tiroteo con tres ladrones que intentaron robarle su camioneta. En ese marco, recibió un impacto de bala que resultó mortal.

Según las primeras informaciones, todo se desencadenó cuando la víctima -identificada como Juan José Nardelli- aguardaba a su esposa a la salida de un spa en la mencionada localidad bonaerense. Lo hacía a bordo de su camioneta, una Volkswagen Amarok azul, que estaba estacionada sobre la calle Presidente Perón al 7800.

Fue entonces cuando, de acuerdo a fuentes policiales, tres sospechosos descendieron armados de un auto Citroën Cactus y lo abordaron para robarle su vehículo.

Nardelli, no obstante, intentó resistirse: al verse apuntado por el arma de los delincuentes, la víctima reaccionó sacando su Glock calibre 9 milímetros y comenzó un tiroteo.

Desde adentro del spa, la mujer del policía federal retirado escuchó las detonaciones y salió a la calle. Pero para ese momento, su esposo ya estaba tendido sobre el asfalto con una herida de bala y los ladrones habían escapado.

Nardelli fue auxiliado rápidamente y derivado al hospital Güemes, de Haedo, a donde llegó sin signos vitales. Si bien intentaron reanimarlo, las maniobras no dieron resultado y minutos después se constató su muerte.