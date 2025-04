Su ex pareja la mató frente a sus hijos y desvalijaron su casa mientras la velaban

Mientras violaban a la víctima de un femicidio, ladrones desvalijaron la casa de la víctima en Rosario (Télam)

Camila Ailén Espíndola fue asesinada de tres disparos frente a sus hijos días atrás en Rosario. Sin embargo, el dolor de la familia no terminó allí; por el contrario, se profundizó aún más cuando, en medio del velorio, delincuentes irrumpieron en su vivienda en Nuevo Alberdi Oeste y se llevaron lo poco que quedaba.

Según informó el portal Rosario3, mientras se despedían de Camila, su familia descubrió que la casa donde ocurrió el crimen había sido saqueada. “La gente se aprovechó de la situación y se llevaron cosas”, relató Ludmila, hermana de la víctima.

La joven madre fue asesinada por quien era su ex pareja frente a sus hijos de 3, 6 y 9 años.

Según contó Ludmila, los ladrones ingresaron luego de que la Policía se retirara del domicilio. “Cuando pasó lo de mi hermana nos olvidamos de cerrar. Entró gente a robar de todo. Fue después de que se fue la Policía”, detalló. El robo se produjo apenas horas después del crimen, en una vivienda que se había convertido en escena del femicidio.

Por su parte, Cristina, madre de Camila, también expresó su indignación por el doble golpe sufrido por la familia y aseguró que los delincuentes rompieron una ventana para ingresar y se llevaron pertenencias clave. “Dejaron pocas cosas. Me mataron a mi hija y esta gente viene y roba. Mis nietas se quedaron sin nada”, lamentó.

Tras el femicidio de la joven, sus hijos quedarán bajo cuidado de sus abuelos. La familia, que ya atraviesa una crisis emocional, deberá ahora ampliar su casa para albergar a los niños, por lo que solicitaron ayuda a comunidad para poder sortear este momento.

El crimen de Camila

El femicidio tuvo lugar en Bouchard y calle 1.338, en el barrio Nuevo Alberdi Oeste. Según los primeros indicios recolectados por la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones, Federico A. fue a la casa de Espíndola a las 22 y en medio de una discusión sacó un arma de fuego y le dio tres tiros.

La víctima fue hallada en el patio de la propiedad con heridas en la cabeza, en la espalda y en el pecho. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia.

Los peritos forenses secuestraron cuatro vainas servidas calibre 22 que serán enviadas a analizar.

La ex pareja de la víctima fue detenido

Los agentes pudieron establecer que la joven había conseguido empleo en la vecina ciudad de Funes y que, al regresar a su domicilio, encontraba a su ex en la puerta, quien aparentemente ejercía violencia de género contra ella. Como es habitual en una relación de estas características, el agresor no estaba de acuerdo con que la víctima trabaje.

No obstante, hasta la noche del viernes pasado, no había datos precisos respecto a si la mujer había radicado denuncias por esos hechos.

Una situación no menor es que no se pudo determinar con exactitud el apellido del presunto autor material del femicidio, ya que es indocumentado. Desde el entorno de la víctima dieron por cierto que se llama Federico A., aunque los hijos que tienen en común con la víctima no llevan ese apellido, sino el de la madre.

Al sospechoso, lo arrestaron en inmediaciones de El Jilguero y Los Tala, en el barrio Cabin 9 de la ciudad de Pérez, situada al extremo oeste de Rosario.

Dijo ante los agentes que había disparado “accidentalmente” a Espíndola, aunque carece de valor judicial dicha declaración. La fiscal ordenó que sea trasladado a una sede policial. Por el momento, el arma no fue encontrada.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Homicidios Dolosos de Rosario, que intervino en el caso tras la denuncia del ataque.