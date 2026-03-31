“El autismo es un cerebro diferente, no una falla”: la explicación de un psicólogo en la Semana Azul

El psicólogo Matías Cadaveira destacó en Infobae la importancia de comprender el autismo como una forma de neurodiversidad y no como una falla

Durante una entrevista en Infobae en Vivo, el psicólogo Matías Cadaveira definió el autismo como “un cerebro que funciona distinto, que no tiene nada malo”, y reclamó una transformación profunda en la forma en que la sociedad argentina encara la inclusión y el respeto a la neurodiversidad.

En diálogo con el staff de Infobae a la Tarde —integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo—, Cadaveira describió el sentido de la Semana Azul y la necesidad de pasar de la visibilización a la acción concreta.

El desafío de la inclusión real y el aumento de diagnósticos

Cadaveira subrayó que el autismo abarca una amplia variedad de experiencias y realidades: “El autismo es una condición de neurodesarrollo que lo que viene a plantearnos es que efectivamente hay un cerebro que funciona distinto y funciona diferente, que no tiene nada malo”. Insistió en que el fenómeno no es marginal y que las cifras lo demuestran: “1 de cada 31 es autista”. En los últimos 20 años, según los datos que compartió, el diagnóstico aumentó “un 384%. O sea que el aumento es radical, es sumamente masivo”.

Lejos de atribuir ese aumento exclusivamente a causas genéticas, Cadaveira remarcó el impacto de la mayor visibilidad y las mejoras en los sistemas de diagnóstico: “El primer factor que decimos: bienvenidos diagnósticos. Después, hay un montón de otros factores que no podemos determinar porque no hay una causa única para el autismo”.

Al hablar de la vida cotidiana, el psicólogo cuestionó la falta de adaptación social: “No somos una sociedad adaptada a las neurodivergencias, un desastre, pero es el mundo entero y uno persigue que haya cambios actitudinales, aunque sea”. Relató el caso de un paciente de 12 años víctima de bullying escolar, y la respuesta institucional: “El director me dice: ‘Convengamos que esto no es una escuela especial ni una institución psiquiátrica’. Menos mal, porque los rasgos y conductas que tuvieron los otros estudiantes neurotípicos sí fueron rasgos psicopáticos o psiquiátricos”.

Cadaveira remarcó que el aumento de diagnósticos se debe a una mayor visibilidad y mejores métodos, descartando una única causa genética del autismo (Infobae en Vivo)

Diagnóstico, derechos y apoyos: escuchar para incluir

Cadaveira enfatizó el valor del diagnóstico como herramienta de autoconocimiento y alivio: “Es un derecho de las personas saber sus diagnósticos y sus condiciones, y nosotros como profesionales de la salud mental estamos obligados a darle ese diagnóstico a la persona”. Pero aclaró que la verdadera meta es garantizar apoyos: “Tal vez no es tan importante los diagnósticos en sí, sino establecer los apoyos para que esa persona mejore su calidad de vida lo antes posible y la familia disminuya el estrés, la escuela disminuya el estrés”.

El proceso diagnóstico, detalló, debe ser interdisciplinario y no basarse en una sola escala: “El proceso sí o sí es con un equipo interdisciplinario. Un psiquiatra, un psicólogo, un fonoaudiólogo, un terapista ocupacional, psicomotricistas, un neurólogo, dependiendo de las necesidades de cada persona y en qué momento de su vida asista. Pero una evaluación tiene que ser una evaluación completa”.

Al referirse al impacto emocional del diagnóstico tardío en adultos, señaló: “Hay muchos adultos que reciben el diagnóstico siendo grandes y ahí vos escuchás como: ‘Ah, qué bien, yo sabía que no estaba fallada, que el problema no era mío’. Y eso también está en adultos que dicen: ‘Qué bien, bienvenido diagnóstico’”.

Cultura, participación y la transformación pendiente

El psicólogo destacó los cambios en el acceso a la cultura y el entretenimiento: “Cada vez se están abriendo más la puerta de teatros, cines. Hoy en día Disney también está haciendo un proyecto bastante extenso, más allá de la red propia, hacia otros productores, otros teatros, otros cines, para que haya un espacio de regulación sensorial”. Explicó cómo funcionan los kits sensoriales para espectadores autistas: “Cada función regular, si una persona con discapacidad quiere ir, obviamente está en todo su derecho, puede acceder de un kit sensorial”.

También resaltó la importancia de involucrar a la comunidad autista en la toma de decisiones, citando el caso de la serie Atypical: “Atypical, por ejemplo, tiene un personaje autista hecho por un actor neurotípico, no es autista. Sin embargo, recibió mucha crítica de personas autistas por el personaje que no era autista, ¿por qué no terminaban como contratando a un actor autista? Esa serie tomó esta crítica de las redes sociales e incorpora actores autistas en la segunda temporada, guionistas autistas”.

Respecto de las políticas públicas y los cambios en la escuela, celebró avances pero remarcó lo pendiente: “En el ámbito de la educación se vienen haciendo cosas... Espectaculares. Hay resoluciones, hay leyes, tenemos convenios y leyes internacionales que quizás nacieron acá o que nos asociamos nosotros”.

La inclusión, concluyó Cadaveira, no es solo un derecho legal sino una transformación social: “Está la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad, que acá es una ley, como en otros países también, y es un convenio internacional también”.

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